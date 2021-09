Ataman o stranim trenerima u Turskoj: Priznajem samo nivo Željka u košarci ili Gvardiole, Murinja, Manćinija...

Pričama o Efesovoj borbi za NBA plej-of Ergin Ataman još jednom je izazvao jaku reakciju košarkaške javnosti. Malo je, doduše, situacija kada strateg aktuelnog šampiona Evrope svojim izjavama ne privlači pažnju.

Sada se u Turskoj podigla velika prašina zbog priča da bi mogao da kupi Fortitudo iz Bolonje u kojem je radio kao trener pre skoro 15 godina. On te spekulacije kategorički demantuje.

“Postoji u našem narodu izreka: 'Ludak baci kamen u fontanu i posle 1.000 ljudi pokušava da ga izvuče'. Ne poznajem predsednika Fortituda, niti imamo ikakav kontakt. Poslednji put sam tamo radio 2007. godine i od tada nemamo kontakt. Ne znam odakle je potekla ta vest. Kad god se nešto pojavi u stranoj štampi, novinari ovde to uzimaju bez da provere da li je tačno ili ne. To je ludilo koje je došlo s onlajn medijima. Italijanski novinari su me zvali i pitali o tome, rekao sam im da ne znam ništa o tome“, kaže Ataman.

Upitan da li je razmišljao da ode iz Efesa posle osvajanja titule evropskog šampiona, odgovorio je jasno – ne.

“Produžio sam ugovor za još dve godine pre plej-ofa. Posle toga smo postali šampioni Evrope. Dakle, produžetak ugovora nije posledica uspeha, nego zajedničke želje da nastavimo saradnju. Nisam dobio nikakvu zvaničnu ponudu od nekog kluba iz Evrope, kao ni iz NBA lige“.

Priznaje Ataman da u turskoj košarci postoje određeni problemi...

“Jesam košarkaški trener, ali isto tako sam studirao na Fakultetu za poslovnu administraciju. Poznajem svet biznisa, usko pratim ekonomska dešavanja. Iskreno verujem da je brend turske košarkaške lige opao poslednjih godina, a ne postoji logično objašnjenje za tako nešto. Gledajte, Fener i Efes su poslednjih godina bili šampioni Evrope, oba kluba prati veliki broj ljudi, dvorane su pune. Karšijaka je igrala finale FIBA Lige šampiona. Imate i vrlo dobre klubove poput Tofaša u Bursi ili Turk Telekoma iz Ankare. Postoji interesovanje za košarku ovde. Škole košarke su prepune dece. Ako i pored svega toga nešto ne valja, to znači da je postoji problem u marketingu. Ovako nije bilo pre tri-četiri godine. Polako brojke padaju sve više i više“, priča Ataman i dodaje:

“Znam da postoji određena razlika između fudbala i košarke, ali nije tolika kolika se zaista predstavlja. Nema tolike razlike, pogotovo ne u momentu interesovanja. Košarkaški uspesi su daleko veći od onih u fudbalu i odbojci. Nadležni očigledno ne rade dovoljno dobar marketing, nisu stvorili kvalitetno takmičenje“.

IZBOR UREDNIKA

Prokomentarisao je i izbor Štefana Kunca za selektora fudbalske reprezntacije Turske.

“Pričao sam baš o tome s prijateljima pre nekoliko dana. Ne pratim fudbal toliko, ali znam dosta trenera iz Evrope. Štefana Kunca ne poznajem, a kada sam guglao o njemu video sam šta je radio. Nije radio u najvišem nivou fudbala, ni u reprezentaciji. Zbog toga mi je njegov izbor čudan. Hvalimo se kao zemlja da smo brend koji radi s najboljima u svim sferama. Naše reprezentacije bi trebalo da budu u rukama domaćih trenera. Ili stranaca koji su zaista napravili nešto veliko. Možda Kunc bude odličan trener, ali Fudbalski savez Turske je rizikovao. Zašto nismo doveli ljude poput Leva, Manćinija, Gvardiole, Murinja ili Lipija? Kao što smo uradili s Željkom Obradovićem u košarci. Kada je došao ostavio je dubok trag i ima poštovanje svih nas. Ako već dovodimo strane trenere, mora to da bude neko ko može da iznese toliku odgovornost. Sada treba dati Kuncu svu podršku“.

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------

Jedna od neizbežnih tema razgovora za turski Sabah jeste nova promena na klupi Fenerbahčea, najvećeg konkurenta Efesu u domaćim okvirima i veliki rival na evropskoj sceni.

“Ne bi bilo dobro da komentarišem razloge odlaska Igora Kokoškova. On je vrlo dobar trener koji se dokazao. Napravio je dosta toga u Evropi kao selektor Gruzije i Slovenije. Pokazao se kao pšravi šampion. On je kao glavni trener radio u NBA ligi. Vrlo je dobra, skromna osoba. Izabrao je da ode u NBA ponovo i želim mu sreću“, kaže turski stručnjak i zaključuje:

“Đorđevića znam privatno. On je svojevremeno bio jedan od mojih omiljenih igrača. Jedan od najvažnijih evropskih plejmejkera. Sada je uspešan i kao trener. Bio je selektor Srbije, što je jako bitna stavka. Prošle sezone doneo je Virtusu titulu posle mnogo godina. Ima lepu karijeru i dobar je trener. Za njega će biti važno da donese stabilnost Feneru. Ponekad možete da dovedete i najboljeg trenera na svetu koji jednostavno ne može da se uklopi u tim. A ponekad vidite mladog, anonimnog trenera koji napravi značajan uspeh. Vreme će pokazati šta će Đorđević da napravi. Verujem da će imati svoj doprinos za tursku košarku. Ne samo po pitanju uspeha, već i u radu s mladim plejmejkerima, s obzirom da je danas sve manje kvaliteta na toj poziciji“.