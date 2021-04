Bravura za bravurom, magija za magijom - poeni, skokovi, asistencije, pa i blokade, Nikola Jokić sve može. Potpuno je izmenio poziciju centra, dao ton kakav NBA zaljubljenici nisu verovatno mogli nikada da čuju. I zato je logično pitanje koje postavlja renomirana španska Marka - koliko vredi Jokić?

Marka dodaje da je Jokić prvi favorit da nasledi Janisa Adetokunba na poziciji MVP-ja lige i da kod te pretpostavke ne treba postavljati pitanja uopšte. Posebno Španci ističu da je Denver i dalje u borbi da bude među tri ekipe na Zapadu i to posle povrede Džamala Marija. Te da Jokić čini da tim iz Kolorada što manje trpi.

Srpski majstor prosečno beleži 26,3 poena, dodaje tome 11 skokova i devet asistencija. I to su brojke kakve nije imao otkako je došao u najjaču ligu sveta 2015. godine.

Najavljuje Marka da će od 2023. godine i njegove brojke na računu da porastu. Posebno ako vidimo da je Rudi Gober potpisao ugovor vredan ukupno 205.000.000 dolara.

Koliko će onda Jokić dobiti prilikom sledeće obnove ugovora? Koliko igrač poput njega vredi na današnjem tržištu?

IZBOR UREDNIKA

Prema informacijama sajta Hoopshype.com, Jokić ove sezone zarađuje 29.542.010 dolara. Sledeće sezone će zaraditi 31.57.390 dolara, a u sezoni 2022/2023 - 33.616.770 dolara.

Ove sezone je, prema istom izvoru, 27. najplaćeniji igrač u ligi, a sledeće sezone bi mogao da bude 28. Ukupno je treći najplaćeniji centar u ligi i najplaćeniji igrač Denvera. U sezoni 2015/2016, njegovoj prvoj, zarađivao je 1,300,000. Potom je skočio na 1.358.500, pa na 1.471.382, da bi u sezoni 2018/2019 dobio prvi veći ugovor i 25.467.250 dolara.

Videćemo koliko će to biti od sezone 2023/2024, a po sadašnjem stanju stvari, Gober će zaraditi više i sledeće i one tamo sezone. Zarada Gobera je 34.844.000 dolara za sezonu 2021/2022 i 37.631.520 dolara za sezonu 2022/2023. Gober bi najviše dobio u sezoni 2025/2026 - 45.994.080 dolara. Sve ovo naravno ne uključuje potencijalne bonuse ni za Jokića, ni Gobera.

Pošto Jokić spada u najbolje košarkaše sveta, legitimni je kandidat za MVP nagradu NBA lige, onda možemo da ga uporedimo i sa Janisom Adetokunbom. Grk je nedavno potpisao najveći ugovor u istoriji košarke i po njemu će zaraditi 228.000.000 dolara za pet godina. U proseku će godišnje zaraditi 45.600.000 dolara.

Dakle, to su cifre koje bi možda i Jokić mogao da dobije za par godina.

Jer, već sada ga mnogi smatraju najboljim igračem lige. To pokazuju i brojni parametri. Bio je u najviše duela u ligi, primio najviše udaraca laktom, drugi je u asistencijama, peti u postavljanju blokova, treći u igri leđima, najbolji je dodavač među visokim igračima možda i u istoriji. Mnogi poznavaoci košarke u SAD čak tvrde da se njegov uticaj ne može do kraja videti samo kroz brojke.

Kako bi napisao Jahu Sport: "U sezoni u kojoj niko nije ličio na sebe, Nagetsi su ostali Nagetsi i zato je Nikola Jokić MVP".

SRBI NE ODMARAJU

Trener Denvera Majkl Meloun, iz sedmice u sedmicu pokušava da objasni i medijima i navijačima koliko je Jokić zapravo fantastičan košarkaš, a uz to često pokušava i da odmori Jokića. Ali je, kao na poslednjem meču protiv Toronta, Nikola tražio da igra i insistirao na tome.

"On je neverovatno ponosan na srpsko poreklo. Kako on obično voli da kaže, Srbi ne sede na klupi, ne odmaraju. Ja to mnogo poštujem, ali ipak sa time nekada treba biti i obazriv i pomalo pametan. Svaki momenat koji mogu da mu dam da odmori može samo da mu pomogne. Znam koliko je umoran i fizički i mentalno", rekao je Meloun.

Nije samo Majkl Meloun stalno oduševljen igrama Jokića, nego je srpski košarkaš dobio aplauze i od najnovijeg člana Denver Nagetsa, Ostina Riversa.

"Mnogo mi se sviđa ovaj tim. Prosto je neverovatno da imate superzvezdu, čoveka koji toliko voli da dodaje loptu. To nigde nisam video. Ali, atmosfera... Izvinite na izrazu, ali ovo, kako se svi zaj****ju sa trenerom, taj prisan odnos, ali opet i profesionalan, to kako su svi u timu nesebični, kako nikome nije stalo da bude najbolji, već da tim bude najbolji, iako je jasno da su nam glavni igrači Jokić i Majkl Porter mene to oduševljava", rekao je Rivers.

Zaista, koliko vredi Jokić na današnjem košarkaškom tržištu?