Crvena zvezda ima samo dve pobede na stadionu Partizana u poslednjih 10 godina, što jasno pokazuje koliko je najtrofejnijem srpskom klubu teško kada ide u goste najvećem rivalu. Ipak, ako se malo više zagrebe u istoriju okršaja dva tima u Humskoj dolazi se do jednog interesantnog podatka, a on glasi da je srpski šampion poslednju pobedu u jesenjem delu sezone na stadionu Partizana ostvario još davne 1993. godine.

Pomenuti derbi odigran je 26. septembra, bio je to 93. prvenstveni okršaj dva najveća srpska kluba, a Crvena zvezda je slavila sa 2:0 golovima Ilije Ivića i Dejana Petkovića. Sadašnji direktor AEK-a postigao je evrogol u trećem minutu, dok je konačan rezultat postavio popularni Rambo u 44. minutu utakmice na asistenciju Ivana Adžića. Jedan od heroja Zvezdinog slavlja bio je i specijalista za jedanaesterce Milan Simeunović, koji je u drugom poluvremenu zaustavio udarac Sava Miloševića sa bele tačke.

Zanimljivo, jedan od aktera tog derbija bio je i Miodrag Božović, koji je ujedno i poslednji trener Crvene zvezde koji je uspeo da savlada Partizan na njegovom stadionu. Bio je to 150. večiti derbi u kojem su crveno-beli slavili posle preokreta (2:1) golovima Luisa Ibanjeza i Uga Vijeire. Strelac za crno-bele prethodno je bio Sedrik Gogua.

Od utakmce iz septembra 1993. godine do danas odigrana su 33 derbija u Humskoj, od čega 13 u jesenjem delu sezone. Od toga je Partizan slavio u pet navrata, dok je čak osam puta bilo nerešeno. Tolika razlika u periodu odigravanja mečeva u dobroj meri je napravljena tokom šestogodišnje dominacije Parnog valjka između 2008. i 2013. godine kada je veliki broj mečeva u Humskoj odigran u prolećnom delu sezone.

Crvena zvezda je od od 1993. do danas pobeđivala u Humskoj na svakih četiri do pet godina. Nakon tog slavlja crveno-beli su pobedili u februaru 2008. godine (2:1) efektnim golom Dejana Stankovića u 82. minutu, a potom u aprilu 2002. godine sa ubedljivih 3:0 kada su se u strelce upisali Vidić, Bogavac i Milovanović. Na naredno slavlje u Humskoj aktuelni šampion je čekao do maja 2007. godine, kada je pobedom od 2:1 obezbedio šampionsku titulu. Sledeća pobeda crveno-belih stigla je tačno pet godina kasnije. Tada je izgledalo da će meč biti završen bez golova, ali je u trećem minutu nadoknade mrežu Nikole Petrovića zatresao Kadu Mendeš.

Od slavlja ekipe Miodraga Božovića u 150. večitom derbiju odigrana su četiri derbija u Humskoj i to sva četiri u jesenjem delu sezone. Partizan je dva rešio u svoju korist, među kojima je i onaj iz prošle sezone kada je bilo 2:0 za domaćina, a golove postigli Sejduba Suma i Zoran Tošić.

Peti uzastopni jesenji derbi u Humskoj igra se u nedelju od 17 časova, pa ostaje da se vidi da li će Crvena zvezda uspeti da se izbori sa "duhovima tradicije" ili će Partizan nastaviti fantastičan niz rezultata na svom terenu.

