Aris je evroligaški tim: Spanulisovi momci povukli ručnu, a slavili sa 30 razlike

Ova pobeda nije samo još jedna u nizu za žuto-crne, već se može reći da je Aris njome ponovo demonstrirao da je za klasu, a u ovom slučaju čak i dve iznad svih rivala. Nema šta, svima je jasno da je reč o evroligaškoj ekipi, timu u kojem se nalazi veliki broj igrača sa iskustvom iz elitnog evropskog takmičenja, pojedini čak i iz NBA lige, što se vidi u svakom okršaju Arisa i rivala u Evrokupu.

Neverovatnu partiju odigrao je svako kome je Spanulis pružio šansu, a još treba uzeti u obzir da je minutaža bila redukovana. Ovaj meč je apsolutno demonstrirao zbog čega Olimpijakos želi da dovede Džeremaju Robinsona. Nekadašnji NBA igrač je sa lakoćom došao do dabl-dabl učinka od 21 poena i 10 skokova, a sledili su ga evroligaški igrači. Odličan je, pogotovo u odbrani bio Met Morgan, koji je meč završio sa 20 poena, tri skoka i isto toliko asistencija, dok je Neno Dimitrijević brojao do 17.

Jeste Rostok zanimljiva ekipa, ali je po daleko od timova koji figuriraju za sam vrh. Osetio je to nemački klub u uvodnom kolu protiv Hapoel Jerusalima, a sada je još jednu bolnu lekciju doživeo kod kuće od Arisa. Ovo je demonstracija sile i jasna poruka da momci iz Soluna već sada mogu da igraju sa evropskom elitom, a da imaju prostora za daleko više pokazuje činjenica da su do pobede od 30 poena razlike došli nakon što su povukli ručnu u poslednjih 10 minuta, a opet više nego ubedljivo slavili.