Adam Silver na potezu: Manje utakmica, plej-of po učinku...

NBA liga će se igrati. To je bilo jasno praktično od početka pandemije koronavirusa jer glavni ljudi najjače košarkaške lige na svetu ni u jednom trenutku nisu pričali o mogućem poništenju sezone, a kako su mere karantina širom sveta počele da popuštaju i neka se sportska takmičenja nastavila, tako su sve glasnije najave o konkretnom datumu nastavka sezone u NBA ligi. Još je puno toga ostalo otvoreno oko cele priče, ali neka osnovna ideja nastavka igranja je jasna, a s njom se otvara i jedno zanimljivo pitanje – hoće li koronavirus pomoći NBA ligi da napravi promene koje navijači, ali i igrači te deo funkcionera priželjkuju?

Komesar NBA lige Adam Silver, kao i njegov prethodnik Dejvid Stern, svestan je da samo neprestano prilagođavanje igre zahtevima modernih vremena može održati popularnost lige. NBA nema problema s uvođenjem promena u pravilima igre, kao i onima oko nje, a sve kako bi košarku napravili što boljom. No, stvar oko formata takmičenja je nešto što se ni Stern ni Silver nisu usudili menjati iako NBA treba promenu na tom polju. Sezona od 82 utakmice jednostavno je preduga, a to jasno pokazuje i činjenica da sve više ekipa odmara one najveće zvezde na nekim utakmicama što donosi negativne konotacije u prijemu kod publike. Zamislite da ste košarkaški zaljubljenik iz, recimo, Klivlenda koji ove godine nema nikakve ambicije i sve što vas privlači u dvoranu je dolazak zvezda u gostujućim ekipama. I onda na jedinom dolasku Klipersa u vaš grad Dok Rivers odluči da je vreme da se Kavaji Leonard odmara. Ne biste se osećali baš dobro, zar ne?

Kada se 2011. godine dogodio lokaut, odnosno štrajk igrača pre potpisivanja novog kolektivnog ugovora, sezona se smanjila na 66 utakmica i doživila pravi procvat. Kasnije je i počela, prve utakmice su se igrale 25. decembra, za katolički Božić, a gledanost cele sezone je bila velika. Svima je bilo jasno da je to idealna formula za NBA, broj od 66 utakmica nije izabran slučajno jer se tako i dalje pravedno rasporede nastupi protiv svih protivnika u ligi, ali finansijska strana priče je ipak bila prevelika da bi vlasnici klubova pristali na trajno smanjenje sezone.

Iako NBA veliki dio prihoda ostvaruje zbog televizijskih prava, vlasnicima je ipak bilo previše odreći se osam domaćih utakmica i punih dvorana. Doduše, nije se nikada ni glasno pričalo o smanjenju sezone, ali se ta ideja tiho provlači kroz sve medije i analize. Adam Silver je nekoliko puta i govorio o njoj, napravio promene u kalendaru pa je smanjio broj bek-to-bek utakmica, a ove godine je izneo i plan o smanjenju, ali uz uvođenje nekog novog turnira, nazovimo ga kupom, kako bi zadovoljio interes vlasnika. A sada mu korona donosi potencijalno rešenje.

Kako god se ova sezona završi, a gotovo je sigurno da će se sve utakmice igrati na jednom mestu i to 99% u Diznijevom svetu na Floridi, sledeća neće moći da počne u regularnom terminu, a gotovo je sigurno da će se prve utakmice igrati za Božić. To je puna dva meseca kasnije nego je počela ova sezona (prve utakmice su se igrale 22. oktobra) i jasno je kako je teško moguće da će se 2020./21. igrati 82 utakmice regularne sezone. Igrači sigurno neće pristati na vraćanje velikog broja bek-to-bek utakmica, a NBA nema previše opcija za produženje kalendara.

Sledećeg leta su na rasporedu odložene Olimpijske igre, a iako u NBA ligi ne misle previše o drugima pa nikoga ne bi čudila odluka da nastup u Tokiju nije važan za njih, postoje i drugi razlozi da se sezona ne može previše produžiti. Poslednja utakmica sezone 2018./19. odigrana je 13. juna, eventualno se na to može dodati još sedmica-dve, ali igranje profesionalne klupske košarke u julu ne izgleda kao opcija. Previše bi se stvari moralo promeniti, a opet se moramo vratiti na igrače koji u NBA ligi imaju pravo glasa – ne verujemo da će pristati na dva košarkaška leta. Ovo pandemijsko je neizbežno, dva zaredom bi bila veliki problem. (Zbog toga je i pitanje kako će izgledati olimpijski turnir, ali to je tema za neku drugu priču.)

Ostaje onda 66 utakmica. Nakon ovakve globalne krize Silver ne bi trebao da ima problema s vlasnicima oko te ideje, a sa skraćenom sezonom NBA bi itekako mogla profitirati. Osim iskustva iz 2011, kada je gledanost bila velika, izbeglo bi se ono s čime NBA ima problema i uvek će ih imati – preklapanje sa NFL sezonom.

Američki fudna je tamo najvažniji sport, oko njega se sve vrti, a prvi meseci NBA lige poklapaju se s krajem sezone u NFL-u. Amerikancima NBA u prvi plan dolazi tek za Božić, kada se u NFL-u završava regularna sezona i sve pre toga su velike borbe Silvera i njegove ekipe u kojoj ne mogu pobediti. Američki fudbal je sport nacije, puno tradicije je vezano uz njega, a ako se može 'pobeći' od njega – beži.

NBA komesar Adam Silver (©AFP)

Zbog korone će tako sledeće sezone NBA uspesti da pobegne, a ako se poklopi da gledanost bude velika, Silver će imati asa u svojim rukama za generalno menjanje sastava, odnosno smanjenje utakmica i odluku da svaka sezona počinje ne možda za Božić, ali početkom decembra. Kako bi se rešilo pitanje dodatne pauze između dve sezone sigurno je problem, ali nekako mislimo da bi se našlo rešenje i za to.

Druga promena koja je moguća vezana uz kraj ove sezone je sistem plej-ofa. Napisali smo kako će se sezona igrati u Dizni svetu na Floridi, ali još uvek nije jasno s kojim sistemom – hoće li se igrati kraj regularne sezone ili će se odmah na plejof ili će se naći neko polovično rešenje, poput 'kvalifikacionog' turnira za plej-of u kojima bi igrale one ekipe koje se po trenutnom položaju na tabeli bore za ulazak među 16 najboljih. Ideja je puno, o svima se raspravlja, a jedna je pobudila veliko zanimanje javnosti.

ESPN-ov navinar Brajan Vindhorst je pre nekoliko dana izvestio kako postoji mogućnost da se ovogodišnji plejof odigra po principu ulaska 16 najboljih ekipa bez obzira iz koje konferencije dolaze. Doduše, trenutni pogled na tabelu govori kako bi u tom slučaju svejedno u borbu za prvaka ušlo osam timova s Istoka i isto toliko sa Zapada, ali mnogo važnije je što bi nositelji bili određivani samo po omeru pobeda i poraza. Tako bi, primerice, u ovoj situaciji prvi nositelj bio Milvoki koji bi igrao protiv Orlanda, drugi Lejkersi koji bi igrali protiv Bruklina, treći Toronto koji bi igrao protiv Memfisa, i tako dalje. Svi parovi prvog kruga plej-ofa bi bili ovakvi:

Milvoki – Orlando

Lejkers – Bruklin

Toronto – Memfis

Klipers – Dalas

Boston – Filadelfija

Denver – Indijana

Juta – Hjuston

Majami – Oklahoma.

O takvoj ideji se u NBA ligi priča dugo, ponajviše jer je godinama Zapadna konferencija jača od Istočne te je lakše doći do velikog finala ekipama na Istoku. Slaganje odigravanja utakmica po principu geografske povezanosti već godinama 'ne pije vodu' jer su sve ekipe opremljene privatnim avionima pa je stari, konferencijski model još uvek na snazi zbog tradicije. Mnogi bi voleli da ga promene, a iako je Vindhorst nedugo nakon iznošenja ove ideje rekao kako je među ljudima iz NBA lige još uvek veliki otpor ovakvom načinu igranja, lepo je videti da se o tome raspravlja. Ako se ipak ovogodišnji plej-of odigra po tom principu i sve se pokaže uspešnim, onda se definitivno može pričati o takvom sistemu i u 'normalnim' vremenima za koja se nadamo da će biti sledeće sezone. Naravno, kao i kod smanjenja broja utakmica, i ova bi promena donela neke nove probleme, poput principa određivanja broja mečeva pojedine ekipe s drugim timovima, ali to je nešto za što smo sigurni da bi NBA lako rešila.

Kako će se stvari na kraju rasplesti teško je prognozirati, ali Silver je čovek koji nema straha za eksperimente, sve kako bi NBA ligu napravio boljom. Korona mu je dala priliku da neke stvari napravi koje bi teško uspeo da pogura u normalnim vremenima, a sada ostaje da vidimo hoće li se situacija trajno promeniti. Ove dve promene bi bile veliki zalogaj za NBA, navijači ih sigurno žele, a gotovo sigurno ćemo ih uskoro gledati, barem onu u skraćenom broju utakmica. Biće teško napraviti da to ostane zauvek tako, ali nada postoji. Silver je na potezu.

PIŠE: Emir Fulurija