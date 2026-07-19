Baskonija želi Senegalca koji nije igrao od decembra

Reč je o momku koji je igrao sjajno za omladinski tim madridskog Reala, ali u Blankosima nije dobio pravu šansu, da bi u leto prošle godine otišao u Ameriku i uspeo dan izbori angažman u Atlanta Hoksima. Međutim, prebačen je u razvojni tim franšize iz Džordžije, a vrlo brzo je doživeo povredu. Hoksi su u decembru odlučili da ga otpuste i od tog momenta je slobodan agent.

Encestando navodi da prava na njega u Endesa ligi poseduje Real, ali je jasno da Kraljevski klub nema nikakvu želju da ga angažuje. Upravo ovo želi da iskoristi Baskonija, koja je sada u poslovnom zamahu s Realom. U Vitoriji se nadaju da Madriđani neće imati ništa protiv da se "odreknu" prava na Senegalca, pa tako on na kraju završi u bordo-plavom dresu, što uopšte nije nerealan scenario.

Baskonija je ostala bez gotovo svih najbitnijih igrača. Fernando Buesa Arena napustili su, uz već pomenutog Luvavua, Trent Forest, Judžin Omoruji i Mamadi Dijakite (čiji se ozvaničenje u Dubaiju još čeka). Tim iz Vitorije je do sada angažovao Di Džeja Stjuarta iz Cedevita Olimpije, dok je iz Unikahe došao Kris Duarte, a španski evroligaš se nada da će uskoro završiti posao oko Senegalca. Ono što je teško zamisliti jeste to što se evroligaš uzda u igrača koji nije igrao od decembra meseca.