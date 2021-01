Pobeda za miran put u Istanbul, pobeda za konstataciju da je Crvena zvezda tim sa najmanjim brojem poraza u Jadranskoj ligi i pobeda kojom je srušen mit o Topolici kao neosvojivoj tvrđavi! Teško je na pravi način reći ko je sada prvoplasirani tim regionalnog takmičenja uz sve veći broj odloženih utakmica, ali branilac titule iz 2019. može slobodno da se pohvali da je sada najbliži vrhu tabele po završetku ligaškog dela sezone pošto je dobio vreli derbi u Baru rezultatom 86:78 (25:22, 15:15, 24:24, 22:17)!

Ne kaže se tek tako: "Ko od šuta živi, od šuta i umire". Mornar je na svojoj koži osetio kako je to kada se protivnik plotunskom paljbom obruši i ubeleži važan trijumf uz 17 trojki iz 35 pokušaja! Ono što niko dosad nije mogao da uradi u regionalnom takmičenju, napravila je Crvena zvezda i postala prvi tim koji je savladao Mornar u Baru. Umesto granitnom odbranom, stručni štab Crvene zvezde odlučio se da Barane napadne igrom na sve ili ništa, što se na kraju i te kako isplatilo. Jer kad god je Mornar pokušao da pripreti i okrene rezultat u svoju korist, Zvezda bi izvukla veliki hitac kojim bi poput otrovne strelice dodatno usporila plen. Od lovca, Mornar se pretvorio u lovinu, a povreda Džejkoba Pulena iz sredine treće deonice presudila je u korist beogradskog sastava.

Najbolju partiju dosadašnje sezone bez ikakve sumnje odigrao je Ognjen Dobrić! Pravu šutersku kliniku održao je levoruki šuter iz Knina i na 20 poena imao je šest pogodaka za tri poena iz osam pokušaja! Ukupno 7/11 iz igre, uz indeks korisnosti 20 pošto je upisao još pet skokova i tri asistencije.

Dobrić i Gordić (©ABA LIGA – Mornar Bar, Media PRO)

Odmah iza Dobrića ostao je Džordan Lojd sa 18 poena. Vidi se da je prva violina Zvezde u proteklom delu sezone još daleko od vrhunca forme, večeras je pogodio samo pet šuteva iz petnaest pokušaja (3/8 za tri), ali je u važnim trenucima ostao dovoljno pribran da napravi razliku i pomogne Zvezdi da lakšim putem stigne do trijumfa. Veliku rolu večeras imao je Džoni O’Brajant sa 11 od svojih 14 poena u trećem kvartalu i tri pogotka s distance. Sedam poena, pet skokova i četiri asistencije imao je Kori Volden, a isti broj poena ubacio je i povratnik Lengston Hol. Kapiten Branko Lazić je dopisao šest poena i sedam uhvaćenih lopti. Lendri Noko je na pet poena dodao i sedam skokova, ali uz četiri izgubljene lopte zbog nekih loših odluka, što samo potvrđuje da je i on daleko od forme iz Albe.

MORNAR BAR – CRVENA ZVEZDA 78:86

/22:25, 15:15, 24:24, 17:22/

Dvorana Topolica, Bar.

Sudije: Saša Pukl, Sašo Petek, Josip Radojković.

MORNAR BAR: Pulen 6, Gabrijel 11, Nidam 13 (6sk), Jeremić -, Gordić 3 (6as, 4sk), Šehović 2, Smit 15, Vajthed 19 (5sk, 4as), Lazić 5, Vranješ 3, Bjelica -, Luković 1.

CRVENA ZVEZDA: O’Brajant 14, Hol 7, Volden 7 (5sk, 4as), Lojd 18, Davidovac 2, Lazić 6 (7sk), Radanov -, Jagodić Kuridža 2, Kuzmić -, Noko 5 (7sk), Kolom 5.

Nije bilo lako, ali se završilo trijumfom zbog kog su odahnuli svi u Crvenoj zvezdi. Odahnuli zbog toga što se atmosfera oko susreta 16. kola gradila u tom smeru da je ovo "derbi za prvo mesto", pa su pritisak i ulog za obe ekipe bili ogromni. Svašta smo večeras mogli da vidimo u poznatoj crnogorskoj luci. Susret je počeo sa 20 minuta zakašnjenja zbog problema sa kišnicom koja je kroz ventilaciju kvasila parket. Kada je to rešeno dobili smo pravi regionalni derbi visokog napona što je potvrdila situacija s početka završnih deset minuta kada su isključeni prvi čovek Mornara Đorđije Pavićević i Zvezdin trener Dejan Radonjić posle žestoke rasprave gde su očigledno pale teške reči. Obojica su prvo dobili po tehničku grešku, ali su zatim isključeni jer nisu smirili strasti. Saša Kosović je preuzeo vođenje utakmicom i uspeo da zadrži vođstvo do poslednjeg zvuka sirene, a pred sam kraj isključen je i Mihailo Pavićević zbog treće tehničke klupi, nezadovoljan jednom sudijskom odlukom...

Svađa Đorđija Pavićevića i Dejana Radonjića bila je samo produžetak situacije kada je došlo do sudara Marka Jeremića i Tejlora Smita gde je srpski reprezentativac u kvalifikacijama za Evrobasket 2022. naleteo direktno na lakat američkog krilnog centra i stradao mu je nos. Krvarenje ga je oteralo na klupu, a sve to dodalo je samo još kašiku gorčine na ono što se desilo sredinom treće deonice. Tada je potencijalno tešku povredu kolena zaradio najbolji igrač i strelac Mornara Džejkob Pulen. Iz gotovo bezazlene situacije, kretnje u odbranu kako bi sprečio kontru Pulen se okliznuo na mestu gde je parket očigledno bio vlažan i više se do kraja utakmice nije vraćao! Kamere su nekoliko puta uhvatile trećeg strelca Jadranske lige sa ledom na kolenu, ali i s bolnom grimasom na licu kad god bi doktori pokušali da mu pregledaju koleno.

Džejkob Pulen (©ABA LIGA – Mornar Bar, Media PRO)

Upravo je taj detalj praktično odredio sudbinu Mornaru i dalji tok susreta. Bez najboljeg igrača Mornar jednostavno nije mogao da ostane konkurentan čak i pored odlične role Vajtheda i dobre sekvence Gabrijela u tom trećem periodu. Jako se čudno odvijala utakmica, a pogotovo drugo poluvreme. Crvena zvezda se odlučila da Mornar dokusuri protivnikovim najjačim oružjem, dok je domaćin igrom iz pika napravio veliku pometnju u odbrani crveno-belih. Sama ta treća deonica bila je potpuno haotična. Zvezda je rafalom trojki konstantno držala vođstvo u svojim rukama jer je pogodila čak sedam dalekometnih hitaca! Hol, Volden, Lazić i Dobrić po jednom, dok je najveći uticaj imao O'Brajant. Posle četiri promašaja iz otvorenih situacija u prvom delu meča O'Brajant se obrušio na obruč Mornara s tri pogotka ivan linije 6,75 metara i uspešno odbio jedan od poslednjih juriša Mornara. Skupio je 11 njegovih poena od Zvezdnih 24 u tom delu igre.

Koliko je napad dobro funkcionisao, toliko je odbrana izgleda diskutabilno loše na u određenim situacijama. Provući će Radonjić nekoliko puta kroz svoje ruke sve detalje te treće četvrtine, jer umesto da serijom trojki slomi duh Mornaru i potpuno se rezultatski odlepi, Zvezda je neprestano pružala ruku spasa rivalu i činila da bar još neko vreme traje neizvesnost. Marko Jagodić Kuridža imao je ozbiljnih problema da čuva bilo šta na pik’n’rolu i pogotovo brze bekove Mornara, zbog čega je samo u tom periodu upisao četiri faula, što je Radonjića jako naljutilo.

Ono što je još više smetalo trofejnom stručnjaku jesu loše defanzivne reakcije celog tima na pik Mornara, jer se čak šest puta u drugom poluvremenu dopuštalo da na poene iz polaganja dođu i gratis poeni na dodatno slobodno bacanje. Kada je uspela da prebrodi tu krizu i prestane da se spotiče sama od sebe, Zvezda je protutnjala do pobede, potpomognuta izostankom Pulena bez koga je Mornar bio osakaćen.

Kod Mornara najefikasniji je bio Vajthed sa 19 poena, uz pet skokova i četiri asistencije. Smit imao je 15, Nidam 13 poena uz šest uhvaćenih lopti, a Gabrijel 11 poena. Pulen je odigrao samo 15 minuta uz šest poena...

Crvena zvezda se seli u Istanbul gde je u utorak od 17 časova čeka gostovanje Efesu.

