Nezgodno gostovanje za ekipu Duška Ivanovića u Malagi, ali i nova recka za aktuelnog prvaka Španije (91:79). Iako su odigrali jako slabu prvu četvrtinu (dozvolili rivalu 30 poena) uspeli su košarkaši Baskonije da preokrenu stvari na terenu i na kraju slave sa dvocifrenom razlikom. Utakmicu protiv Unikahe pamtiće po poenima sa zvukom sirene.

Stekli su košarkaši Unikahe već sredinom kvartala dvocifrenu prednost, da bi na prvi odmor otišli sa 11 poena viška. Nisu mogli da promaše, pogodili su 11 od 13 šuetva iz igre (4/5 za tri poena). Zategli su gosti iz Vitorije odbranu u nastavku, pa su počeli da tope minus, da bi ga zahvaljujući poenima Polonare sa zvukom sirene sveli na pet poena. Italijan je prihvatio pas Henrija i sa devet metara poslao loptu ka košu rivala, bio dovoljno brz i precizan.

I ne bi to bilo ništa čudno da ga u finišu treće četvrtine nije iskopirao Alek Piters. Bivši košarkaš CSKA i Efesa je takođe prihvatio pas Henrija, imao je vremena samo da uputi šut "iz svlačionice" - poput Polonare bio je precizan. U dva vezana kvartala košarkaši Baskonije bili su brži od sirene, to se zaista retko viđa. Posle poena američkog košarkaša stekli su osam poena prednosti, trojkom su otvorili i odlučujuću deonicu, pa se pobeda gostiju mogla namirisati. Usledila je serija Unikahe od 7:0, ali je to bio poslednji trzaj domaćina, koji je posle dve tesna poraza u produžecima (Betis i Burgos) na kolenima završio susret i sa Baskonijom.





¡Otro triple sobre la bocina! Vaya pase medido de Henry para que martillee Peters #LigaEndesa A ver si lo vais a tener que fichar para la @NFLEspanol @JavierLZ @Rubenibg pic.twitter.com/FG4sxq9v98 — Chema de Lucas (@chemadelucas) January 10, 2021

Upravo su Piters i Akile Polonara predvodili Baskoniju do šeste vezane pobede u prvenstvu, Amerikanac je meč završio sa 21 poenom, Italijan je dodao pola koša manje. U poraženom sastavu 17 poena Vačinskog, 13 je dodao Brizuela.

Aktuelni prvak Španije je nakon 14. pobede u sezoni četvrti na tabeli, Unikaha je na osmom mestu, ali je posle devetog poraza ugrozila svoje šanse za plasman u plej-of.

ACB - 19. KOLO

Real Betis - San Pablo Burgos 76:85

Bilbao - Valensija 73:106

Manresa - Barselona 76:99

Gran Kanarija - Huventut 96:85

Gipuzkoa - Tenerife 89:87

Unikaha - Baskonija 79:91