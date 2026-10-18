Bešiktaš umalo prosuo dobijen meč: Novel i Braun spasili Alimpijevića

Ko ne zna, Galatasaraj je pre par dana smenio Đanmarka Poceka posle lošeg starta sezone, a umesto njega je doveo Manuhara Markoišvilija, prošlosezonskog, ujedno i poslednjeg trenera u istoriji Monaka. I Gruzin je uradio ono što je bilo do njega. Motivisao je ekipu i Galata nam je priredila dramu.

Bešiktaš je veći deo meča imao prednost i držao rivala na pristojnoj distanci. Međutim, sve se zakomplikovalo u poslednjih nekoliko minuta. Četa Dušana Alimpijevića imala je devet razlike u svojim rukama, odnosno prednost od 75:66, ali...

Galata je napravila seriju 7:0 i prišla na svega dva poena zaostatka. Morao je domaćin da vadi kestenje iz vatre, a to je uradio prvo Džejlen Novel koji je zatražio izolaciju i onda spakovao trojku na 40 sekundi do kraja.

No, Šehmus Hazer je na drugoj strani pogodio dva slobodna bacanja i tako zadržao Galatu u igri. Opet je Novel uzeo loptu, s tim da je ovog puta udvojen i morao je da je se reši. Dodao je do Entonija Brauna koji je ostao sam na levih 45 stepeni, a nekadašnji igrač Partizana je ostao hladan kao špricer i pogotkom sa distance overio je trijumf Bešiktaša.

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Najefikasniji u pobedi crno-belih bio je Furkan Korkmaz sa 18 poena, Braun je imao 12, Ante Žižić 11 uz sedam skokova, Demijen Dotson je imao 10 poena, a Novel osam.

U timu Galatasaraja su se istakli Hazer, Aleksej Nikolić i Kej Džej Simpson sa po 12 poena, 11 je imao Džerom Robinson, devet Čimenzi Metu, dok je Alen Smailagić sakupio osam.