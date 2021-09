Bajić: Željko će podići nivo ABA lige za 30 odsto, Zvezda će opet voditi glavnu reč

Posle skoro četiri meseca pauze, večeras startuje nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. Ukupno 14 timova boriće se za šampionsku titulu, koju će braniti beogradska Crvena Zvezda. Sigurno je da se očekuje jako interesantno prvenstvo, a Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Igokea. Tim iz Laktaša je prethodne sezone igrao zapaženu ulogu te je došao do polufinala gde je eliminisan upravo od Zvezde. Minula sezona u regionalnom takmičenu bila je najbolja u istoriji kluba, gde su takođe došli i do TOP 16 faze Fibine Lige šampiona.

Subota, 17.00: (1,15) Igokea (20,0) Borac (6,00)

U odnosu na pomenutu prošlu sezonu, Igokea je doživela neke promene u sastavu. Iz ekipe su otišli Džeki Karmajkl, Edin Atić, Entoni Klemons, Nikola Jovanović, Stefan Pot i Stiven Grej, dok su nova imena u Laktašima Dešon Stivens, Nikola Tanasković, Stefan Đorđević, Markel Starks, Aleksa Radanov i Džejms Robinson, koji je već nastupao za Aleksandrovčane u sezoni 2016/2017.

Međutim, ono što je najvažnije za Aleksandrovčane je ostanak na klupi temperamentnog stručnjaka Dragana Bajića koji je sigurno jedan od glavnih 'X' faktora za sve pomenute uspehe Igokee.

On je u razgovoru za BH radio 1 govorio o predstojećoj sezoni regionalne ABA lige.

"Što se tiče same selekcije tima i odrađenih priprema, ja kao trener mogu da budem zadovoljan, s tim da prostora za bolje i više sigurno ima. Mislim da će vreme biti naš najbolji saveznik, jer u svim ovim pripremnim utakmicama koje smo odigrali video sam da ćemo neke stvari morati dići na viši nivo kako vreme bude odmicalo. Što se tiče same lige i gledajući širu košarkašku javnost, svi dele mišljenje da će liga biti najinteresantnija od samog njenog osnivanja. Dosta klubova pretenduje za najviše pozicije. Kad je Igokea u pitanju, ja u ovu sezonu ulazim kao čovek koji se nikoga ne boji. Pun sam samopouzdanja i to želim da prenesem na svoj tim. Ono što želim jeste da opet košarkaška javnost priča da Igokea igra najbolju košarku, kao što je to bio slučaj prošle sezone i da se ovi respektabilni timovi plaše Igokee", istakao je Bajić.

Izdvojio je ekipe koje bi se mogle boriti za šampionsku titulu ove sezone.

"Partizan će sigurno igrati zapaženu ulogu ove sezone, uz Crvenu Zvezdu koja je zadnjih par godina jedan od boljih i kvalitetnijih timova. Osvojili su nekoliko titula u ABA ligi i uz roster kakav imaju, sigurno je da će i ove sezone imati glavnu reč. Tu se ne trebaju zapostaviti ni Budućnost ni Cedevita koji imaju dobre timove i ulažu velika sredstva i traže svoju šansu za najviše plasmane. Svakako, ne treba podceniti ni Megu koja svake godine ima jako talentovan tim i može biti tvrd orah svim ostalim konkurentima. Takođe, Cibona koja je zadržala taj roster mladih i talentovanih igrača od prošle sezone i dodatno se pojačala na određenim pozicijama."

Svakako, ono što je privuklo posebnu pažnju košarkaške javnosti na ovim prostorima jeste povratak Željka Obradovića u Partizan. Na to svakako imun nije ni Bajić, kojem je, kako kaže, popularni Žoc i idol.

"Mene kao trenera i kao čoveka raduje povratak Željka Obradovića na ove prostore i što će biti sam učesnik takmičenja u kojem se i ja sa svojom ekipom takmičim. Nikad nisam krio da sam navijao za Partizan i svakako da će mi biti velika čast ako doživim da vodim jednu utakmicu protiv takve trenerske veličine. Mislim da će sam njegov dolazak podići nivo kvaliteta ABA lige za sigurno 30 odsto."

Od ove sezone, sistem takmičenja je pretrpio i određene promene, pa će plasman u plej of izboriti šest najbolje plasiranih klubova iz ligaškog dela takmičenja. Dve najbolje ekipe direktno će se plasirati u polufinale, a preostale četiri će razigravati za polufinale.

"Igokea kao klub se kroz skupštinu ABA lige, od starta zalagala da se osam ekipa takmiči kroz taj plej of. Međutim, sigurno treba uzeti u razumevanje i sam gust raspored i gledajući domaća takmičenja, nije bilo mogućnosti da se napravi kalendar za tako nešto. Ipak, napravljen je neki kompromis, pa je uključeno tih šest ekipa u plej of. Sigurno je da će liga biti mnogo interesantnija. Npr. prošle sezone se za plej of borilo pet-šest ekipa dok su ostali igrali potpuno rasterećeno. Mislim da će to ove sezone biti mnogo zanimljivije u svim pravcima do samog poslednjeg kola", jasan je Bajić.

Ovosezonsku premijeru Igokea će imati sutra kada u Laktaše stiže čačanski Borac.

"Mi smo suočeni sa nekim problemima, što se tiče rostera. Nekoliko igrača je bolesno, a Starks ima povredu leđa, tako da ja u ovom momenu zaista ne znam, sa kojim igračima ću izaći na megdan Borcu iz Čačka. Borac je dosta izmenjao tim. Doveli su dosta kvalitetnih pojačanja, i imaju kvalitetniji roster u odnosu na prošlu sezonu. Međutim, trener sam koji se ne plaši ničega i pun sam samopouzdanja. Domaći teren je sigurno naša prednost i u utakmicu ulazimo sa verom da ćemo ostvariti prvu pobedu i da ćemo na najbolji mogući način otvoriti novu sezonu", zaključio je Bajić.

Osim regionalnog takmičenja, Igokea će kao i prošle sezone igrati Fibinu Ligu šampiona. Tim Dragana Bajića nalazi se u grupi E zajedno sa grčkim PAOK-om, turskim Galatasarajem i češkim Nimburkom.