Triler meč u dvorani Mira i prijateljstva nije otišao u produžetak. Jorgos Printezis pogodio je bezbroj bitnih šuteva, pogodio je i ovaj, ali nije bilo vremena. Isteklo je pre nego što je izbacio loptu. Popravio je promašaje Hasana Martina i Kostasa Slukasa, ali koš nije važio. Barselona je mogla da odahne - 76:74

Sastav Šarunasa Jasikevičijusa nije blistao, jurio je prednost gotovo čitav meč, ali je u završnici pokazao mentalnu sangu i karakter. Iz kola u kolo pokazuje Barselona da ima usađen šampionski gen, ali i da u finišu meča uvek može da se osloni na Nikolu Mirotića. Ponovo je Mirotić bio hladnokrvan u završnici, preuzimao je odgovornost, vukao Blaugranu. Kori Higins pogodio je ključna bacanja i doneo Kataloncima trijumf.

Bio je to meč sa mnogo izgubljenih lopti sa obe strane, Olimpijakos je zaista jako loše šutirao za tri poena, a Barselona sa penala. Sve vreme je bilo jasno da će duel ići u neizvesnu završnicu, te da će nijanse odlučivati.

Barselona je drastično bolje startovala ovu utakmicu i uspela je da ode na preko 10 poena razlike već u prvoj četvrtini, što svakako nije lako uraditi protiv Olimpijakosa u gostima. Demonstrirao je tim Šarunasa Jasikevičijusa veliko samopouzdanje i sa takvim nastupom je lako vodio na poluvremenu, da bi Olimpijakos sve to nadoknadio u trećoj deonici i čak ušao u poslednju sa tri poena prednosti. I uspevao je da je sačuva sve do slobodnih bacanja Korija Higinsa na šest sekundi do kraja. Igračima Barselone u završnici nije zadrhtala ruka, bili su promoćurniji i agresivniji, a imali su i malo sreće. Jorgos Printezis je još jednom mogao da bude koban po Blaugranu.

Nikola Mirotić je sa 16 poena i pet skokova predvodio listu strelaca u Jasikevičijusovom timu. Kori Higins je meč završio sa 14 poena, četiri asistencije i pogođenim ključnim bacanjima, a do dvocifrenog učinka došli su i Pjer Oriola (11) i Brendon Dejvis (10). Kod pirejskih crveno-belih najzapaženiji je bio Šekil Mekisik sa 18 poena. Vasilis Spanulis je ubacio 12, Kostas Slukas poen manje,a Jorgos Printezis se zaustavio na 10 poena, dok je Oktavijus Elis uz osam poena zabelečio i 13 skokova.

EVROLIGA - 23. KOLO

Četvrtak

Himki - Fenerbahče 76:107

/Šved 29 - De Kolo 18/

Olimpijakos - Barselona 74:76

/Mekisik 18 - Mirotić 16/

20.45: (1,55) Milano (14,5) Zenit (2,70)

Petak

18.00: CSKA Moskva - Bajern Minhen

20.00: Alba Berlin - Real Madrid

20.00: Panatinaikos - Valensija

20.45: Crvena zvezda - Asvel

21.00: Baskonija - Žalgiris

Otkazano

Makabi Tel Aviv - Anadolu Efes

***kvote su podložne promenama