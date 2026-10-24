Zvižduci paraju Humsku: Partizanova anarhija traje, sladila se i Čuka (VIDEO)

Baš tako je Čukarički postigao dva gola iz prekida i usmerio meč ka pobedi, koja je čak izvojevana skoro rutinski (2:0). U nizu junaka koji su pokorili stadion poviše Autokomande izdvojio se Milan Đoković , sposoban da glavom reaguje na prekide. Najpre Marka Docića iz slobodnog udarca, potom rezerviste Uroša Nikolića (zamenio povređenog kapitena) iz kornera. Ta dva hica iz vazduha, za koje Partizan nije imao PVO, značiće Đokoviću na ličnom planu, jer igra najefikasniju sezonu u karijeri (bio strelac i u Nišu, u drugom kolu), celoj ekipi (baš posle julskog gostovanja na Čairu dobila nekog na strani) i treneru omladinaca Trajkoviću , čija postavka, orijentacija, način viđenja tima i jasno uočljive ideje sugerišu da bi mogao da ostane i duže na klupi od ove dve utakmice na kojima je „krpio“ mesto upražnjeno rastankom sa Markom Jakšićem .

Tako je i ekipa privremenog trenera Mihajla Trajkovića – koji bi posle ovoga mogao trajno da se zadrži na klupi prvog tima – dobila meč (prvi put posle deset godina u Humskoj) onako kako to inače čine protivnici u Mozzart Bet Superligi. Izašla je visoko, sita se naigrala fudbala u početnih 45 minuta, lako dolazila u pozicije da šutira i na kraju profitirala, jer domaćin od početka sezone nije rešio problem na koji mu je ukazala cela fudbalska Srbija. Da ne dozvoli da mu lopta padne u peterac.

Pogrešno bi bilo pobedu Čukaričkog posmatrati kao slučajnost ili samo oslanjanje na prekide ili odbranu, kao način preživljavanja u drugom delu, kad je na površinu isplivao na talenat Vladana Ćarapića i nepreciznost domaćina. Naprotiv. Gostujući tim je od starta stavio do znanja kako želi da igra i u kojim zonama će loviti greške protivnika. Oslonjen na vic Uroša Miladinovića , brzinske sposobnosti Lazara Markovića i veštine Estonca Karela Mustme , kao i pronicljivost Đorđa Jovanovića, gost je lako dolazio u pozicije da ugrožava Marka Miloševića . Uglavnom su to bile kontre na nepostavljenu odbranu rivala, a i kad je bila, kao, posložena prema zamislima stručnog štaba, gosti su nalazili način da je nadmudre. Svi pobrojani su bili u makar jednoj situaciji da poentiraju tokom prvog dela u kome su izgledali kao tim iz Lige Evrope ili Lige konferencije koji je došao u Beograd da odradi posao. I u tome je uspeo, iako je mogao da ima ubedljiviju prednost.

Na suprotnoj strani, u Partizanu vlada sportska anarhija. Ne zna se ko, šta i zbog čega radi. Bez bilo kakvog reda ili vidljive ideje, domaćin jeste imao dve situacije koje je mogao da pretvori u golove u prvom delu (Že i Čumić), međutim, ostavio je utisak dezorganizovane grupe u kojoj svako igra po sopstvenom nahođenju. A to se onda obično završi kapitulacijom. Niti je odbrana bila čvrsta (a kad je ove sezone?), niti je vezni red ponudio smislena rešenja (možda zato što mu nedostaje Milan Vukotić), niti su se napadači (centralni Že, krilni Čumić i Trifunović) proslavili.

Kad je video da nema kud i da njegov početni izbor nije doneo ništa željeno, Saša Ilić je posegao za pokerom promena pred početak drugog poluvremena. Umesto Petrovića, Zekovića, Čumića i Trifunovića na terenu su se našli Milovanović, Baba, Zubairu i Kojzek. Prvi put posle dugo vremena Parni valjak je imao tandem napadača istovremeno u igri, čak je mladi Austrijanac doneo pozitivan impuls, ulazio u šanse, pucao, malo poboljšao utisak o igri domaćina, probao je i Zubairu, ali je promašio sa dva metra...

Vredi istaći još i golmane. Mladi Vladan Čarapić je intervencijama u drugom delu izbio crno-belima nadu da mogu da se vrate u meč (triput bolji od inspirisanog Kojzeka), a iskusni Marko Milošević je još u prvom sprečio još veću katastrofu Partizana. Ako već ovo nije. I evo, ko zna koju sezonu zaredom golmani su među boljim akterima ekipe, a ona grca u problemima i ne vidi izlaz iz tunela u koji je sama upala.

Nije ga tamo niko gurnuo, kako to iz kluba žele da predstave, ali se čini da nema ni ko da ga izbavi. Čak su je i navijači ispratili u tunel zvižducima.

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 13. KOLO

PARTIZAN - ČUKARIČKI 0:2 (0:2)

/Đoković 34, 45/

Beograd

Stadion Partizana

Sudija: Stanko Ostraćanin

PARTIZAN: Milošević 7 – Samson 6, Simić 5,5, Lima 5, Petrović 5,5 (od 46. Milovanović 5,5) – Zeković 5 (od 46. Baba 5), I. Miladinović 5 (od 65. Aleksić 5,5) – Čumić 5,5 (od 46. Zubairu 5), Kostić 5,5, Trifunović 5 (od 46. Kojzek 6) – Že 5,5. Trener: Saša Ilić.

ČUKARIČKI: Čarapić 8 – Stanković 7, Majga 7, Đoković 8, Šehović 7 – Docić 7 (od 38. Nikolić 7,5), Sisoko 7 – Mustma 7,5 (od 62. Prokopijević 6), U. Miladinović 6,5 (od 69. Ris Dotin 6), Marković 7 (od 69. Sise 6,5) – Jovanović 6 (od 69. Đorđević 6). Trener: Mihajlo Trajković.

Igrač utakmice: Milan Đoković (Čukarički)

MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:

Petak:

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

/Ankeje 5/

Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)

/Sremčević 27/

Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)

/Dikson 36, 59/

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

/Tabaković 80/

Subota:

Partizan - Čukarički 0:2 (0:2)

/Đoković 34, 45/

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX