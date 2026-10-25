Zvezdo, gledaj i pamti: Gent ponizio Cvetkovićev Anderleht, brutalna dominacija Bivola u Belgiji

A nije izgledalo da će Anderleht doživeti takvu katastrofu. Gosti su bolje otvorili utakmicu, imali više loptu u nogama i stvorili nekoliko izglednih prilika. Telo Asgor je šutirao preko gola, dok je pokušaj Mihajla Cvetkovića zaustavio golman Dejvi Ruf.

Međutim, Gentu je bila dovoljna praktično prva ozbiljna akcija da povede. Araužo je uputio idealan centaršut, a Abdelkaher Kadri pogodio za 1:0. Alžirac, koji je samo nedelju dana ranije protiv Rošfora u kupu zamenjen već na poluvremenu, ovoga puta našao se u ulozi čoveka koji je otvorio put ka velikoj pobedi.

Anderleht je pokušavao da odgovori, ali su domaći uspevali da odole. Cvetković je propustio veliku priliku iz neposredne blizine, Ruf je zaustavio udarac glavom Asgora, a sreća je pogledala goste kada je Ibrahima Sise zatresao mrežu, pošto je pogodak poništen zbog minimalnog ofsajda.

Usledila je demonstracija onoga što Gent ove sezone radi najbolje - čvrsta odbrana, munjeviti kontranapadi i ubitačna realizacija. Delorž je pokrenuo akciju, Araužo pobegao čuvarima i poslužio Ibrahimu Sisea, koji je pogodio za 2:0. Bio je to početak potpunog raspada Anderlehta, koji više nije imao odgovor na brzinu i direktnost domaćina.

Do kraja susreta u strelce su se upisali i Sonko, odnosno Volkart, kojem je ponovo asistirao raspoloženi Araužo. Četiri gola u mreži Anderlehta, četiri šamara belgijskom velikanu i još jedna potvrda da Gent kako trenutno izgleda na terenu nema ozbiljniju konkurenciju u domaćem prvenstvu.

Posle devet kola Gent drži čelo tabele sa 25 bodova, jednim više od drugoplasiranog Klub Briža, dok je Šarlroa treća sa 20. Anderleht je, s druge strane, ostao na devet bodova zaostatka za liderom, a pritisak na trenera Vitora Bruna dodatno je porastao posle eliminacije iz Kupa Belgije od Beršota.

Za Crvenu zvezdu je posebno zanimljivo što će upravo ovaj Gent za nešto više od mesec dana biti njen protivnik u Ligi konferencije. Belgijanci su pokazali da umeju da kazne gotovo svaku protivničku grešku, naročito kada im se ostavi prostor za tranziciju.

Do susreta 26. novembra ima još dovoljno vremena, ali poruka iz Genta već je stigla do Beograda: crveno-bele očekuje izuzetno neugodno gostovanje protiv ekipe koja u domaćim okvirima trenutno deluje nezaustavljivo.

BELGIJA, 9. KOLO

Subota

Antverpen - Šarlroa 3:0 (2:0)

/Somers 8, Porozo 27p, Van Helden 47/

Leven - Lomel 2:2 (0:1)

/Mirisola 65, Adai 67 - Apua 35, Van Dujven 90+6/

Vesterlo - Beveren 4:4 (2:1)

/Saito 10, 90+7p, Basete 45+1, 55p - Kabore 33, Lokesa 67, Olatunđi 88, 90+12/

La Luvjer - Varegem 3:0 (1:0)

/Žilo 37, 73, Ruso 84/

Nedelja

Genk - Standard 2:1 (1:0)

/Ito 27, Bibu 77 - Zećiri 65/

Klub Briž - Sint Trojden 3:2 (2:0)

/Tresoldi 41, 43, 75 - Sebaui pen 55, Taniguči 90+3/

Gent - Standard 4:0 (1:0)

/Kadri 14, Sise 73, Sonko 77, Volkar 81/

Union Sen Žiloaz - Serkl Briž 1:2 (0:1) (UTAKMICA U TOKU)

/Floruč 49 - Engura pen 24, Sila ag 48/

4.11. 20.30: Kortrajk - Mehelen

*** kvote su podložne promenama