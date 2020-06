Zvezdin trener golmana pričao Italijanima: Srpski derbi je teško objasniti

Italijanski derbiji donose bolji fudbal, veće zvezde na terenu, više gledalaca. Ali, srpski ima neko čudno ludilo kakvo ima svega nekoliko takvih utakmica na svetu.

Osetio je to i trener golmana Crvene zvezde Pjerluiđi Brivio, kojem je meč u Kupu Srbije u sredu bio prvi susret sa srpskim derbijem u karijeri. Samo koji sat pošto se meč završio, uz poraz njegovog tima, Brivio je preneo utiske sa utakmice za portal koji vodi ugledni italijanski novinar Đanluka di Marcio.

„Prošao sam put od toga da me je strah da se sretnem s komšijom (zbog korone) do utakmice sa takvim emocijama. Neverovatno! U očima igrača video sam određenu tenziju, gotovo jedinstvenu. Teško je ovdašnji derbi objasniti. On mora da se doživi“, rekao je Brivio.

Upravo taj haos na tribinama je, po mišljenju Brivija, uticao na igru u drugom poluvremenu.

„Vatrena atmosfera je dvosekli mač. Ako pobeđujete, ona vas nosi, ako gubite, onda je teško. U drugom poluvremenu malo se igralo. Meč se prekidao zbog baklji, dima, raznih incidenata. Poredeći sa italijanskim utakmicama, mnogo je teže održati ritam i kontinuitet na terenu“.

Priznaje Italijan da Zvezda nije ispunila cilj koji je bio zacrtan u nastavku sezone.

„Osvajanje duple krune je bio realan cilj. Prvenstvo smo uzeli pre nekoliko dana. Prvi put sam bio na klupi. Igrači su slavili odvojeno, bez dodira sa navijačima, koji su nas pratili na putu, pevali, mahali bakljama, ali ostali su na udaljenosti“.

Te distance više nije bilo na derbiju u sredu.

„Bilo je i ovde policijskog časa, bilo je oko 250 mrtvih. Ljudi sada pokušavaju da se vrate normalnom životu. Nadam se da će jučerašnja utakmica biti važan signal za Evropu, za prvenstva koja će se uskoro nastaviti, kao Serija A“.

Ispričao je Brivio i kako je dobio posao u Zvezdi.

„Sve se desilo neočekivano. Bio sam zatvoren u kući dva meseca i radio sam na individualnim programima za igrače. Jednog jutra Dejan me pozvao da dođem u Beograd. Bio im je potreban trener golmana. Mi se pre toga nismo poznavali, malo smo pričali dok smo bili u Interu, a ja sam trenirao njegovog sina Filipa. Ponuda je bila predobra da bih je odbio“.

Zanimljivo je kako Brivio vidi Beograd posle kratkog vremena provedenog ovde.

„Odmah sam se snašao. Grad je haotičan i saobraćaj je gust. Jako me podseća na Napulj po tradiciji i ponašanju ljudi. Strast prema fudbalu je duboko ukorenjena“, ispričao je Pjerluiđi Brivio.