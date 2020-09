Kakva utakmica, kakva serija i kakva pobeda Milvokija! Baksi žive, Baksi su slavili posle tri sata haotične košarke, Baksi su ostali bez Janisa Adetokunba i više niko ne može da garantuje da će i dalje vladajući MVP najjače lige sveta više biti u mogućnosti da pomogne saigračima! Milvoki je hodao po ivici žileta i nezapamćene eliminacije već u konferencijskom polufinalu, ali onda kada su svi izgledi bili protiv najboljeg tima Istoka, pojavio se ledeni Kris Midlton koji je kofom vode makar nakratko ugasio Vrelinu Majamija - 118:115 (107:107).

Bez obzira na ukupni rezultat u seriji, sve ukazuje na to da gledamo antologijsku seriju Milvokija i Majamija! Svaka utakmica bila je na nož, svaki okršaj rešavao se u momentima kada su živci najdeblji, a glava najhladnija, s tim da su ovog puta Baksi uspeli da se izbore sa duhovima prošlosti i dobiju tima Erika Spolstre koji je propustio jedinstvenu priliku da uradi ono čime može da se pohvali malo ko - da je pometlao prvoplasiranu ekipu sa tabele jedne od dve konferencije u plej-ofu!

Koliki je samo teret na svojim leđima izneo Kris Midlton! Ma, to ne može ni da se opiše... Meč je završio sa 36 poena (12/28 iz igre), ali i pored lošeg šuterskog procenta pogađao je apsolutno svaki put kada je bilo potrebno! Od one brutalne treće četvrtine kada je ubacio 21 poen kako bi odgovorio na čak 40 Majamijevih koševa u istom vremenskom intervalu, do pet najvažnijih poena u produžetku kojim je konačno slomio zastrašujući otpor Majamija! Prvo trojku, pa dva slobodna bacanja na kraju, kada su Baksi već bili na ivici eliminacije, kada je svima u Milvokiju bilo potrebno čudo. E, tada se pojavio Kris Midlton!

Ne treba zapostaviti ni ono što su napravili Bruk Lopez s neverovatno važnim pogocima sa linije penala u dodatnih pet minuta i to pošto je izvukao faul od Bema Adebaja, ali ni to kako je Donte Divinćenco imao smelosti da pogodi drugo slobodno bacanje vredno produžetka i to pošto je promašio prvi šut sa crte. Svaka njima čast na tome, ali ova pobeda ide na račun Krisa Midltona zbog svega što je napravio za 48 MINUTA provedenih na parketu!

Sve je dao Midlton što je mogao za pobedu, ali Baksi su izgleda definitivno ostali bez Janisa Adetokunba i čini se da će bez njegove pomoći biti do kraja plej-ofa. Krik od kojeg se ledi krv u žilama ispustio je i dalje zvanično najbolji igrač lige kada je posle dva minuta druge četvrtine ponovo, drugu utakmicu zaredom, iskrenuo desni skočni zglob!

Tražio je da izvede slobodna bacanja, pa otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren. Ubrzo je stiglo saopštenje da je Janis završio susret, što vrlo verovatno znači i kompletnu sezonu. U vremenu između treće i četvrte utakmice američki novinari prenosili su informacije da Janis nije mogao da se osloni na stopalo, iako je prethodno odigrao najveći deo tog trećeg susreta kada je prvi put iskrenuo zglob. Ovaj večeras ga je unštio...

I pored svega, svih naleta Džimija Batlera, Gorana Dragića, Bema Adebaja, Dankana Robinsona, Džeja Kraudera, te kiše trojki Majamija, Milvoki je napravio nešto veliko! Pokazao ratnički karakter i razbio koncepciju protivniku. Te bar nakratko sprečio ispadanje iz doigravanja, jer nikada se u istoriji košarke nije dogodilo da jedan tim nadoknadi tri pobede minusa i ode dalje! To znači da će Baksima biti potrebno čudo u nastavku serije...

Leteći Bem Adebajo bio je najefikasniji kod Majamija sa 26 poena i 12 skokova, dok je Dankan Robinson ubacio 20 poena. Džej Krauder je ubacio 18 poena, odnosno šest trojki! Goran Dragić ostao je na 17 poena, odnosno tek 5/17 iz igre. Isti broj poena imao je i Džimi Batler sa 6/15 sa parketa. I upravo tu, kao i u činjenici da su igrači Majamija previše forsirali i tražili rešenja sa distance, leži razlog zašto Majami nije dobio suset koji je po svim parametrima trebalo.

Janis Adetokunbo je i pored odigranih jedanaest i po minuta imao čak 19 poena (8/10 iz igre), te četiri skoka. Erik Bledso je skupio 14 poena, deset uhvaćenih i šest podeljenih lopti, a isti broj poena dodao je i Džordž Hil.

Peti susret čekamo u noći između utorka i srede u 30 minuta posle ponoći.