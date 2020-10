Bili Beron je dve godine bio ratnik Crvene zvezde i bio je najzaslužniji za sve uspehe crveno-belih u tom periodu.

Sada se kao igrač Zenita dotakao tog perioda i pričao o svemu što je doživeo u glavnom gradu Srbije. Pomenuo je i večiti derbi, a rekao je da će dovesti dete u Beograd ukoliko ono bude želelo da igra košarku. Te da će mu o tome pričati priče za laku noć.

"Kakvo iskustvo... Pričaću o tome dok sam živ, imam mnogo priča iz tog perioda, a ljudi u SAD baš i ne mogu sve to da razumeju, pogotovo tu košarkašku kulturu koja postoji u Beogradu. Ljudi nemaju pojma, a i ne mogu da saznaju to jer je baš mnogo drugačije. Bilo je to sjajno iskustvo, sva ta rivalstva u ABA ligi, to je baš bilo ludo. Svi ti navijači koji su na vašoj strani... Uspeli smo da osvojimo titulu u ABA ligi, da steknemo ime u Evroligi. Beograd je sjajan grad, možda nije toliko veliki koliko neki misle da jeste, ali je to sjajna košarkaška sredina. Kada igraš derbi protiv Partizana, pa se to jutro probudiš i odeš na trening, to je posebna energija. Nigde to nisam osetio. Mislim da ću i svoje dete dovoditi u Beograd, da oseti košarkašku atmosferu, da mu pokažem gde sam igrao i ispričam mu neke priče pred spavanje o tome šta sam ovde doživeo", rekao je Bili Beron.

Zaista je ostao vezan za Crvenu zvezdu i Beograd.