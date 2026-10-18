Zvezdo, čuvaj se Eljunusija, Kornelijus na „hlađenju” pred duel na Marakani

To je lepa prošlost Zvezda, ali ajmo da se okrenemo sadašnjosti i budućnosti. Kopenhagen je imao turbulentnu prošlu sezonu. Senzacionalno nije uspeo da se plasira u plej-of, ali je posle baraža izborio Evropu i stigao od grupne faze Lige konferencije. Nije se mnogo menjao tim proteklog leta, ali sa Boom Svensonom, Kopenhagen se razigrao, lider je u ovoj skandinavskoj zemlji i puca opet na trofeje.

18.00: (1,57) Kopenhagen (3,90) Orhus (5,30)

Da je Kopenhagen ozbiljan ispit za izabranike Alberta Rijere pokazuje i rezultat prvog kola Lige konferencije, kada je Braga demolirana u glavnom gradu Danske – 3:0.

U dosadašnjem toku danskog šampionata najbolji igrač i strelac tima je Norvežanin marokanskog porekla Mohamed Eljunusi, koji je postigao sedam golova, a upisao je i dve asistencije. Neuobičajeno je efikasan i još jedan Norvežanin, defanzivac Birger Meling sa četiri pogotka u šampionatu.

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Na početku sezone je povređen bio iskusni Danac, nekadašnji napadač Atalanta, Parme i Trabzona, Andreas Kornelijus, pa ima samo gol na kontu u prvenstvu, ali je prošlog četvrtka portugalskom timu dao dva pogotka. Ušao je u formu u pravom trenutku, pa će biti džoker Boa Svensona u narednim mečevima. S klupe je ušao protiv Brage, za 29 minuta je dvaput zatresao mrežu i sigurno „kupio” više minuta u narednim mečevima.

16.00: (2,85) Odenze (3,40) Brendbi (2,30)

Generalnu probu pred dolazak na Marakanu, Kopenhagen ima na svom Parkenu (18.00) protiv šampiona Orhusa, koji je u donjem delu tabele. Kopenhagen bi ove sezone sa Midtjilandom trebalo da se bori za titulu. Prošle nedelje je ekipa sa Parkena poražena u Herningu (1:2) u derbiju Superlige Danske. Tim Boa Svensona je ove sezone odličan na svom terenu, ima sve četiri pobede, uz gol-razliku 10:3.

Lider šampionata Danske ne može da računa danas na Andreasa Kornelijusa, koji je suspendovan jedan meč zbog komentarisanja suđenja prošle nedelje. Van stroja je dugo zbog povrede Magnus Matson, dok bi u tim trebalo da se vrati Mads Emil Madsen, koji je propustio prošli meč zbog bolesti.

DANSKA 1 – 11. KOLO

Petak

Horsens – Randers 0:0

Nedelja

14.00: (4,30) Lingbi (3,60) Nordsjeland (1,75)

14.00: (2,45) Sonderjiske (3,35) Silkeborg (2,65)

16.00: (2,85) Odenze (3,40) Brendbi (2,30)

18.00: (1,57) Kopenhagen (3,90) Orhus (5,30)

Ponedeljak

19.00: (2,85) Viborg (3,40) Midtjiland (2,30)

***kvote su podložne promenama