Analiza Vase Micića za Filadelfiju: Ekstremni takmičar, dobar šuter, izvrstan u piku... Mora da prihvati ulogu igrača bez lopte

Kada je u nedavnom razgovoru za MOZZART Sport pojašnjavao situaciju o daljim koracima u karijeri, Vasilije Micić je poručio da “ima aktivan ugovor sa Efesom i za sledeću godinu“, ali da će tek videti kako će stvari da se razvijaju u narednim sedmicama.

Nije tajna da je Vasa Micić na radaru emisara Filadelfije Seventisiksersa, koji drže njegova NBA prava. Međutim, kako je to obično slučaj, košarkaška publika s one strane Atlantika obično nema pravu ideju o kvalitetima igrača izvan granica SAD. Zbog toga se portal The Athletic potrudio da navijačima Filadelfije maksimalno približi Micića kroz razgovor s Šejnom Larkinom i Kajlom Hajnsom.

Ono što Micića izdvaja od drugih, a možda najbolje vidi njegov saigrač i “partner u zločinu“ Šejn Larkin jeste njegov takmičarski duh. Uostalom, takvi su treninzi Ergina Atamana u Istanbulu, puni takmičarskog naboja.

“Neki momci dolaze na trening i prema istom se ophode baš tako. Drugi ipak dolaze na trening s razmišljanjem kao da je u pitanju utamica, a Vasa je upravo jedan od tih ljudi. Vasa je izuzetan takmičar, ekstremno veliki. Mrzi da gubi čak i na treningu, ne voli da gubi generalno“, otkriva Larkin i nastavlja:

“Zbog toga i imam mnogo priča koje bih mogao da vam otkrijem o Vasi, kako se ljuti, izlazi sa terena, šutira loptu... Nije nikada izbačen sa treninga zbog toga, ali se vidi da je ljut i da u njemu čuči veliki takmičar“.

Evroliga se dosta razlikuje od NBA po tome što ima manje utakmica, a više treninga. Taj se trend menja poslednjih godina, ali u najjačoj košarkaškoj ligi sveta se i dalje mnogo više značaja pridaje mečevima i oporavku, pre nego treninzima.

“Jednostavno morate da volite taj takmičarski duh u njemu i koliko truda ulaže u svakom momentu. Definitivno ne dozvoljava da padne. Gledao sam ga kako se bori protiv igrača poput Serhija Rodrigeza, koji je igrao za Sikserse jednu sezonu. Imaju taj neki mali interni okršaj, jer svaki put kada se sastanu na terenu, Vasa je maksimalno fokusiran na Serhija“, priča Hajns.

Micić i Filadelfija - da li su pravi spoj?

Razrada teksta donosi priču o Micićevom šutu i koliko se poslednjih godina poboljšao u tom aspektu igre. U tekstu se ističe da su njegovi procenti godinama bili između 35 i 40 odsto za tri poena., ali Hajns nema dilemu da je Vasa igrač koji pravi razliku.

“Nekada je bio momak koji, ne mogu da kažem da smo ga zanemarivali, ali se nismo plašili njegovog šuta. Ali poslednjih godina je dosta napredovao u tom segmentu i pogađa velike šuteve“.

Kako se navodi u autorskom delu analize, Micićev limit u atletskim karakteristikama daje jako na značaju njegovoj sposobnosti da pogađa velike šuteve. Ipak, kao glavni detalj njegove igre izdvaja se pik'n'rol, koji je doveo do savršenstva. Ono što bi Miciću moglo da pogoduje jeste da je reket u NBA manje popunjen nego u Evropi, a da on voli da kazni odbranu kroz prodor i tako koristi svoju visinsku prednost. Zato je Hajns srpskog plejmejkera svrstao u red asova poput Bogdana Bogdanovića, Džoa Inglsa i Luke Dončića, koji su u Evropi imali veliki uspeh kao pik'n'rol igrači.

“Ako im prepustite veliki prostor, kazniće vas sigurno. Takav je i Vasa“.

Šejn Larkin i Vasa Micić (©MN Press)

S obzirom da bi u Fili igrao kraj Bena Simonsa i Džoela Embida, Micić bi imao obavezu da se prilagodi na ulogu igrača bez lopte, što se direktno kosi s onim što trenutno radi u Efesu. Doduše, klub iz Istanbula igra malo drugačije od ostalih, pa se često dešava da u petorci istovremeno budu čak i trojica igrača koji mogu da prenose loptu – Larkin, Simon ili Bobua i Micić.

“Ne mogu da kažem da smo mi kombo bekovi, ali Vasa i ja smo igrači koji mogu da igraju i bez lopte. Mnogo puta mi se dešavalo da iz takve uloge postignem i po 25 poena za poluvreme ili ubacim nekoliko velikih trojki zaredom. Vasa nema problem da igra bez lopte, da prosleđuje loptu drugima, jer je istovremeno i dobar šuter. Definitivno ima mogućnost da bez problema igra bez lopte i da igra kraj onih koji traže više loptu u svom posedu“, poručuje Larkin.

Najveća enigma Micićevog potencijalnog transfera u Filadelfiju mogla bi da bude njegova uloga. Micić bi mogao da bude idealna zamena za Bena Simonsa, što je segment u kojem je Filadelfija imala problema ove sezone, ali i neko ko bi zajedno s reprezentativcem Australije bez problema igrao u tandemu. Larkin priznaje da je već nekoliko puta razgovarao sa Micićem o NBA i savetovao ga da obavezno iz više uglova sagleda potencijalni transfer i okolnosti u klubu. Kako se srpskom asu ne bi desila Larkinova sudbina u Bostonu...

“Radio sam pakleno svakodnevno kako bih impresionirao trenera i ništa mi nije polazilo od ruke. Bio sam frustriran jer sam se osećao kao mogu da pružim mnogo više od onoga što je bila moja odgovornost. Jako me je povređivalo to kada se igra utakmica, a sedim na klupi i gledam kako mi vreme prolazi“, kaže Larkin i nastavlja:

“Kako je Vasa veliki takmičar, znam koliko bi njemu tako nešto smetalo. Zato sam mu rekao – ako želi da ode u NBA, da to učini kada bude prava situacija“.

Larkin kaže da nikada nije bio zadovoljan samo s tim da se hvali kako je igrao NBA košarku, a tvrdi da bi tako i Micić razmišlja. Zbog toga razmišlja da bi Siksersi trebalo Vasi da ponude adekvatnu ulogu kako bi on uopšte poželeo da dođe u SAD.

“Imate mnogo faktora koji moraju da se ispune kako bi sve bilo dobro. Politika kluba, novac, da li te trener voli ili ne, da li GM voli tog igrača ili ne, da li te vlasnik kluba želi. Zato mora da se uveri da će odluka o transferu u NBA biti košarkaški pametna za njega“, zaključuje Larkin priču za The Athletic.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com