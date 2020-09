Možda na papiru nije favorit protiv Milvoki Baksa, ali ono što košarkaši Majamija rade ne samo u plej-ofu, već i cele sezone, dovodi ih u poziciju da budu tihi kandidati za šampiona Istočne konferencije! Mnogo još toga moraju da prođu igrači kluba sa Floride da bi zaista igrali u velikom finalu, ali su na pravom putu. U prvoj utakmici polufinala Istoka Majami je slavio rezultatom 115:104 i tako napravio prvi korak ka narednoj fazi! Majami u ovogodišnjem plej-ofu još nema poraz, pošto je u prvoj rundi Indijanu dobio sa komotnih 4:0!

Ponovo su Džimi Batler i Goran Dragić bili pogonsko gorivo Hita. Zajedničkih 67 poena prestravilo je Bakse koji su odigrali jednu od najlošijih završnica ove sezone. Batler je potpuno eksplodirao u poslednjoj četvrtini i ubacio 14 od svojih 40 poena (13/20 iz igre) kako bi omogućio Majamiju da se podiči trijumfom! Dragić ga je ispratio sa 27 poena (9/15 iz igre), te šest skokova i pet asistencija, ali je popularni Zmaj još jednom imao sveukupno blistavu rolu na obe polovine terena. Njegovo bespoštedno zalaganje u odbrani po ko zna koji put je služilo kao vetar u leđa celom timu, pogotovo sada kada je naspram Majamija bio zvanično najbolji defanzivac lige i prošlogodišnji MVP – Janis Adetokunbo.

Grčka zver je prethodne noći podbacila! Možda to statistika sa 18 poena, deset skokova i devet asistencija ne pokazuje, ali je Adetokunbo celu utakmicu bio jako nervozan i činilo se kao da je ispao iz svoje zone komfora. Promašio je čak osam od ukupno dvanaest slobodnih bacanja, čime je samo zaokružio lošu noć za Bakse.

Poslednja četvrtina započela je kod rezultata 92:86, a Majami se neko vreme mučio da postigne koš. To su Baksi iskoristili da na polovini deonice čak povedu sa 96:95. Baš tada je Džimi Batler eksplodirao, uzeo stvari u svoje ruke i nadigrao protivnika. Majami je u toj završnici rezultatski preleteo Bakse sa serijom 20:8! Zanimljivo, Baksi su posle uvodnih 40 poena u prvom kvartalu, do kraja utakmice postigli još samo 64...

Kod Majamija Bem Adebajo je završio meč sa 12 poena, 17 skokova i šest asistencija, dok je Tajler Hiro doneo još 11 poena. Na drugoj strani Kris Midlton je bio najefikasniji igrač Milvokija sa 28 poena, te šest skokova i pet asistencija, dok je Bruk Lopez ubacio 24 poena. Erik Bledso nije igrao zbog povrede butine.

Oklahoma se ipak nije predala i odvela je seriju sa Hjustonom u majstoricu! Tanderi su u šestom meču prve runde slavili sa 104:100, a potpis na novi trijumf stavio je Kris Pol sa 15 poena u poslednjoj četvrtini, dok je meč završio sa 28!

Meč je ipak rešen sa linije slobodnih bacanja, gde su Kris Pol i Danilo Galinari bili hladni kao špricer. Italijanski reprezentativac je u pobedi dodao još 25 poena. Oklahoma kao da ima devet života! Pada i vraća se nada da udari još jače. Posle 2:0 za Hjuston na startu serije i 3:2 uz pobedu Raketa rezultatom 114:80 činilo se da su Tanderi na ivici provalije, ali to nije slučaj.

Oklahoma je ovaj meč rešila dobrom odbranom. Protivniku je bilo potrebno čak 17 minuta da bi stigao do 30 poena, a i onda kada se utakmica lomila defanzivno zalaganje celog tima, plus Polov solo odradili su posao do kraja.

Džejms Harden je standardno bio najbolji kod Hjustona sa 32 poena (11/22 iz igre), te osam uhvaćenih i sedam podeljenih lopti, dok je Robert Korvington dodao 18 poena. Rasel Vestbruk (8/15 iz igre) je imao poen manje.

Majstorica se igra u noći između srede i četvrtka s početkom u tri časa posle ponoći.

NBA – rezultati

Milvoki – Majami 104:115 (0:1 u seriji)

/Midlton 28 – Batler 40/

Oklahoma – Hjuston 104:100 (3:3 u seriji)

/Pol 28 – Harden 32/