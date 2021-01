Košarkaši Bruklina su u sjajnom meču pre manje od 48 sati savladali Atlantu u svojoj dvorani (145:141), Hoksima je pripao revanš. Puleni Lojda Pirsa dobili su drugi meč u Berklejs centru i tako još jednom pokazali da imaju čime da potkrepe ozbiljne ambicije - 114:96.

Imali su Jastrebovi kontrolu tokom čitavog susreta, prednost koju su stekli na startu susreta nisu ispuštali do samog kraja. Sa šest poena viška otišli su na prvi odmor, Bruklin nije uspeo da odgovori u nastavku pa je ekipa iz Džordžije nakon 24 minuta košarke imala devet poena prednosti. Hanter i Kolins su na startu treće deonice vezali 11 poena i doneli svojoj ekipi višak od 14, Irving je pokušao da vrati Netse, ali su gosti odbili nalet domaćina. Usledila je serija 15:2, kojom je Atlanta stekla 19 poena viška u samom finišu trećeg perioda i tako prelomila meč u svoju korist. Nije se Bruklin predao, ali nije imao snage da nadoknadi veliki zaostatak, pa su Hoksi upisali zaslužen trijumf.





Pobednički sastav je na kraju predvodio Deandre Hanter sa 23 poena, Tre Jang je dodao dva poena manje, dok je odličan bio i Džon Kolins sa 20 poena. Po 12 su dodali Klint Kapela (11 skokova) i Kem Rediš, dok je Bogdan Bogdanović odigrao oko 25 minuta sa klupe, ali je uzeo svega šest šuteva i zabeležio sedam poena (dva skoka i jedna asistencija). Durentovih 28 poena nije bilo dovoljno za Netse (10 od 21 iz igre), Kajri Irving je imao slabo šutersko veče (6/21) pa je susret završio sa 18 poena. Podršku su imali samo u Džou Herisu koji je dodao 12 poena.

Hoksi su na čelu Istoka sa skorom 4-1 (isti učinak imaju i Filadelfija, Orlando i Indijana), Bruklin je nakon trećeg poraza na 3:3. Bogdana Bogdanovića i drugove čekaju tri meča kod kuće, u Atlantu će dolaziti Klivlend, Njujork i Šarlot, pa se čini da je četa Lojda Pirsa u poziciji da nastavi sa dobrim rezultatima.

Dalas je ostvario drugi trijumf u sezoni, Mavsi su u svojoj dvorani nadigrali Majami - 93:83. Vodili su tokom čitavog susreta, stekli višak od 15 poena pred kraj prvog poluvremena, da bi u trećem kvartalu stigli i do viška od 24 poena. Trgli su se gosti u odlučujućem periodu, ali je to bilo dovoljno samo da prepolove minus i ublaže poraz. Pobednički sastav je po pravilu predvodio Luka Dončić, tri asistencije nedostajale su mu za tripl-dabl (27 poena, 15 skokova). Mučio se ponovo u šutu za tri poena, ali je makar pogodio više trojki nego u prva četiri nastupa ove sezone (3). Odlično su ga ispratili Tim Hardavej Džunior (18 poena), Fini-Smit (12 poena) i Džoš Ričardson (11 poena), Boban Marjanović nije kročio na parket. Prva pobeda Dalasa protiv Hita posle šest utakmica. Majami se muči od starta sezone (2-3). Večeras je Bem Adebajo bio ubedljivo najbolji sa 19 poena i 11 skokova, Batler je ubacio samo dva poena, nije pomoglo ni Bredlijevih 15 sa klupe, Goran Dragić je meč protiv svog zemljaka okončao sa 10 poena.





Luka had Bam lost ???? pic.twitter.com/47etvIRAoI — Bleacher Report (@BleacherReport) January 2, 2021

Detroit je iznenadio Boston u svojoj dvorani i tako stigao do prve pobede u sezoni - 96:93. Razbili su četu Breda Stivensa Pistonsi u prvom kvartalu (27:12), gosti iz Masačusetsa nisu uspeli da se oporave do kraja prvog poluvremena. U nastavku su ipak uspeli da se vrate u meč, spustili su deficit na svega šest poena pred poslednji odmor. Nakon serije Brauna od 7:0 na startu poslednjeg kvartala stižu i do preokreta, usledila je rezultatska klackalica. Delovalo je nakon trojke Tejtuma da će Kelti slavili u Motor sitiju i da će nanet i peti poraz ekipi Dvejna Kejsija, ali su Džerami Grent i Derik Rouz imali drugačije planove. Vezali su šest poena i preokrenuli rezultat, da bi pobedu Detrotia sa penala potvrdili Bej i Plamli. Bivši igrač Denvera Grent je blistao sa 24 poena, pratili su ga Sadik Bej sa 17 i Derik Rouz (koji je sa klupe upisao 17 poena, pet skokova i četiri asistencije). Istakao se i Mejson Plamli sa osam poena i čak 17 sokokova. Kod Bostona 28 poena Tejtuma i 25 Brauna, pratili su ih Smart (13) i Džef Tig (12), ostatak ekipe ubacio je 15 poena.

Šarlot je doživeo novi poraz, ovoga puta je od Hornetsa bila bolja ekipa Memfisa - 93:108. Izuzev kraćeg perioda sredinom prve četvrtine, Grizlisi su vodili tokom čitavog meča. Prednost je rasla iz četvrtine u četvrtinu, nakon prvih 12 minuta vodili su sa svega četiri razlike, do odmora su imali +6, ali su u trećem kvartalu stekli višak od 16 poena i tako prelomili meč u svoju korist. Dilon Bruks je predvodio goste u odsustvu prve zvezde Dža Moranta sa 21 poenom, pratili su ga Kajl Anderson (11 skokova) sa 18, Brendon Klark sa 15, kao i Valančijunas (10 skokova) i Gorđi Đeng sa po 14 poena. Tajus Džouns je ubeležio svega šest poena, ali je odlično dirigovao igrom Memfisa sa 12 asistencija. Bijombo je bio najefikasniji u domaćem sastavu sa 16 poena, pola koša manje dodao je Lamelo Bol, na 14 su se zaustavili Kejleb Martin i Gordon Hejvord.

NBA

Subota

Šarlot Hornets - Memfis Grizlis 93:108

/Bijombo 16 - Bruks 21/

Dalas Maveriks - Majami Hit 93:83

/Dončić 27 - Adebajo 19/

Detroit Pistons - Boston Seltiks 96:93

/Grent 24 - Tejtum 28/

Bruklin Nets - Atlanta Hoks 96:114

/Durent 28 - Hanter 23, Bogdanović 7/

Milvoki Baks - Čikago Buls (u toku)

Minesota Timbervulvs - Vašington Vizards (u toku)

San Antonio - Los Anđeles Lejkers (u toku)

Denver Nagets - Feniks Sans (u toku)

04.30: (2,50) Golden Stejt Voriors (13,0) Portland Trejl Blejzers (1,65)

23.00: Hjuston Rokets - Sakramento Kings

***kvote su podložne promenama