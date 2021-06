Dobro se držao Uniks u prvoj utakmici finala. U drugoj je već pretrpeo katastrofu (igra se na tri pobede). Kako stoje stvari, posle borbe za trofej Evrokupa, sastav iz Kazanja mogao bi da ostane i bez pehara u VTB ligi. CSKA je svaki put od osnivanja igrao u samoj završnici regionalnog šampionata, a samo jednom nije došao do titule. Nanizao je osam trofejnih sezona (ukupno 10), a sada je na pragu i devete (18.00).

Pružio je Uniks dobar otpor u prvom meču, ali se držao do otprilike 15. minuta. Od sredine drugog kvartala Armejci su preuzeli kontrolu i do kraja meča ostali u prednosti. Nije ipak ona ni u jednom trenutku bila dramatično velika, ali puleni Dimitriosa Priftisa nisu imali snage za preokret. Što se tiče drugog, otpor sastava iz Kazanja i to na svom terenu trajao je pet minuta. CSKA je u prvom poluvremenu postigao 10 trojki i stekao 17 poena prednosti, posle tmurne treće četvrtine, u kojoj je viđeno samo 23 poena (CSKA uvećao prednost na 20), postalo je jasno da će četa Dimitrisa Itudisa stići na prag osvajanja pehara.

Uspeo je Itudis da nadmudri svog zemljaka Priftisa i otupi mu najjače oružje. Moskovljani su se postarali za bekovsku liniju rivala, pa je tako ponajbolji igrač ekipe Džamar Smit prvi duel završio sa 10 poena uz jako loše procente (2/5 za dva i 1/5 za tri), dok je Ajzea Kejnan brojao do osam (1/2 za dva i 1/4 za tri). Nejt Volters je dodao devet poena (2/5 za dva i 1/1 za tri), ali ni odlične role Džona Brauna, njegovog imenjaka Holanda i Okara Vajta (po 15 poena) nisu pomogle Uniksu da odbrani domaći teren. U drugom duelu je Smit bio rešen da promeni tok serije, pa je često individualnim akcijama pokušavao da slomi odbranu rivala. Nije upalilo: ubacio je dva poena više, ali uz drastično lošije procente nego u prvom duelu (1/6 za dva i 3/9 za tri). Volters je ponovo ubacio devet, dok je umesto Kejnana zaigrao Džordan Tiodor (četiri poena). Vajt je održao nivo iz prvog meča, ali ga Braun i Holand nisu ispratili.

Dakle, odbrana je bila ključ u prva dva duela, pošto je jasno da Moskovljani imaju dovoljno oružja u arsenalu. Tako se u prvom duelu sa 19 poena istakao Vil Klajburn, a čak pet košarkaša imalo je dvocifren učinak. Ivan Uhov je bio možda i iks faktor prvog susreta (17 poena), dok je odličan bio i Gabrijel Lundberg (16 poena). Toko Šengelija je dodao 14, dok je 11 poena ubacio Danijel Heket. U revanšu u Kazanju se ponovo istakao Šengelija sa 18, dok je ovoga puta iskočio Johanes Fojtman sa 16 (4/5 za tri).





Kako stoje stvari, teško da će Uniks i na gostovanju moći da izađe na kraj sa Armejcima. Pritom je Aleksandar Gomeljski dvorana rasprodata.

Trener Moskovljana Dimitris Itudis je ipak svestan da Uniks ima kvalitet, pa poziva na oprez pred treći duel (možda i poslednji).

"Najpre, nadam se da ću videti puno navijača u dvorani, to će biti velika stvar za ekipu. Drugo, vodimo sa 2:0, ali moramo da budemo svesni da nam je potrebna jedna pobeda, te da moramo da ostanemo fokusirani i da odlučno krenemo po pobedu. Znamo da neće biti lako jer Uniks ima puno kvaliteta, koje će pokušati da iskoristi do samog kraja".

Interesantno je da je drugi meč finalne serije bio i jubilarni 100. između CSKA i Uniksa, Moskovljani imaju čak 80 trijumfa. U regularnom delu sezone su takođe bili bolji od sastava iz Kazanja, iako su na kraju završili iza njega na tabeli (Uniks treći, CSKA četvrti).

VTB LIGA - FINALE (TREĆI MEČ)

Četvrtak

18.00: (1,15) CSKA (20,0) Uniks (6,00)

