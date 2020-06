Andrea Trinkijeri i Partizan – rastanak ili produženje ugovora?

Glasina je prostrujala internetom i počela da brine Partizanove navijače. Bajern se navodno namerio da crno-belima uzme šefa struke Andreu Trinkijerija, koji je u navijačkim krugovima identifikovan kao arhitekta uspona kluba u prošloj sezoni. Činjenica je međutim da Italijan ima važeći ugovor za narednu sezonu, ali isto tako i da će Partizan zbog finansijskih gubitaka izazvanih pandemijom korona virusa morati da smanji troškove što bi moglo da utiče na odluku Trinkijerija da li želi da ostane u Beogradu.

Prema informacijama MOZZART Sporta Trinkijeri bi u narednim danima – možda već koliko sutra – trebalo da odgovori na Partizanovu prvu ponudu. A ona, između ostalog, znači i pristanak italijanskog stručnjaka da se odrekne dela plate za ovu, prekinutu sezonu. Igrači su tako prihvatali na 20 odsto manju platu za prošlu sezonu, a onda su neki potpisivali nove ugovore za dalje. To je recimo slučaj sa Vilijamom Mozlijem, Radetom Zagorcem i Markusom Pejdžom koji će sigurno ostati u klubu. Sa drugima se još pregovara, nekima pak neće ni biti ponuđeno da ostanu. Kori Volden je već platio obeštećenje i otišao.

Trinkijeri za sada nije prihvatio smanjenje plate, ali nije ni rekao da želi da ide. Štaviše, on je spreman i da produži ugovor sa crno-belima, svakako ne za manju platu od one koju je do sada imao. Pride, može se čuti da Italijan pored finansijskih ima i druge zahteve. Traži tako i veća ovlašćenja kad je organizacija kluba u pitanju, pre svega se tu misli na budžet.

Taj bi deo tek trebalo da se definiše, Partizan je naravno zainteresovan da produži saradnju sa Italijanom, pitanje je da li će uspeti da se finansijski nađu.

Što se tiče Bajerna, Nemci zaista traže novog šefa i moguće je da je i Trinkijerijevo ime jedno od onih o kojima se razmišlja. I za sada ništa više od toga. Načuli smo da je i Velimir Perasović ozbiljan kandidat, a ima sigurno i drugih stratega u konkurenciji. Dakle, eventualna Trinkijerijeva selidba u Minhen nije baš tako izvesna, naprotiv.

Prvo da se reši njegov status u Partizanu, a tu je sve otvoreno. Čak i da se Trinkijerijev boravak u Beogradu produži.