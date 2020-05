Arenasov susret sa beskućnikom: Umesto deset dolara, dao mu mnogo više nakon dobitnog listića

Dani pandemije Gilberta Arenasa, nekadašnjeg igrača Vašingtona, Orlanda i Memfisa bili su ispunjeni na neverovatan način. Poznati košarkaš podelio je sa svojim pratiocima na Instagramu zapanjujuću priču, pošto je osvojio čak 300.000 dolara na lutriji. Ali poenta priče nije u samom novcu, već u tome da je za čitavu priču zaslužan jedan beskućnik.

Naime, Arenas je želeo da ode do svog uplatnog mesta kako bi odigrao brojeve, pre nego što se sama radnja zatvori. Međutim, pre nego što je uspeo da stigne, primetio je da mu nedostaje goriva i da je imao samo deset dolara u svom džepu, pošto je ujedno zaboravio novčanik sa karticama i kešom.

Dok je bio na benzinskoj pumpi, prišao mu je beskućnik da ga zamoli za novac. Ovaj mu je rekao da je kod sebe imao deset dolara, ali da bi mu rado dao pet dolara, a ostatak iskoristio za gorivo. Kada ga je ovaj zapitao gde zapravo ide, Arenas mu je rekao da ide značajno dalje nego što je to zapravo bio slučaj. Beskućnik je shvatio da ne bi bilo šanse da ovaj dođe na destinaciju sa toliko goriva u rezervoaru.

„Zadrži tih deset dolara za sebe, a kada osvojiš nešto na lutriji, daćeš mi 20 dolara“, rekao mu je.

Ispostavilo se da je njegovo omiljeno uplatno mesto bilo zatvoreno pre nego što je ovaj uspeo da stigne do njega. Međutim, sutradan ga je probudila poruka sa interesantnom sadržinom.

„Čestitamo osvojili ste 300.000 dolara“, pisalo je u samoj poruci, ali je on odlučio da je ignoriše, pošto je mislio da je reč o nekoj vrsti prevare. Tek kada je otišao na uplatno mesto, koje se zapravo nalazi u okviru same benzinske pumpe, vlasnik mu je rekao da je on stvarno dobio novac. Arenas se u trenutku zaledio.

„Nisam igrao ovde sinoć“, rekao je radniku, ali mu je ovaj brzo razotkrio svaku dilemu:

„Odigrao sam za tebe tvoje brojeve sinoć, ispostavilo se da su bili dobitni“.

Istog dana, Arenas je otišao na drugu pumpu, gde je sreo beskućnika na identičnom mestu kao i prethodnog puta. Dao mu je određeni deo novca, mada nije želeo da naglasi koliki je to bio iznos.

„Skočio je i držao me u zagrljaju čitavih pet minuta. Plakao je, a onda je počeo da se moli“, kazao je Arenas i dodao:

„Mnogo puta sam donirao novac beskućnicima, ali niko nije reagovao na ovakav način. Pomolio se za mene, a njegovo dobro srce je zapravio ‘prosvetilo’ loto listić“, zaključio je priču Gilbert Arenas.