CSKA je počistio desetkovani Fener, Real pokazao zube Efesu i izborio majstoricu u Istanbulu. Petom meču nadaju se i Bajern i Zenit, pa nema sumnje da nas večeras očekuju još dva izvanredna duela.

Najpre će u 19.00 snage odmeriti košarkaši ekipe Zenita i Barselone. Četa Ćavija Paskvala je regularni deo sezone okončala na osmom mestu na tabeli, pa je za rivala dobila prvog favorita za osvajanje evropskog trona. Bilo je jasno da će ekipa satkana od iskusnih evroligaških igrača pružiti dobar otpor favorizovanim Kataloncima, ali čini se da niko nije verovao da bi mogla ozbiljno da uzdrma šampionske ambicije sastava Šarunasa Jasikevičijusa. Ipak, serija je otišla u četvrti meč, a ruski tim će učiniti sve da ponovo zaigra u Palau Blaugrani.

Zaista fantastičnu seriju igraju ove dve ekipe, Zenit je uzeo brejk odmah na startu, Barsa je teškom mukom spasila meč loptu u drugoj utakmici. Paskvalovi puleni su imali i šut za pobedu, ali je susret otišao u dodatnih pet minuta, posle kojih je Blaugrana slavila. Vratili su Katalonci brejk u trećem okršaju, ali daleko od toga da su to uradili na jednostavan način. Zenit je pružio fantastičan otpor, prišao na minus od pola koša u finišu, ali je Brendon Dejvis potom preuzeo stvari u svoje ruke i doveo Barsu na korak do Fajnal fora. Bio bi to prvi plasman za Katalonce među četiri najbolje ekipe još od 2014. godine.

Nije tajna šta će biti presudan faktor u okršaju najboljih odbrana Evrolige. Zenit će morati da pronađe rešenje za sjajnog Dejvisa, koji posebno blista u odlučujućim momentima i uživam u mečevima velikog značaja, dok će sa druge strane Jasikevičijus i njegovi izabranici imati zadatak da zaustave sjajnog Kevina Pangosa. Sjajno su ga obavili u trećem meču (10 poena), ali je zato zablistao bivši igrač Crvene zvezde Bili Beron sa 19 poena, pa će i njemu morati da posvete posebnu pažnju.

Dok se Zenit nada povratku u Barselonu, Bajern sanja da još jednom vidi Milano (20.45). Četa Etorea Mesine je dobila prva dva susreta u Mediolanum forumu, ali Vladimir Lučić je držao čas košarke tokom prvog susreta u Minhenu. Utisak je i da je duel timova koji su regularni deo sezone okončani na susednim mestima na tabeli (četvrti i peti) opravdao epitet najzanimljivijeg četvrtfinalnog okršaja, kako su Bavarci vrlo lako mogli da uzmu brejk već na startu serije, dok su u trećem susretu dokazali da imaju kvalitet da se domognu završnice u svojoj zemlji.

Dok plasman u plej-of ekipe Andree Trinkijerija predstavlja jedno od najprijatnijih iznenađenja ove sezone, nikoga nisu iznenadila vrhunska izdanja srpskog reprezentativca Vladimira Lučića. Bivši as Partizana i Valensije je poneo breme lidera sastava iz Minhena, regularni deo sezone okončao kao osmi najkorisniji igrač takmičenja, a u trećem meču pokazao da je možda i ishod čitave četvrtfinalne serije u njegovi rukama. Kako to prave vođe rade, u biti ili ne biti utakmici je bio najbolji na parketu, dao je pravi primer svojim saigračima kako se igra kada je najteže. Susret je okončao sa 27 poena (4/5 za tri, 11/12 sa linije penala) i sedam skokova, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 35 (daleko najveći na susretu).

Tako će i u četvrtoj utakmici reflektori biti uprti u njega, a pored ofanzivnih zadataka, imaće veliku obavezu i u odbrani, kako bi iz ritma izbacio Ševona Šildsa. Amerikanac je regularni deo sezone okončao sa 13,5 poena po meču u proseku, uz sjajan procenat šuta za tri poena (44,9 odsto), ali se na startu serije mučio, pa je na Lučiću da se postara da tako bude i večeras.

Bajern se ove takmičarske godine uglavnom oslanjao na igru u reketu i šut za dva poena. Trinkijerijeva četa je u proseku pokušavala da pogodi najveći broj dvojki u Evroligi po meču (41,3), a blizu tog proseka bila je i u minulom meču, uz svega 13 upućenih šuteva sa distance. Kontrolisali su Bavarci skok u utakmici broj tri (37-29) i imali 18 asistencija: taj recept će morati da ponove i u poslednjem meču u Audi Domu.

Mesinini Manekeni su se da druge strane mučili u šutu, rival ih je pre samo par dana sveo na svega 49,6 odsto uspešnosti za dva i 31 odsto za tri poena. Iako u svojim redovima imaju jednog od najboljih organizatora igre u takmičenju (Serhio Ćaćo Rodrigez), podelili su samo 11 asistencija u prvom susretu odigranom u Minhenu (11,3 tokom četvrtfinalne serije). Ipak, ako je nešto italijanski stručnjak usavršio, to je kontrola lopte: njegovi puleni su tim sa najmanje izgubljenih lopti u EL (10,8 po meču), a imali su ih 11 u porazu od Bajerna. To je pokazatelj da se uvek trude da izvuku maksimum iz svojih napada, da ne brzaju i traže racionalna rešenja, ali u trećoj utakmici ove serije lopta jednostavno nije htela u koš.

