Bajern kao i uvek silovit, spremni i za Zvezdu
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 18:50
Bavarski velikan ubedljiv u domaćem šampionatu pred duplo kolo
Dolazi minhenski Bajern u Beograd 29. oktobra, kada će ih dočekati Crvena zvezda u devetom kolu Evrolige, na kraju duplog kola. Pre toga će crveno-beli igrati protiv Makabija iz Tel Aviva, bavarski velikan će isto dva dana ranije imati meč sa Barselonom, što samo po sebi znači da će obe ekipe biti spremne za veoma bitan duel u Beogradskoj areni.
U Evroligi ne ispunjavaju očekivanja, ali su na domaćem terenu i dalje bez greške. Košarkaši Bajerna iz Minhena ostvarili su petu pobedu u pet utakmica u Bundesligi i ponovo preuzeli prvo mesto na tabeli. Ekipa trenera Antona Gavela savladala je Hamburg Tauerse rezultatom 96:77, posle manjih problema na početku utakmice.
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Posle pobede 85:63 u osmini finala Kupa Nemačke (BBL), ovo je bio drugi ubedljiv trijumf nad ekipom iz Hamburga u razmaku od samo sedam dana. Bajern sa skorom 10-0 preuzeo je opet vrh tabele od iznenađenja prvenstva, ekipe Gladiators Trir, koja je na 10-2. Mardžon Bešamp bio je najefikasniji igrač Bajerna sa 22 poena. Bavarci dominiraju u Bundesligi, ali su u poslednje vreme razočarali na međunarodnoj sceni. Hamburg Tauersi su do poluvremena pružali snažan otpor favorizovanom protivniku, ali su domaćini prelomili utakmicu odličnom igrom u trećoj četvrtini, koju su dobili rezultatom 29:12.
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Pored Amerikanca, istakli su se Nils Gifaj sa 12, Oskar da Silva sa 11 i Justus Holac sa deset poena. Jensen je ubacio osam, Vladimir Lučić sedam, isto koliko i Noris i Dvejn Vašington, koji je za divno čudo šutnuo tek šest puta ka košu.
Kod Hamburga su najbolji bili Muenkat sa 15 poena i deset skokova, Ogbe i Rič sa po 12 poena i Tomason sa deset poena.