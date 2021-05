Fudbalska braća, blizanci i to jednojajčani, raritet su zbog kojeg Nikola i Jovan Mituljikić privlače posebnu pažnju u Zvezdinoj omladinskoj školi. Činjenica da je za većinu gledalaca gotovo nemoguće da sa sigurnošću kažu ko je ko dok gledaju talentovani dvojac koji pleše Omladinskom ligom Srbije, razlog je zbog kojeg su, pored svog talenta i fudbalskog umeća, braća iz Negotina privukla pažnju šire javnosti.

Talentovani dvojac sa generacijom 2003. koju sa klupe predvodi Marko Neđić, ostvario je brojne uspehe, a aktuelna sezona prilika je da niz trofeja upotpune juniorskom krunom. Prošlosezonski prvaci u kadetskoj konkurenciji tim su koji je najviše pokazao ove godine u Omladinskoj ligi Srbije te sa pravom zauzima lidersko mesto, sa dva boda više od Brodarca, a upravo Mituljikići su se istakli među nosiocima generacije.

"Pobedili smo Vojvodinu i Partizan, dve važne utakmice, potom je usledio poraz od Brodarca u kojem smo nesrećno ispustili priliku da zauzmemo prvo mesto, ipak brzo smo nadomestili ispuštene bodove na Starom sajmištu i izbili na čelo tabele. Nadamo se da ćemo osvojiti titulu u omladinskoj konkurenciji, iskreno verujemo u to", počeo je razgovor za Mozzart Sport Nikola.

Na bratove reči, u dahu, kako nižu i dodavanja na travnatom tepihu, nadovezao se Jovan.

"Prethodnih godina smo osvajali trofeje u svakom prvenstvu i veliki nam je motiv da u istom stilu stavimo tačku na omladinski staž. Godinama unazad smo kompaktni, pravi tim, verujemo jedni u druge, ginemo za ekipu i to daje rezultate. Na isti način smo ušli i u aktuelno takmičenje i daćemo sve od sebe da pred prelazak u seniorski fudbal osvojimo trofej omladinskog šampiona".

Put Mituljikićima i ostalim biserima generacije 2003. već su utabali vršnjaci Nikola Stanković, Stefan Despotovski, Andrej Đurić, Uroš Lazić i godinu dana mlađi Marko Lazetić, koji su ove sezone u dresu Grafičara zakoračili u seniorske vode.

"Omladinska liga nas sprema za prve seniorske korake i svesni smo da nas za samo nekoliko meseci očekuju veliki izazovi. Pričamo stalno sa doskorašnjim saigračima koji su dobili šansu u Grafičaru i oni nam govore o razlikama između juniorskog i seniorskog fudbala. Redovno nam daju upute, savetuju nas kako bismo nove izazove dočekali u potpunosti spremni", istakao je Jovan Mituljikić.

Mladi vezni fudbaler ofanzivnih karakteristika potom je detaljnije obrazložio ambicije.

"Naporno radimo kako bismo na leto zaslužili poverenje Uprave i Stručnog štaba. Nadamo se da bismo mogli da dobijemo poziv za pripreme, a potom šansu da se razvijamo u Grafičaru. Na čitavom putu fudbalskog sazrevanja posebno nam je pomogao stručni štab omladinskog tima na čelu sa Markom Neđićem koji nam je trener već godinama unazad. Usavršavamo sve segmente iz treninga u trening. Zahvalost dugujemo ostalim članovima stručnog štaba omladinaca kao i prvim ljudima Zvezdine škole Nikoli Jeliću, Draganu Mladenoviću, ali i našem agentu Nikoli Popoviću koji je godinama uz nas".

Dva boda prednosti u odnosu na Brodarac i nešto povoljniji raspored idu na ruku crveno-belima pet kola pre kraja, međutim, pri osvrtu na dosadašnji deo takmičarske godine braći Mituljikić ostaje žal što je usled virusa korona njihova generacija ostala uskraćena za izazove u Ligi šampiona za omldince.

"Apsolutni fokus pred početak sezone bio je na Ligi šampiona za omladince i svi smo sa nestrpljenjem čekali međunarodne izazove. Siguran sam da bi nam igre na internacionalnoj sceni donele dodatno samopouzdanje i ostaje žal što je takmičenje otkazano zbog epidemiološke situacije. Sa druge strane, gust raspored bi sigurno uticao na umor i odrazio se na domaću scenu. Čekali smo sa nestrpljenjem duel sa Anžeom i bili smo veoma razočarani epilogom. San svakog klinca je da igra takmičenja poput Lige šampiona, ali nije nam bilo suđeno, nadam se da ćemo to nadoknaditi u seniorskoj konkurenciji", istakao je Nikola.

Iako je igranje prestižnog juniorskog turnira u organizaciji UEFA trebalo da predstavlja ukras stasavanja jedne generacije, Mituljikići imaju dovoljno razloga za zadovoljstvo pri osvrtu na ostvareno tokom staža iza juga Marakane, a Nikola se ovom prilikom osvrnuo na period kada su on i brat zadužili crveno-belu opremu. Po dolasku u prestonicu iz Negotina dvojac je kratko bio deo OFK Beograda, ali je veoma brzo skrenuo pažnju ljudi u Ljutice Bogdana.

"Sa početkom srednje škole prešli smo u Zvezdu i preselili se u Beograd. Serdnja škola i promene donele su sa sobom pritisak, bilo je teško ali smo uspeli da se prilagodimo i nakon što smo se adaptirali sve je krenulo svojim tokom. Od velikog značaja je bilo to što smo bili zajedno, mnogo je lakše jer smo dvojica. Sve ima prednosti i mana, ali je znatno više pozitivnih strana. Tu smo jedan za drugog, da pružimo podršku i u dobrim i u lošim momentima. Nikada nam nije dosadno".

Ofanzivni tandem od pionirskih dana je pod posebnim okom publike, a činjenica da se izdvajaju od ostalih ne predstavlja im teret.

"Svesni smo da privlačimo posebnu pažnju kao blizanci, ali nam to prija i imponuje što zajedno, u tandemu, ostvarujemo uspehe. Sanjamo da bismo ostavimo zapažen trag u prvom timu i ostanemo upamćeni kao blizanci koji su u tandemu uspeli u Zvezdi, nadamo se da će uskoro doći dan kada ćemo zajedno zaigrati za prvi tim kluba koji volimo", otkrio je Jovan.

Iako sličnih fudbalskih karakteristika Jovan i Nikola se odlično snalaze u različitim ulogama te su retko u situaciji da jedan drugome predstavljaju konkurenciju u startnoj postavi, a čak i u tim okolnostima preovlada zajedništvo te su međusobno glavna podrška.

"Obojica igramo u veznom redu, ali nismo jedan drugome konkurencija jer možemo da igramo i po krilu ili ofanzivnije. Prija nam da igramo zajedno, znamo kako se dugi kreće i razmišlja, upravo zato sm neretko u situaciji da asistiramo jedan drugome. Može se reći da bismo se snašli u tandemu i zatvorenih očiju".





Sportski talenat u kući Mituljikića nije slučajnost što je obrazložio Nikola.

"I stariji brat je igrao fudbal, ali je pre nekoliko godina odustao, išo mu je dobro u Negotinu, ali nije uspeo da se probije dalje. Nasledili smo sportski gen od oba roditelja, otac je igrao fudbal na lokalnom nvou, dok je majka trenirala odbojku. Svi su uz nas, komentarišemo često zajedno situacije posle utakmica ili treninga i zaista nam znači njihova bezrezervna podrška. Ocu je san bio da igra u Zvezdi, od njega smo nasledili ljubav prema klubu i ambiciju da zaigramo za prvi tim crveno-belih. On nije uspeo, ali se nadamo da ćemo mi ostvariti san i za njega. Sama činjenica da smo deo kluba koji voli čini ga ponosnim".

Crveno-bele boje u srcu su Zvezdinih blizanaca, a uz dres prvog tima Mituljikići maštaju i o uspešnim internacionalnim karijerama. Dok sanjaju da sa stadiona Rajko Mitić kasnije pređu na Old Trafordu ili Park prinčeva, biseri iz Negotina prate igrače poput Nejmara, Sanča i Maunta i nadaju se blistavim internacionalnim karijerama.

"Pari Sen Žermen nam je omiljeni inostrani klub, ali je tu su i Ajaks i Junajted. Protiv Parižana je naša generacija držala mušemu Lige šampiona na centru, imali smo priliku da sretnemo zvezde francuskog kluba, ali se sve odvojalo po strogom protokolu. Bila je to noć za pamćenje, a kao uspomena je ostao snimak koji smo sa saigračima napravili sa Nejmarom i ostalim zvezdama Pari Sen Žermena", istakao je Nikola.

SVAKI GOL SA POSEBNOM POSVETOM

Talentovani dvojac u aktuelnoj sezoni je zaslužan za dvocifren broj golova, a svaku loptu u mreži rivala proslavio je na poseban način. Poslednja u nizu proslava bila je povodom tri Nikolina gola golova u utakmici protiv RFK Novi Sad na kojoj je Zvezda slavila 6:0, a proslava je ovekovečena fotografijom koju je ovom prilikom i obrazložio.

"Slovom N prilikom proslave želeo sam da gol posvetim saigraču Nikoli Pantiću koji je nedavno doživeo povredu i ovom prilikom mu želim brz oporavak. Jovan mi se, kao i kod svake proslave odmah pridružio, veoma smo bliski sa Pantićem i nadam se da će uskoro biti uz nas na terenu, da zajedno dovršimo šampionski put", rekao je Nikola.

GLAVNE ULOGE NA TERENU, ALI I U IGRI

Crveno-beli blizanci idealno funkcionišu na terenu, ali i van njega, a jedna od glavnih razonaoda u slobodno vreme su im video igre.

"Pratili smo i igrali LOL (League of legends), to nam je bila glavna zanimacija, ali u poslednje dve godine nismo bili u prilici da redovno pratimo turnire, obaveze nam nisu dozvoljavale. Sada seldi svetsko prvenstvo i svakako ćemo mu posvetiti pažnju. takođe razonodu u retkim trenucima odmora nam predstavlja Fifa sa drugarima. I u igricama, kao na terenu volimo da preuzmemo odgovornost, pa u LOL-u biramo samo uloge koje same mogu da donesu pobedu, nešto slično zadacima koje imamo u fudbalu", izjavio je Nikola.

MLADEŽ KAO ZNAK PREPOZNAVANJA

Jovan i Nikola ne kriju da je činjenica da su jednojajčani blizanci bila povod za brojne interesantne situacije s obzirom na to da je profesorima u školi, rivalima na terenu, sudijama i poznanicima neretko bilo teško da na prvu uoče razliku. Ipak, jedan detalj olakšao je intervju sa Mituljikićima - mladež na Nikolinom levom obrazu.