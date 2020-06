Barović nije u planovima Budućnosti?

U nešto više od godinu dana Filip Barović je svoju karijeru doveo na ivicu ambisa. Kidanje prednjih ukrštenih ligamenata u finalu crnogorskog prvenstva protiv Mornara, zatim obnavljanje iste povrede na jednom od prvih treninga po povratku na parket uslovili su da Barović propusti celu sezonu, a sada je došao i u poziciju da ne zna gde će nastaviti karijeru.

Budućnost je već počela spremanje tima za novu sezonu, stigao je Rašad Von iz Igokee, a otišli su Skot Bamfort, Šon Kilpatrik, Luka Božić, Martins Mejers, Hasan Martin, Kim Tili, a vrlo verovatno je da će i Filip Barović njihovim stopama...

“Poslednji put kada smo bili u kontaktu ostalo je na tome da se čujemo, ali ni sa kim od tada nisam pričao. Nedavno je Nenad Trajković produžio ugovor sa Studentskim centrom, a on je iz moje agencije i na tom sastanku uopšte nisam pomenut. To mi daje neke signale. Videćemo šta će se desiti. Realan sam, znam da sam igrač kojeg je teško čekati, ne znam da li im je to u interesu. Kad se čujem sa nekim, znaću nešto više“, rekao je Barović za podgoričke Vijesti.

Pošto mu je istekao ugovor, Barović ima odrešene ruke u izboru nove sredine. Međutim, prvo želi da se u potpunosti oporavi od dve devastirajuće povrede, što ovih dana i radi u Novom Sadu sa trenerom Marko Stojanovićem. Dobra vest za Barovića je da je na nedavnoj kontroli kod specijalista dobio zeleno svetlo za dalji rad i intenzivnije treninge.

“Treniram šest dana u sedmici, od čega sredom i subotom imam po jedan termin, a nedeljom odmaram. Danima kada imam po dva treninga radim po šest-sedam sati. Ujutro vežbe za koleno i nogu, popodne za celo telo, a konstantno pojačavam intenzitet“, kaže Barović i dodaje:

“Profesor mi je rekao da je stanje dosta dobro, bolje nego što je očekivao. Koleno ne reaguje negativno na treninge, ne osjećam bol, mogu da napravim puni pokret. Očekujem da ću u košarku bez kontakta moći da krenem već od početka septembra, ali da od mog osećaja zavisi kada ću se priključiti nekoj ekipi, kada ću osetiti da sam spreman“.

Za Vijesti kaže da bi još jedna slična povreda kolena potpuno obesmislila njegovu dalju karijeru.

“Bilo mi je teško oba puta kada sam se povredio, ali sam prebrodio to. Odsutan sam više od godinu, ali se ni drugi ljudi nisu naigrali košarke od tada. Prvo je bila letnja pauza, pa onda i poništenje ove sezone zbog virusa korona. Sada je najvažnije da kad se vratim budem zdrav i budem u mogućnosti da igram kako znam. Jednostavno je - ako se obnovi ova povreda, nema svrhe da se dalje borim. Ali, ljudi sa kojima radim mi ulivaju nadu da će sve biti dobro, u boljem sam stanju nego što su mislili da ću biti“.

Podsetimo, Budućnost je osim Vona nedavno produžila ugovore s Džastinom Kobsom i kapitenom Suadom Šehovićem, a novi mandat poveren je i treneru Petru Mijoviću. Takođe je još nekoliko zanimljivih imena na listi želja podgoričkih Plavih.

