Zvezdine kombinacije za Kopenhagen: Čam blizu startne postave, čeka se Lukasen

Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 10:04
Portugalac Hendel bi mogao da ostane na klupi
Teško su čelnici, igrački kadar i posebno stručni štab Crvene zvezde svarili poraz od Lugana na startu Lige Konferencije. Crtalo se da meč u Švajcarskoj ode u željenom smeru i da srpski šampion trijumfom krene ka sigurnom mestu u osmini finala trećeg UEFA takmičenja.
Lepa priča pretvorila se u horor, ali na Marakani su ubeđeni da će im se vratiti dobar deo uloženog truda. Možda protiv jačeg rivala kao što je Kopenhagen.
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Trener Albert Rijera odmorio je gotovo kompletan tim u nedeljnom okršaju protiv lučanske Mladosti i negde naznačio kome najviše veruje za evropske bitke. Mogla bi startna postava iz Lugana da doživi kozmetičke promene, formacija će, vrlo verovatno, ostati ista.
Najviše dilema španski stručnjak ima u veznom redu. Moguće je da će priliku od prvog minuta dobiti Mohamed Čam Saračević. Potencijalni reprezentativac Austrije je dobio šansu u Luganu i ostavio prilično korektan utisak. Servirao je šansu Dijengu koje je mogla da stavi tačku na meč, ali je reprezentativac Senegala promašio vođstvo od 3:1.
U tom slučaju na klupu bi se pomerio Portugalac Hendel. Mala neizvesnost postoji u odbrani, gde Rijera najviše veruje Gudelju i Japancu Nakajmami. Čeka se situacija oko Lukasena i upravo bi reprezentativac Gane mogao da dobije šansu za iskupljenje. Njegovo pojavljivanje od prvog minuta moglo bi da pomeri Gaštarova u vezni red, što mu je prirodna pozicija. Zvezda je u toj formaciji igrala na večitom derbiju.