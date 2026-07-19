Baskonija želi Senegalca koji nije igrao od decembra
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 17:00
Eli Endijaje na radaru tima iz Vitorije
Baskonija je jedan od evroligaških timova koji je nešto sporije ušao na tržište zbog određenih nesuglasica unutar kluba, ali izgleda da je tim iz Vitorije polako upalio motore. Naravno, veliki hendikep je odlazak Timotija Luvavua, koji će naredne sezone nositi dres Reala, pa tako Baskonija traži način kako da zameni Francuza.
Kako javlja španski Encestando, klub iz Baskije kao potencijalnu zamenu za nekadašnjeg igrača Mege vidi Elija Endijaja.
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Reč je o momku koji je igrao sjajno za omladinski tim madridskog Reala, ali u Blankosima nije dobio pravu šansu, da bi u leto prošle godine otišao u Ameriku i uspeo dan izbori angažman u Atlanta Hoksima. Međutim, prebačen je u razvojni tim franšize iz Džordžije, a vrlo brzo je doživeo povredu. Hoksi su u decembru odlučili da ga otpuste i od tog momenta je slobodan agent.
Encestando navodi da prava na njega u Endesa ligi poseduje Real, ali je jasno da Kraljevski klub nema nikakvu želju da ga angažuje. Upravo ovo želi da iskoristi Baskonija, koja je sada u poslovnom zamahu s Realom. U Vitoriji se nadaju da Madriđani neće imati ništa protiv da se "odreknu" prava na Senegalca, pa tako on na kraju završi u bordo-plavom dresu, što uopšte nije nerealan scenario.
Baskonija je ostala bez gotovo svih najbitnijih igrača. Fernando Buesa Arena napustili su, uz već pomenutog Luvavua, Trent Forest, Judžin Omoruji i Mamadi Dijakite (čiji se ozvaničenje u Dubaiju još čeka). Tim iz Vitorije je do sada angažovao Di Džeja Stjuarta iz Cedevita Olimpije, dok je iz Unikahe došao Kris Duarte, a španski evroligaš se nada da će uskoro završiti posao oko Senegalca. Ono što je teško zamisliti jeste to što se evroligaš uzda u igrača koji nije igrao od decembra meseca.