Tek mu je 20 godina, a već šesti klub u karijeri. Ali kako je jasno da za Luku Markovića trenutno nema mesta u prvom timu Crvene zvezde pojačanje iz Serije A moraće da minute potraži na kaljenju u Superligi.

Naime, mladi napadač će prema informacijama MOZZART Sporta narednu sezonu provesti na pozajmici u Novom Pazaru.

Podsetimo, Marković se nedavno vratio u Zvezdu posle neuspešne epizode u Italiju u koju je otišao čim je proslavio punoletstvo. On je inače i prošao omladinsku školu crveno-belih pre no što je otišao u Čukarički, a dalje sa Banovog brda u Krotone da bi avgusta 2018. za 92.000 evra potpisao ugovor i sa slavnim Juventusom.

Tamo ipak nije mogao da priđe prvom timu, pa se opet vratio u Krotone, zatim bio u mladom timu Torina, pa je ponovo stigao do Zvezde, a sada i do Novog Pazara. Tamo bi bar trebalo da ima minute, a u ovim godinama to mu je verovatno i najvažnije.