Barsa prošla kroz Kanarska ostrva s autoritetom, Mirotićev impresivni dabl-dabl uz 16 skokova

Posle Murisje, Barselona je upisala i drugu pobedu u novoj sezoni. Ovog puta mnogo ubedljiviju posle sigurnih 82:64 (23:17, 18:9, 21:18, 20:20) na Kanarskim ostrvima protiv Gran Kanarije.

Ovakav rasplet mogao je da se oseti već u uvodnim minutima utakmice, kada je Barselona serijom 12:2 stigla do prve dvocifrene prednosti, da bi ubrzo na semaforu pisalo i 23:7. Posle odgovora domaćina u završnici prvog perioda, Barsa je opet dodala gas i do poluvremena imala +15 (41:26) posle čega ritam gotovo da nije ni opadao do kraja, dok je maksimalna razlika iznosila i 25 poena (72:47) posle serije 10:0 sredinom poslednje deonice.

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------

Utakmicu je obeležio Nikola Mirotić impresivnim dabl-dablom sa 12 poena i čak 16 skokova, što mu je novi lični rekord. Uz to je imao četiri asistencije za ukupni indeks korisnosti 34. Koliko su komotno delovali na parketu pokazuje to da je Barselona utakmicu završila sa preko 50 odsto pogođenih šuteva iz igre, uz čak 13 pogodaka iz 25 pokušaja za tri poena.

Kori Higins je imao 15, Kajl Kurič 13 poena, a debitantski nastup upisao je Sertač Šanli posle oporavka od povrede stopala. Kod domaćina Dilan Enis je imao 13, Artem Pustovij 11, a Ej Džej Sloter 10 poena.