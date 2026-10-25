Bajern kao i uvek silovit, spremni i za Zvezdu

Posle pobede 85:63 u osmini finala Kupa Nemačke (BBL), ovo je bio drugi ubedljiv trijumf nad ekipom iz Hamburga u razmaku od samo sedam dana. Bajern sa skorom 10-0 preuzeo je opet vrh tabele od iznenađenja prvenstva, ekipe Gladiators Trir, koja je na 10-2. Mardžon Bešamp bio je najefikasniji igrač Bajerna sa 22 poena. Bavarci dominiraju u Bundesligi, ali su u poslednje vreme razočarali na međunarodnoj sceni. Hamburg Tauersi su do poluvremena pružali snažan otpor favorizovanom protivniku, ali su domaćini prelomili utakmicu odličnom igrom u trećoj četvrtini, koju su dobili rezultatom 29:12.

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Pored Amerikanca, istakli su se Nils Gifaj sa 12, Oskar da Silva sa 11 i Justus Holac sa deset poena. Jensen je ubacio osam, Vladimir Lučić sedam, isto koliko i Noris i Dvejn Vašington, koji je za divno čudo šutnuo tek šest puta ka košu.

Kod Hamburga su najbolji bili Muenkat sa 15 poena i deset skokova, Ogbe i Rič sa po 12 poena i Tomason sa deset poena.