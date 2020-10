(od izveštača MOZZART Sporta iz Nemačke)

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković prezadovoljan je činjenicom da njegova ekipa sutra ima priliku da otvori Ligu Evrope protiv Hofenhajma na Rajn Nekar Areni.

Crveno-beli prvi put ove sezone neće imati ulogu favorita, što će ih rasteretiti, ali verovatno i uticati na promenu formacije. Međutim, ima mladi stručnjak pregršt problema. Pored toga što zbog pozitivnog nalaza na virus korona u Nemačku nisu došli Gelor Kanga i Mirko Ivanić, pojavio se novi neželjeni detalj u ekspediciji crveno-belih.

Povreda primicača, zarađena u derbiju muči Dejana Stankovića. Neizvesnoi je hoće li kreativac iz Srbobrana biti u startnoj postavi.

„Mi smo presrećni, svi navijači Crvene zvezde, svi igrači, ljudi u klubu i ja, što sada sedimo ovde na konferenciji za štampu utakmice koja otvara Ligu Evrope. U ovom trenutku smo prvi u našem prvenstvu sa razlikom koju imamo, da igramo Ligu Evrope, to je fenomenalan uspeh za klub i navijače. Sutra Crvena zvezda nema pritisak moranja, ali to ne znači da ćemo spustiti gard. Znamo kvalitete Hofenhajma, u pitanju je ekipa koja dobro stoji i odlično ulazi u utakmicu. Znamo njihvu tranziciju, videli smo kako su kaznili Bajern za nepažnju, kada se ne stoji kako treba. Mi ćemo te njihove kvalitete pokušati da limitiramo. Tražiću od ekipe da slobodno igra jer nemamo taj ogroman pritisak, neke stvari sutra mogu da budu dosta pozitivne za nas“, rekao je Stanković.

Aleksandar Katai muči muku sa povredom.

„Kao što sam rekao i pre, sigurno da je derbi ostavio traga, imamo još 24 sata, bitno je šta će reći doktor, ali šta ću reći i ja, jer imamo kalendar koji ne prašta. Do sledeće reprezentativne pauze imamo još šest utakmica. Ne želimo da preuzmimamo bilo kakav rizik. Ima još mnogo utakmica pred nama gde ćemo moći da kalkulišemo ko će u startnih 11, a ko ne“.

Da li je derbi ostavio posledice na ekipu po pitanju samopouzdanja na ekipu?

„Da iza nas je jaka utakmica, derbi, što je i dobro da smo odigrali takvu utakmicu pred ovakav meč sa Hofenhajmom. Momci su dobri, ima malkice umora i lakših stvari. Ali pošto je kalendar takak kakav je ne bi bilo dobro u ovom trenutku da preuzimamo rizik, tu mislim na igrače koji su malo roviti. Situacija je ok, spremni smo za sutra nema mnogo dilema ko će izaći, i siguran sam da će ko izađe odraditi posao kako treba..

Prvi put u sezoni igraćete protiv izrazito ofanzivnog protivnika, da li ćete promeniti formaciju zta ovaj meč?

„Кao što rekoh imamo još dosta vremena do utakmice. Hofenhajm stvarno igra lep i ofanzivan fudbal. Znaju šta rade. I to dobro rade, jedna brza ekipa u ofanzivnoj tranziciji. Moramo da vodimo računa da ne ostavljamo po navodnicima te „glupe“ lopte na sredini terena, gde mogu da nas ozbiljno kazne. Možda bude promena, ali n emogu otkriti kojih“

Da li mislite da će se takmičenje završiti do kraja zbog korone?

„Кao i svi moramo i mi da se adaptiramo i naviknemo na novonastalu situaciju. Mi volimo da igramo fudbal i želimo, ja sam uvek sa idejom da se on igra za navijače i pred punim stadionima. Jer je to pravi doživljaj, ali u ovom momentu to je nemoguće. Iskreno se nadam da će se nešto promentii i da će se situacija iskontrolisati na pozivino. Ubeđen sam da će se ovo takmičenje kao i sva druga odigrati do kraja. Pre svega jedva čekam da se navijači vrate na tribine, bez njih se oseća da nije to to. Igrali smo večiti derbi pred praznim tribinama, i to nije bio pravi osećaj bez navijača“.

Hofenhajmu i Zvezdi nedostaju dva igrača.

„O Kramariću se dosta zna, fenomenalan je igrač, sigurno će dosta faliti u igri Hofenhajma. Ali nemački tim ima zamene i one mogu da odgovore na poziv svog trenera i da budu odlični za ovaj tim. Mi smo se dobro spremili pretposatavljmo ko će igrati, ko god da igra u napadu za Hofenhajm sigurno da je opasnost po naš gol. Znamo šta nas klub predstavlja u sve u Srbiji tako da smo navikli da se nosimo sa imenom prezimenom,

U derbiju je bilo „tri bonusa“, sada nema potrebe za to, ali Stanković insistira na mladim igračima.

„Sigurno će biti mladih na terenu, zašto ne bi bilo, tako je od kada sam došao, zajedno sa klubom smo napravili strategiju kako to Crvena zvezda treba da izgleda u budućnosti. Za naše navijače je uvek ista poruka, iako su prazne tribine mi uvek osećamo podršku“, zaključio je Stanković.