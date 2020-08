Džamal Mari nije normalan. To je sada sasvim jasno pošto je kanadski košarkaš odigrao još jednu fenomenalnu utakmicu protiv Jute. Njegovih 50 poena koje je postigao uz 70,8 odsto šuta i 75 odsto za tri poena, odvele su Denver u sedmu utakmicu serije prvog kruga plej-ofa.

Mari je u ovoj seriji pokazao da je ono u šta smo svi sumnjali - igrač koji može pomoći Nikoli Jokiću u borbi za najviše stvari u NBA ligi. Doduše, posle cele ove serije veći su upitnici ostali iznad glave srpskog košarkaša koji igra dobro, ali je utisak da ipak može još bolje. Jokić ne koristi sve svoje prednosti nad Rudijem Goberom, ali uredno pogađa sve šta mu se otvori posle Marijevih akcija. Doduše, teško bi bilo očekivati da pored ovakvog Marija još i Jokić ima neverovatnu utakmicu, ali protiv Jute je možda Mari dovoljan, ali ako Denver pobedi u sedmoj utakmici i ode na Kliperse, onda će svakako i srpski centar morati igrati na najvišem nivou ako Nagetsi žele u finale Zapada.

Kada smo već kod Klipersa, oni su završili svoj posao protiv Dalasa. Čim je bilo jasno da opet neće igrati Kristaps Porzingis, znalo se da će Maveriksi teško izboriti sedmu utakmicu jer ni Luka Dončić nije svemoguć. Tako se posle utakmice najviše pričalo o faulu koji je Markus Moris napravio nad slovenačkim košarkašom. Moris je dobio isključenje, Dončić je posle faula bio jako ljut, a društvene mreže, posebno na Balkanu, su 'eksplodirale' u mržnji prema Klipersima i njihovom načinu igre. A u stvari se nije dogodilo ništa neuobičajeno.

Naravno da je Moris napravio nepotreban faul, ali toga je bilo i biće dok je košarke i sporta. Količina udaraca koje Dončić dobio od Klipera pokazuje koliki je on superstar, a takvi igrači poput njega uvek dobiju batine na početku karijere. Posebno je to tako kada je on praktično ubedljivo najveća zvezda svoje ekipe. Da je Porzingis zdrav i da su Maveriksi recimo, ubacili poneku trojku, Klipersi ne bi stigli toliko da tuku Dončića. Svako normalan mora da voli Luku, ali ne treba preterivati - tuklo se, tuče se i tući će se. Posebo kada neko novi dođe da uzme nešto na teritoriji starosedelaca. A Dončić će im uzeti, to je sigurno.

A Klipersi i njihov stil igre. Verujem da bi svaki trener na svetu voleo, pored Kavaja Lenarda i Pola Džordža, imati Markusa Morisa i Patrika Beverlija da odrade prljavi posao. Setite se samo kako je igrao Denis Rodman za Majkla Džordana ili šta sve radi (i priča) Drejmond Grin za Stefa Karija. Mogli bi tako da navedemo puno primera iz svih najvećih ekipa, ali poenta bi uvek bila ista - bez opasnih momaka nema naslova. I to je to. Posebno je čudno da se diže frka oko Klipersa, a celo vreme se priča kako je sadašnja NBA dosta mekana i kako je pre bila bolja, muška košarka. A onda je problem ako se neko tuče, ako igra tu 'mušku' košarku. Ako ćemo biti iskreni, Dalasu su baš potrebni opasni momci da zaštite Dončića. Da je neko u sledećem napadu postavio žestoki blok Lenardu, možda on ne bi u napadu radio šta god je hteo i petu utakmicu zaredom završio sa više od 30 poena.

Toronta i Bostona su otvorili drugu rundu doigravanja, a ubedljica pobedu su ostvarili Seltiksi. Oni su odigrali neverovatno dobru prvu četvrtinu i zatim svaki put branili pokušaje Reptorsa da se vrate u utakmicu. Boston je igrao svoju igru, važnu pobedu pod košem je odneo Daniel Tajs koji je pravio velike probleme Marku Gasolu, a napadačka raznovrsnost koju Boston ima je razvlačila obranu Toronta na sve strane. Igrači Seltiksa su odlično koristili sve rupe, a Reptorsi su izgleda, ipak, pogrešili šta su na početku utakmice odlučili dosta da napadaju preko Paskala Siakama u reketu. On nije koristio svoje prilike, a igrači Bostona su ga dobro čuvali. Brzo je i upao u probleme s ličnim greškama. Dodajte to činjenici da su Kajl Lauri, a posebno Fred Van Vlit, imali loše šutersko veče i sve je jasno. Boston je došao do početne prednosti, ali i dalje verujemo da će ova serija biti veoma zanimljiva. Očekujemo odgovor trenera godine Nika Nursa, a mi se kladimo da će u sledećoj utakmici u prvoj petorci biti Serž Ibaka umesto Gasola.

Danas se igraju dve utakmice - počinje i druga serije polufinala Istoka, ona između Milvokija i Majamija, a šestu utakmicu prve runde igraju Oklahoma i Hjuston. Evo naših predloga za klađenje:

KRIS MIDLETON (broj koševa (20,5), tip manje, kvota 1,75)

Teško će Majami zaustaviti Janisa Atetokunpa, ali Hit bi do pobede mogao doći ako zaustavi ostale igrače Milvokija. Midlton će im biti glavna meta jer je on postavljen kao drugi igrač ekipe, a nije u pravoj formi. U seriji protiv Orlanda bio je na proseku od 15 poena, a Majami ima nešto bolje odbrambene igrače.

DŽIMI BATLER (broj asistencija (4,5), tip manje, kvota 2,03)

Batler je, naravno, ključni igrač mlade ekipe Majamija. Iako Hit ima dosta zanimljivih igrača, ipak su oni gotovo svi jako neiskusni, pa će od Batlera da se traži da povuče koliko god može. To znači da bi on mogao puno napadati prema košu, a iako on odlično razigrava saigrače, ipak mislimo da će se više koncentrisati na svoje, nego na tuđe koševe.

DENIS ŠREDER (broj koševa (19,5), tip više, kvota 1,80)

Denis Šreder je postao glavni igrač Oklahome u ovoj seriji. U dve pobede svoje ekipe je postigao 29 i 30 poena, a prošla je praktično odlučena posle njegovog isključenja. Iako je igrao samo 21 minutu, i u njoj je postigao 19 poena, pa nam se čini sigurnim da će i danas ići u “plus”. Hjuston nema neku posebnu odbranu za njega, ali verujemo da će Majk DiEntoni da smisli nešto specijalno, a to znači da bi Šreder mogao imati otvoren put prema košu.

ROBERT KOVINGTON (broj koševa (10,5), tip više, kvota 1,85)

Bilo je zanimljivo pratiti ko će od igrača Hjustona izgubiti na minutaži pošto se Rasel Vestbruk vratio u ekipu. To nije bio Robert Kovington koji je u prošloj utakmici igrao 31 minutu, čak više nego mu je prosek u seriji (28,4 minute). Kako je Kovington u dobroj formi, u poslednje dve utakmice je postigao 14 i 22 poena, činjenica da bi opet mogao imati dosta minuta, daje mu priliku da opet dođe do dobrih brojki, pogotoov posle povratnih lopti Hardena i Vestbruka.

NBA, PLEJ-OF

Utorak

ISTOK - POLUFINALE

00.30: (1,50) Milvoki (13,0) Majami (2,95) /u seriji: 0:0/

ZAPAD - ČETVRTFINALE

03.00: (2,95) Oklahoma (13,0) Hjuston (1,50) /u seriji: 2:3/

***kvote su podložne promenama

PIŠE: EMIR FULURIJA