Gotovo je prvenstvo u Nemačkoj, Alba je drugu godinu zaredom šampion Bundeslige! Samo dva dana posle prvog, usledio je i drugi brejk usred Minhena čime su Albatrosi osvojili jubilarnu desetu titulu šampiona države - 86:79 (21:9, 17:21, 20:22, 28:27).

Cela utakmica i samo finale stalo je u poslednjih dvadesetak sekundi kada je u centru pažnje bio Vladimir Lučić. Gotovo celu utakmicu bio je atipično tih srpski reprezentativac, a onda je pogodio veliku trojku uz 16 sekundi na semaforu čime je Bajern prišao na samo poen zaostatka (77:78). Usledio je tajm-aut gostiju, posle kojeg je Džejms Gist faulirao Luka Sikmu koji je oba puta bio siguran. Zatim je Džejson Grejndžer poslao Di Džej Silija na liniju penala, pa je uz deset sekundi na semaforu rezulat glasio 80:79 u korist gostiju. Usledio je tajm-aut, izvođenje lopte sa protivničke polovine gde je nastala prava drama...

IZBOR UREDNIKA

Naime, Bajernovi košarkaši punih osam sekundi nisu mogli da naprave faul, na kraju je to učinio Lučić tako što se bacio na Simonea Fontekija zbog čega ga su mu arbitri svirali nesportsku grešku. To je bio poslednji okidač posle kojeg je srpski reprezentativac izgubio živce i počeo da viče na sudije očigledno nezadovoljan nekom prethodnom situacijom. Na to je usledilo isključenje, a Alba je dobila četiri slobodna bacanja! Dva je pogodio Markus Erikson zbog isključenja, zatim Fontekio još dva zbog faula i Alba je otišla na nedostižnih pet poena razlike. Uz sve to gosti su imali i loptu sa strane, pa je Žan Mark Šiško faulom dao heroju ove pobede Grejndžeru da sa crte overi titulu.

Grejndžer se posle slabe partije pre dva dana vinuo do neba i utakmicu završio sa 29 poena (10/15 iz igre) uz čak pet ubačenih trojki! Sve to za 24 minuta. Erikson ga je ispratio sa 15, a Fontekio 11 poena. Kod Bajerna Vejd Boldvin je ubacio 18 poena, uz pet asistencija, dok je Leon Radošević imao 16 poena i sedam uhvaćenih lopti. Džadžuan Džonson je dopisao 15, a Sili 10 poena. Lučić je za bezmalo 34 minuta upisao sedam poena (2/6 iz igre, 1/4 za tri), te pet skokova.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com