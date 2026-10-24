Barsina budućnost - Huan Nunjez

Katalonci su, čini se, lako došli do pobede. Posle prvog poluvremena koje je proteklo u egalu slomili su otpor Saragose u trećoj deonici i poveli sa 20 razlike. Gosti su pokušali da se vrati, ali je Barsa odbila svaki nalet rivala i na kraju došla do komfornog trijumfa.

Apsolutno najbolji igrač Barselone na ovoj utakmici bio je Huan Nunjez koji je dao 23 poena. Mladi plejmejker (22) koji je imao ogromnih problema sa povredama prethodnih godina je konačno stekao kontinuitet igranja. Pruža dobre partije i nema dileme da je on budućnost Barse.

Pratio ga je Dario Brizuela sa 14 poena, koliko je dao i Olivije Enkamua, dok je do 12 brojao Džoš Nibo.

Na drugoj strani istakao se Gabrijel Olaseni sa 18 poena, 15 je delo vremešnog Nikolasa Brusina, dok je Laurinas Birutis doprineo sa 12 poena.

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