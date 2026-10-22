Afera "Basketgejt": Anatomija skandala koji potresa Grčku

Pored Lioliosa, koji se na čelu Saveza nalazi od 2021. godine, uhapšena je međunarodni sudija Vasiliki Caruha, poznata i po suđenju utakmica Evrolige. Među osumnjičenima su Petros Papapetru, koji je ovog leta završio sudijsku karijeru, Ilijas Koromilas, glavni sudija i savetnik za suđenje pri Savezu, kao i bivši međunarodni arbitar i član Centralne sudijske komisije Tasos Piloidis. Šesti uhapšeni je Jorgos Mavraganis, nekadašnji košarkaš i poslovni saradnik Lioliosa, koji je imao funkciju povezanu sa poslovnim razvojem Saveza. Za razliku od ostalih osumnjičenih, Mavraganis nije pronađen tokom jutarnje policijske akcije, već se u sredu uveče sam pojavio u sedištu atinske policije. Caruha je uhapšena na aerodromu po povratku iz Istanbula.

Lioliosa i Mavraganisa, osim saradnje u Savezu, povezuju i poslovni interesi. Prema pisanju grčkih medija, njihove poslovne veze obuhvataju Grčku, Belgiju i Kipar, ali zasad nema potvrđenih podataka koji bi te aktivnosti povezali sa navodnim nameštanjem utakmica.

Nalozi za hapšenje izdati su u okviru dosad najveće istrage o mogućem davanju i primanju novca ili drugih koristi radi uticaja na košarkaške utakmice. Prema saopštenju grčke policije, sumnje se odnose na nedozvoljene intervencije kojima se utiče na razvoj, karakter ili konačan rezultat meča, uključujući utakmice povezane sa domaćim ili međunarodnim kladioničarskim tržištem.

Istraga, prema informacijama grčkih medija, obuhvata približno 50 utakmica iz perioda od 2016. do 2026. godine. Pod lupom nisu samo mečevi najvišeg ranga, već i niže lige, omladinska i školska takmičenja, kao i najmanje jedna utakmica odigrana u inostranstvu. Reč je o susretima koje istražni organi proveravaju, dok se eventualna odgovornost svakog osumnjičenog utvrđuje pojedinačno.

Afera koja sada već može da dobije prikladan naziv "Basketgejt" je počela prijavom Marusija protiv rukovodstva grčke košarke. Trener ovog kluba Ilijas Papateodoru javno je kritikovao suđenje tokom sezone 2025/26, a nezadovoljstvo je posebno eskaliralo posle utakmice protiv Mikonosa, na kojoj je protivnik izveo 44 slobodna bacanja. Marusi je potom prešao sa javnih prigovora na zvanične prijave. Na konferenciji za medije održanoj 16. aprila, klub i njegov pravni zastupnik Mihalis Dimitrakopulos izneli su prepisku između Lioliosa i Papateodorua iz perioda kada je trener radio u Promiteasu iz Patre, od 2023. do 2025. godine. Jedna od najzapaženijih poruka datira od 5. marta 2025. Liolios je, prema objavljenoj prepisci, obavestio trenera o sastavu sudijske trojke za narednu utakmicu, iako zvanično delegiranje tada još nije bilo objavljeno. Marusi je potom dokumentaciju prosledio i međunarodnim sportskim institucijama, uključujući FIBA, Evroligu i Međunarodni olimpijski komitet.

"Ne znam da li je to važno ili ne, ali sudijska trojka u subotu biće B., S. i H. Upravo sam pitao i saznao. Samo pazi, ovo je strogo poverljivo. Ne znam čak ni da li su same sudije već obaveštene", navodi se u poruci koju su preneli grčki mediji.

Zvanična imena sudija objavljena su dva dana kasnije. Takva prepiska sama po sebi ne dokazuje da je utakmica nameštena, ali otvara ozbiljno pitanje sukoba interesa. Posebno zato što se istovremeno vodio postupak o tome da li je Liolios zaista prestao da upravlja Promiteasom nakon formalnog prenosa vlasničkih udela 2020. godine. Taj deo slučaja već je dobio epilog pred grčkom Komisijom za profesionalni sport. Komisija je u julu odlučila da Promiteasu oduzme potvrdu o ispunjenosti uslova za nastupanje u sezoni 2025/26, a obrazloženje odluke, objavljeno 11. septembra na 77 stranica, posebno se bavilo Lioliosovim uticajem na klub. Zaključeno je da je nastavio da obavlja značajne poslove upravljanja i predstavljanja Promiteasa i nakon formalnog izlaska iz vlasničke strukture.

Klubu je zatim izrečena novčana kazna od 50.000 evra, a Lioliosu od 10.000 evra. Komisija je ukazala i na sporne poruke, ali je pitanje eventualne manipulacije utakmicama ostavila nadležnim istražnim organima. Nalaz sportske komisije o Lioliosovoj povezanosti sa Promiteasom nije u direktnoj korelaciji sa krivičnom istragom o mogućem podmićivanju sudija i uticaju na rezultate, ali jeste na indirektan način povezana. Time je otvoreno pitanje da li je Liolios, dok je obavljao funkciju predsednika Saveza, istovremeno zadržao i stvarni uticaj na klub koji se takmičio pod njegovom nadležnošću.

Prema pisanju grčkih medija, među materijalima kojima raspolaže tužilaštvo nalaze se iskazi više svedoka, uključujući dvojicu bivših sudija koji su navodno priznali da su tokom karijere primali novac kako bi uticali na utakmice. Njihovi iskazi smatraju se važnim jer potiču od ljudi koji tvrde da su neposredno učestvovali u takvim radnjama. Pojedini mediji pominju isplate od oko 5.000 evra za određene utakmice. Ipak, sadržaj kompletnog predmeta nije javno dostupan, pa se te tvrdnje ne mogu tretirati kao dokazane činjenice.

Posebno je ozbiljan iskaz nekadašnjeg ukrajinskog međunarodnog sudije Mikole Ambrosova, koji je pred grčkim pravosuđem ponovio optužbu da mu je Ilijas Koromilas 2021. godine nudio 10.000 evra kako bi sudio u korist Uniksa iz Kazanja protiv Monaka, u drugom meču finala Evrokupa. Ambrosov tvrdi da ga je najpre kontaktirao kolega Boris Rižik, tražeći da sa pet do osam sudijskih odluka pomogne ruskom klubu, koji je tada trenirao Dimitris Priftis. Potom ga je, navodno, pozvao Koromilas i potvrdio ponudu: "Ono što ti je Rižik rekao za 10.000 evra važi". Ukrajinac tvrdi da je novac odbio, a kao dodatni dokaz priložio je evidenciju telefonskog razgovora sa Koromilasom od 30. aprila 2021, u trajanju od 11 minuta i 52 sekunde. Koromilas je osporavao optužbe, dok je Monako pobedio rezultatom 86:83 i tada osvojio trofej.

Ovaj slučaj već je bio predmet istrage Evrolige, pokrenute nakon što je Ambrosov 2023. godine javno izneo optužbe. Nezavisni postupak završen je u januaru 2024, kada je Evroliga saopštila da prikupljeni dokazi nisu dovoljni da se utvrdi pokušaj podmićivanja, zbog čega je predmet zatvoren. Ambrosov je sada ponovio svoje tvrdnje pred grčkim pravosuđem i dostavio dodatni materijal.

Grčki mediji takođe su objavili još jednu poruku koja se navodno nalazi u istražnom materijalu.

"Koga želiš da izbacim sa pet ličnih grešaka?"

Poruka se dovodi u vezu sa mogućim dogovaranjem sudijskih odluka, ali javnosti zasad nisu pouzdano poznati njen pošiljalac, primalac i konkretna utakmica na koju se odnosi. Ona je odvojena od ranije objavljene prepiske Lioliosa i Papateodorua. Prve informacije govorile su o približno 820.000 evra pronađenih u sefu u kući jednog od uhapšenih sudija u Kateriniju, koga grčki mediji identifikuju kao Petrosa Papapetrua. Naknadno je objavljeno da je u domu Ilijasa Koromilasa pronađeno još 102.000 evra.

Zvanični policijski izveštaj od četvrtka precizirao je ukupnu zaplenu od 931.463 evra iz domova šestorice osumnjičenih. Pored gotovine, istražitelji su odneli 14 mobilnih telefona, šest laptop računara, 22 USB memorije, dva tableta, memorijske kartice i druge uređaje za čuvanje podataka. Zaplenjeni su i beležnica, tri klupske majice, tri klupska suvenira i dva albuma sa igračima.

Poreklo novca jedan je od centralnih predmeta provere. Papapetruova odbrana tvrdi da raspolaže dokumentacijom koja potvrđuje zakonito poreklo gotovine, dok su i advokati drugih osumnjičenih odbacili tvrdnje o nezakonitom postupanju.

Hapšenja su odmah izazvala reakcije najvećih grčkih klubova. Panatinaikos je u oštrom saopštenju poručio da je godinama trpeo posledice suđenja određenih arbitara i da su zbog toga, prema tvrdnjama kluba, izgubljene titule i naneta finansijska šteta. Atinski klub najavio je da će pravnim putem pokušati da naplati ono za šta smatra da mu je nepravedno oduzeto.

"Godinama trpimo monstruozna suđenja veoma konkretnih ljudi koji su neprestano nezakonito delegirani", navedeno je u saopštenju Panatinaikosa, koje se završava porukom: "Srećno vam bilo u vašem mraku".

Vlasnik kluba Dimitris Janakopulos dodatno je zaoštrio ton svojim objavama na društvenim mrežama. Panatinaikos je i ranije bio u otvorenom sukobu sa pojedinim sudijama i čelnicima grčke košarke, ali tvrdnje o izgubljenim titulama zasad predstavljaju stav kluba, a ne zaključak istrage. Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas bio je uzdržaniji. Na obraćanju novinarima uoči evroligaške utakmice sa Fenerbahčeom rekao je da su otkrića potresla grčku košarku i naglasio da njegov klub podržava zakonitost i transparentnost.

"Mi smo za transparentnost, za zakonitost. Neka pravosuđe utvrdi šta se dogodilo, a šta nije", poručio je Barcokas.

Afera je vrlo brzo dobila i međunarodnu dimenziju, pre svega zbog Vasiliki Caruhe, koja je poslednjih godina sudila utakmice Evrolige i Evrokupa. Evroliga je još u sredu saopštila da grčka sutkinja do daljeg neće biti delegirana ni za jedno takmičenje pod njenom organizacijom. Suspenzija ostaje na snazi do završetka istrage grčkih organa i internog postupka Evrolige. Reč je o preventivnoj meri, a ne disciplinskoj presudi.

Košarkaški savez Grčke održao je vanrednu sednicu već prvog dana hapšenja. U kratkom saopštenju naveo je da je rukovodstvo obavešteno o sudskom postupku i da će nastaviti da prati njegov razvoj. Grčki ministar sporta Janis Vrucis u četvrtak je odlučio da privremeno obustavi državne dotacije Savezu i zatražio vanrednu finansijsku i upravljačku kontrolu njegovog poslovanja za 2024, 2025. i 2026. godinu. Takmičenje u grčkoj ligi zasad se nastavlja prema rasporedu.

Osumnjičeni, s druge strane, odbacuju navode o nezakonitom postupanju. Lioliosova odbrana dovodi u pitanje tumačenje poruka i ukazuje na ranije sukobe sa pojedinim košarkaškim akterima, smatrajući da su optužbe deo višegodišnjeg obračuna. Advokati ostalih uhapšenih takođe su osporili osnovanost sumnji. Svih šestoro izvedeno je u četvrtak, 22. oktobra, pred istražnog sudiju u Atini i dobilo rok za pripremu odbrane. Papapetru bi trebalo da se izjasni u petak, 23. oktobra, Liolios i Mavraganis u nedelju, dok su saslušanja Caruhe, Koromilasa i Piloidisa predviđena za ponedeljak, 26. oktobra.

Najozbiljnija posledica ove istrage mogla bi da bude gubitak poverenja u način na koji su sudije birane, delegirane i kontrolisane. Pogrešna sudijska odluka, čak i kada neposredno utiče na rezultat, može da bude posledica loše procene. Ovde istražitelji pokušavaju da utvrde da li su postojali dogovori i novčani podsticaji kojima su takve odluke unapred usmeravane. Ako se te sumnje potvrde, problem će obuhvatiti mnogo više od pojedinačnih utakmica.

Među utakmicama koje istražitelji proveravaju nalazi se i polufinale grčkog školskog prvenstva, odigrano u martu na Kipru, između Anagennisija iz Patre i Grčkog koledža iz Soluna. Ekipa iz Soluna imala je prednost od 58:45 približno 12 minuta pre kraja, ali je izgubila rezultatom 64:60. Tim iz Patre, za koji su nastupali mladi košarkaši povezani sa Promiteasom, tokom meča izveo je čak 52 slobodna bacanja. Upravo taj susret, prema grčkim medijima, nalazi se pod lupom istražitelja, iako sam odnos dosuđenih slobodnih bacanja nije dokaz nameštanja.

Eventualni uticaj na rezultate u tim kategorijama pokazao bi da zloupotrebe nisu bile ograničene na profesionalnu košarku, gde postoje veliki ugovori, rivaliteti i očigledni interesi trećih strana. Kako rekosmo, istraga obuhvata period duži od Lioliosovog mandata na čelu Saveza, što je važno za utvrđivanje pojedinačne odgovornosti. Istovremeno, činjenica da su među osumnjičenima ljudi koji su imali neposredan uticaj na sudijsku organizaciju otvara pitanje kako su funkcionisali mehanizmi kontrole.

Za šestoro uhapšenih i dalje postoji pretpostavka nevinosti. Zaplenjeni novac, svedočenja i prepiske, međutim, već su primorali grčku državu da reaguje, a Savez da se suoči sa najvećom krizom u novijoj istoriji i da potencijalno seče kukolj, kako bi zdravo tkivo moglo da preživi.