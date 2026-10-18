Batler i Kremer vodili Zvezdu do pobede nad Krkom, raduje povratak Izundua

Bilo je jasno da su igrači Zvezde glavom u utakmici. Uspostavili su dominaciju na startu, a iako je bilo oscilacija, nisu dali crveno-beli da potonu. U trećoj i početkom četvrtne deonice su napravili dvocifrenu razliku i slomili rivala. Možda Zvezda nije deklasirala rivala, ali definitivno nije bilo drame u Novom Mestu. Sada slede tri dana pripreme za evroligaški večiti derbi koji je na programu u četvrtak u 20.45, a domaćin je Partizan Mozzart Bet.

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Zvezda je u Sloveniju stigla nakon napornog duplog kola u Evroligi u kome je pobedila Asvel i Pariz. Naravno da je svakako bila favorit u ovoj utakmici, ali morala je to da opravda na terenu, a umor je nešto na šta je Krka probala da iznenadi. Ibon Navaro je rešio da na ovom meču odmori Čimu Monekea koji je na Parizu blago izvrnuo zglob, kao i Semija Odželeja koji se i te kako potrošio igrajući peticu.

Kad smo već kod centarske pozicije, klub je obradovao navijače ovog jutra objavom da je Kristijan Koloko novi igrač kluba sa Malog Kalemegdana, dok je još jedan razlog za radost bio najavljeni povratak Ebuke Izunuda na parket.

Crveno-beli su odlično otvorili utakmicu. Džered Batler je nastavio tamo gde je stao protiv Pariza i otvorio meč sa 10 poena. Dodatno je pomogao Vojin Medarević koji bio i te kako zapažen, imao je dva zakucavanja, pogodio trojku... sve to je dovelo do toga da gosti dođu do dvocifrene prednosti.

Imala je Zvezda prednost od 33:22, ali je onda Krka uspela da promeni momentum. Trojkama Jana Rebeca i Đorđa Božića se ekspresno vratila u utakmicu. Ubrzala je ritam i napada ispražnjenu Zvezdu u leđa. Preko Dijantea Boldvina je izjednačila na 38:38, nakon čega je Navaro morao da reaguje tajm-aut. Nije uspeo da probudi svoje igrače, pa je Boldvin nastavio tamo gde je stao i doneo Krki +4.

Zvezda je bila tri minuta bez koša, pa je Navaro bio primoran i na drugi tajm-aut. Sada je već njegova priča dala rezultat, Dejan Davidovac je prekinuo crnu seriju, dok je onda David Kremer zakucavanjem, pa polaganjem doneo crveno-belima prednost od dva poena uoči velikog odmora.

U trećoj četvrtini je Crvena zvezda prelomila utakmicu. Zaigrala je kao na startu, opet je Batler bio pokretačka snaga Beograđana, a dodatno je pomogla nervoza igrača Krke. Dve tehničke je zaradio domaći tim, pa je Zvezda opet došla do +10 posle trojke Nikole Đurišića i zakucavanja Patrika Boldvina Džuniora. Batler je nastavio da pleše, dok je Krka dosta grešila i vođstvo Zvezde je samo raslo.

Na početku četvrte deonice Džordan Nvora je postigao lake poene pod košem za +15 i objektivno je to bilo to. Krka je minimalno pripretila poenima Klobučara i trojkom Boldvina, ali je Zvezda uspešno odbila taj nalet i privela utakmicu kraju.

ABA liga, Grupa A, 4. kolo

KRKA - CRVENA ZVEZDA

Dvorana: Leon Štukelj (Novo Mesto)

Sudije: Oktavijan Goina, Peter Gačik, Silvija Aleksandra Zbikovska.

Krka: Krošelj, D. Boldvin, Doličar, Sirs, Božić, Oman, Šikanić, Klobučar, Mahković, N. Smit, G. Smit, Rebec.

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, P. Boldvin, Medarević, Nvora, Kremer.

ABA LIGA, 4. KOLO

Petak

Cibona - Borac Mozzart 94:95

/Badžim 21 - Roj 32/

Beč - Zadar 78:63

/Šerfild 17 - Buljević 15/

Subota

FMP - Široki 66:78

/Raš 16 - Persons 17/

Igokea - Cedevita Olimpija 81:93

/Kovačević 23 - Koven 21/

Nedelja

Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89

/Peri 21 - Tanasković 18/

Krka - Crvena zvezda

Budućnost - Slovan

Ilirija - Mega u toku

19.30: (1,90) Spartak (15,0) Kluž (2,10)

Ponedeljak

17.30: Dubai - Studentski centar