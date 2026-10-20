Zvezdine kombinacije za Kopenhagen: Čam blizu startne postave, čeka se Lukasen

Teško su čelnici, igrački kadar i posebno stručni štab Crvene zvezde svarili poraz od Lugana na startu Lige Konferencije. Crtalo se da meč u Švajcarskoj ode u željenom smeru i da srpski šampion trijumfom krene ka sigurnom mestu u osmini finala trećeg UEFA takmičenja.

Lepa priča pretvorila se u horor, ali na Marakani su ubeđeni da će im se vratiti dobar deo uloženog truda. Možda protiv jačeg rivala kao što je Kopenhagen.