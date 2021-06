Duga je istorija Baskonije i Duška Ivanovića. Strateg iz Bijelog Polja je prvi put tim iz Vitorije preuzeo još 2000. godine. Osvojio je sa Baskima tri šampionske titule i tri trofeja u Kupu Kralja, a peharom osvojenim minule sezone kupio je upravu kluba na duže staze. Zato mu nije zamereno ni ispadanja iz Evrolige, kao ni poraz od Valensije u četvrtfinalu španskog plej-ofa. Ima Ivanović i više nego dovoljno kredita u Fernando Buesa areni, pa će ekipu predvoditi i sledeće sezone. To je i zvanično potvrđeno od strane kluba.

Kako stoji u saopštenju, crnogorski stručnjak će u sezoni 2021/22 predvoditi ekipu koja nije uspela da odbrani tron u Španiji. Postignut je dogovor o nastavku saradnje, koja je počela u decembru 2019. godine.

Veza između Ivanovića i Baskonije traje više od dve decenije. U prvom mandatu na klupi (od 2000. do 2005. godine), osvojio je jednu titulu u ACB ligi i dve u Kupu kralja. Vratio se 2008. godine i ostao još pet godina i u tom periodu osvojio po još jedan trofej u dva gore-pomenuta takmičenja. Samo šest meseci mu je trebalo da u trećoj epizodi dođe do titule i to mimo svih očekivanja, ali ove takmičarske godine stvari nisu išle najboljim tokom.

Ipak, uprava veruje da je crnogorski stručnjak najbolja opcija za ekipu u ovom trenutku, pa mu je poverila klub na još makar jednu sezonu. Ovaj 63-godišnji stručnjak će izvesno napraviti brojne promene u rosteru, Akile Polonara je već dogovorio saradnju sa Fenerbahčeom, dok vlada i veliko interesovanje za Pjeriju Henrija. Ivanovićevu četu je pred početak plej-ofa oslabio i Luka Vildoza, odlukom da se otisne preko bare i stavi paraf na saradnju sa Njujork Niksima.

Duško Ivanović je sastav iz Vitorije predvodio u čak 698 uztakmica u ACB i Evroligi i ostvario 455 pobeda. Bez sumnje je najuspešniji trener ove španske ekipe u istoriji.

🚨 Breaking news‼



Dusko Ivanovic seguirá al frente de la nave azulgrana#GoazenBaskonia 🔵🔴 — TD Systems Baskonia (@Baskonia) June 5, 2021