Armani ne staje i sprema još dve transfer bombe

Olimpija iz Milana je već bacila prvu veliku bombu juče i zadrmala evropsko tržište. Kupiti Kajla Hajnsa iz CSKA, aktuelnog šampiona Evrope, gde je on proveo sedam godina, sve je samo ne mala stvar. Očigledno je da tim iz Milana uprkos svemu što se dogodilo sa virusom korona i bez obzira na finansijske posledice, želi da pojača ekipu za narednu sezonu do maksimuma. Poslednje vesti kažu da se Armani neće zadržati na Hajnsu, te da su želje ovog tima ni manje ni više nego Luiđi Datome i Derik Vilijams.

Kako ističe novinar Eurohupsa, Nikos Varlas, povezivanje Datomea i Olimpije nije bez temelja. Ali, on je pod ugovorom sa Fenerbahčeom do 2022. godine. Bila bi to komplikovana akcija i potrebno je da se tri strane usaglase, tako da u tom slučaju nije ništa još prešlo u neku dalju fazu.

Što ne znači da neće, dugo je leto, treba još da se vidi i kakva će biti situacija u Fenerbahčeu tokom leta.

O interesovanju Milana za Datome, kapitena italijanske reprezentacije, pisala je Gazeta delo Sport, i to tako da je istakla da je Datome "meta broj jedan". Gazeta kaže da Datome ima ugovor do juna 2021. godine i da bi sledeća sedmica mogla da bude ključna. I da bi tokom nje Datome mogao da pita da napusti Tursku i ode u Milano.

Tu se, opet, ne završava priča Armanija. Očigledno se ovaj tim sa Hajnsom tek zahuktao.

Naime, pored Datomea, želja ovo italijanskog tima je da dovede i Derika Vilijamsa, takođe igrača Fenerbahčea. On je prva želja za poziciju krilnog centra. I na tome Armani radi još od februara.

Prošlog leta je bivši igrač NBA lige bio blizu da pređe u Milano, ali je Fener ušao u pregovore i uspeo da ga dovede. Evo sada popravnog ispita za italijanski tim...

Biće naravno i odlazaka... Kaleb Tarčevski je produžio ugovor, pa je očekivano da Arturas Gudaitis napusti tim uprkos garantovanom ugovoru za sledeću sezonu. U tim bi mogao da stigne i Edgaras Ulanovas iz Žalgirisa, ali još nema ništa konkretno oko toga.

Mogao bi Armani da bude jedan od najatrajtivnijih klubova ovoga leta kada su transferi u pitanju.