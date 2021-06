Bode Glimt i Mode su ostavili najjači utisak minule sezone, a po svemu sudeći ništa se neće menjati ni ove. Boriće se dve najbolje prošlogodišnje ekipe za titulu u Elitseriji i ove sezone, a neko treći teško će se umešati. Rozenborg je podmladio tim i već neko vreme nije konkurentan za naslov prvaka, a bitka za tron bi trebalo da bude znatno uzbudljivija iako će je ponovo voditi Bode i Molde, jer je tim iz arktičkog kruga doživeo brojne promene u odnosu na prethodnu sezonu u kojoj je osvojio prvu šampionsku titulu i pometlao konkurenciju.

Start ove sezone pokazao je da izrazite dominacije neće biti i da će Bode i Molde voditi ravnopravnu bitku, a 10. kolo Elitserije donosi veliki derbi, koji bi mogao jedan od pomenutih timova da izdvoji na čelu tabele.

18.00: (2.15) Bode Glimt (3.50) Molde (3.30)

Ostao je Bode Glimt bez udarnog napadačkog trija po završetku prošle sezone. Trener Kjetil Knudsen više ne može da se osloni na Filipa Sinkernagela, Kaspera Junkera i Jensa Petera Haugea. Briljantne partije Bodeov trozubac, koji je svakoga proburazio, dobro je unovčio, a predanim radom struka Bode Glimta je brzo pronašla adekvatne zamene. Na vreme su otišli nosioci igre, imao je Bode vremena da se pripremi, a sa transfer poteškoćama se trenutno suočava Molde.

Šuška se o Moldeu u Srbiji na svakom koraku, a razlog je taj što je Crvena zvezda zainteresovana da dovede napadača Ohija Omoidžuanfoa. Norvežanin je u Elitseriji od početka tekuće sezone rivalima spakovao devet golova na isto tolio nastupa, a u prošloj rundi je sam srušio Stabek. Dobre partije nisu prošle ispod radara ljudima u Crvenoj zvezdi, koja nastoji što pre da ga angažuje i obezbedi kvalitetno rešenje u napadu za kvalifikacije za Ligu šampiona, ali Ohi nije jedini oko koga se digla prašina.

Markus Holmgren Pedersen je sve dogovorio sa holandskim Fajenordom, a lokalni mediji pišu da je to dovelo do razdora unutar kluba. Trener Erling Me nije zadovoljan tim potezom, spominje se i prodaja defanzivnog veziste Fredrika Aursnesa, a uoči derbija sa Bode Glimtom oglasio se sportski direktor Ole Erik Stavrum. U šaljivom tonu je Stavrum želeo da smanji tenziju.

„Mi smo jedini klub koji živi od prodaje, a ne želi da prodaje igrače. Postoje neki slučajevi kada prodamo igrača jer mislimo da nećemo biti previše oslabljeni. Sada je takva odluka doneta prodajom Pedersena. Trenutno razgovaramo sa Fredrikom Aursnesom, tu situacija još nije razjašnjena. On je sjajan momak. Remek-delo od igrača“, rekao je Stavrum.

Oldasci ne brinu Olea Erika Stavruma, jer uvek imaju spremne zamene iz Elitserije ili inostranstva.

„Moramo napraviti dobre procene na osnovu onoga što se dešava kada su ulazni i izlazni transferi u pitanju. Stalno gledamo i procenjujemo igrače, bez obzira na to kada je prelazni rok. Uvek postoji spisak potencijalnih pojačanja“, zaključio je sportski direktor Moldea.

Bode je doveo pre početka sezone Erika Bothajma, čije se angažovanje ispostavilo kao pun pogodak. Norveški ofanzivac je postigao šest golova i predstavljaće najveću opasnost po gol Moldea. Ali, kao i prethodne sezone, Bode ima širok spektar kvalitetnih igrača u veznom redu i napadu. Ola Solbaken, Ulrik Saltnes i Sondre Sorli su pokazali Kjetilu Knudsenu da može da se osloni na njih i da su sposobni da nadomeste odlaske najefikasnijih igrača. Produktivnost Bode Glimta nije smanjena, ali sada ga sa druge strane čeka tim koji je takođe izrazito ofanzivno nastrojen i za sada je učinkovitiji (23 naspram 21 gola u prvenstvu). Pored Ohija, koji je ubedljivo najučinkovitiji na početku sezone, istakli su se defanzivci Kristofer Haugen i Martin Bjornbak.

