Zenit je u naletu. Posle Beograda i Crvene zvezde, sada je tim iz Sankt Peterburga nadigrao Olimpiju iz Milana u odloženoj utakmici koja je mogla da ode na obe strane, ali je na kraju ekipa Ćavija Paskvala pokazala veće mišiće - 79:70.

Bivši košarkaši Crvene zvezde, Bili Beron i Kevin Panter, igrali su zaista vrlo dobro i može se reći da su bili vodeći igrači svojih timova na ovom meču.

Beron je završio meč sa 13 poena uz šut za tri 3/7. Još jedan bivši igrač Zvezde, Kej Si Rivers, ubacio je tri poena. Sa druge strane Kevin Panter je ubacio 16 poena i bio je najefikasniji kod Olimpije, dok je Vladimir Micov dodao pet poena i četiri ukradene lopte.

Generalno je to bila vrlo izjednačena utakmica. Zenit je malo bolje krenuo, potom je Olimpija uspela da dođe do egala, pa se u poslednju deonicu ušlo sa nerešenim rezultatom. To je garantovalo dosta uzbuđenja. Često se igralo bukvalno koš za koš. Samo se čekalo ko će prvi uspeti da se odlepi na samom kraju.

Zanimljivo je bilo da su se obe ekipe mučile u šutu za tri poena, pa smo gledalo česte akcije koje su se završavale ispod koša.

Meč je prelomljen na oko tri minuta pre kraja, Zenit je povezao nekoliko dobrih napada, Beron je pokazao dobru reakciju u odbrani. Ali, Panter sa druge strane nije dopustio domaćem sastavu da se opusti trojkom uz faul.

Ali, trojkom Pengosa rešene su sve dileme, Zenit je otišao na 10 razlike i uspeo da upiše veoma bitnu pobedu protiv tima iz gornjeg doma Evrolige.