Pre izvesnog vremena se u javnost se probila glasina da bi Evrokup u bliskoj budućnosti mogao da nestane. Međutim, predsednik i izvršni direktor Evrolige Đordi Bertomeu, u razgovoru za katalonski radio RAC1, odbacio je takvu mogućnost, iznoseći sasvim suprotne planove.

"Iznenadio sam se kad sam čuo da se pominje da neće biti Evrokupa sledeće sezone, jer je upravo suprotno razmišljanje. Želimo da napravimo radikalnu promenu u Evrokupu kako bismo ga više integrisali u Evroligu. Čak razmišljamo da finale Evrokupa može da se održi tokom Fajnal fora i zato želimo da ga promenimo i prilagodimo. Fokusirani smo se na 20 timova koji će u budućnosti možda biti deo elite. U Evrokupu želimo ekipe koje imaju mogućnosti, želje i ambicije da budu u Evroligi. Neki će dobiti trogodišnji ugovor, a sa ostalima ćemo razgovarati od godine do godine. Od 13 do 15 ekipa će dobiti trogodišnji ugovor, ali to tek treba da se potvrdi", rekao je Bertomeu.

Oprezan je kada je u pitanju otvaranje kapija svih dvorana u kojima se igra Evroliga.

"Povratak publike na tribine zavisiće od zemlje do zemlje. Najrealnije je da sledeću sezonu počnemo sa 50-60 odsto kapaciteta. Moguće je da će se od Božića pa nadalje povećavati broj gledalaca, ali to je prognoza, jer ako nas je ova pandemija ičemu naučila, to je da ono što danas kažemo, sutra više ne važi", dodao je prvi čovek Evrolige.