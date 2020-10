Konačno je Partizan proradio. Kada je došao do momenta da ne sme da kiksne, Parni valjak je gostovao FMP-u i upisao je prvu pobedu ove sezone u ABA ligi. Nije igrao savršeno, ali jeste dovoljno dobro da savlada Pantere. Najveća promena u dosadašnji deo sezone je veća uloga Novici Veličkoviću i odmah je to dalo rezultat - 103:90.

Nije bio najefikasniji, ali je kapiten dao najbitnije poene (10p) i povukao je na pravi način ekipu unapred. Pored njega pokazali su se i Miler Mekintajer (23 poena), Markus Pejdž (14p), Nemanja Gordić (10p), Rade Zagorac (15p) i "povratnik" Rašon Tomas (13p). Crno-beli jesu slavili, ali utisak je da će morati još bolje ako žele da se izmere sa snažnijim protivnicima od FMP-a. Jer, Partizan je u poslednjoj deonici imao 18 razlike, ali nije znao da na pravi način, mirno, privede meč kraju. Sjajan kod FMP-a bio je Nenadić sa 26 datih poena. Jaramaz je dobio udarac u ruku i zato je propustio deo utakmice.

Na ovoj utakmici Partizan nije računao na Brajana Angolu i povređenog Vila Mozlija, pa smo tako utvrdili gradivo da Šćepanović ne računa na kolumbijskog košarkaša. Novost je povratak Rašona Tomasa koji je propustio duel u Kazanju iz disciplinskih razloga.

Zato je u timu bio Novica Veličković koji je u prvoj deonici doneo važne poene crno-belima. Doneo je energiju, kapitenski odigrao nekoliko napada i doprineo baš onim što je mnogo nedostajalo crno-belima u prvim utakmicama ove sezone. Pitanje je naravno koliko će Veličković imati snage da ove sezone ovako predvodi saigrače.





Iako su crno-beli brzo došli do šest razlike, još brže su igrači FMP-a to istopili i sa povezanim trojkama preokrenuli već u prvoj četvrtini. Videlo se tu ponovo koliko nekonstantno igra Parni valjak ove sezone, a Ulubaj je jako brzo stigao do 10 datih poena.

Protivtežu mu je pravio Veličković koji je još jednom pokazao koliko je važan po crno-bele čak i u ovim godinama i sa potrošenim kolenima. Ima autoritet i to je crno-bele u prvom poluvremenu poguralo ka rezultatu od 48:44. Crno-beli su u prvom poluvremenu imali bolji skok i šut za dva, ali slabiji šut za tri poena i zato je FMP uspevao da se održi u igri. Parni valjak je ponovo pokazao da mu odbrana ove sezone nije jača strana.

Nije Šćepanović uvodio Stefana Jankovića u igru, zato je Novica imao veću ulogu i to je svakako izgledalo mnogo bolje nego u dosadašnjem delu sezone. Sa takvom igrom i malo boljom igrom, Partizan je sredinom treće deonice stigao do 13 poena prednosti.

Dok je na ulasku u poslednju deonicu na semaforu stajalo 66:77. Crno-beli su odigrali dobro do kraja i uspeli da dobiju prvi meč ove sezone u ABA ligi. Međutim, ovo je samo prvi korak ka totalnom "ozdravljenju".

ABA LIGA: FMP - Partizan 90:103 (23:21, 21:27, 22:29, 24:26)

Dvorana: FMP Arena

Sudije: Uroš Nikolić, Mario Majkić, Milan Nedović

FMP: Lazarević 3, Čović 16, Lešić 8, Čarapić, Radovanović 6, Pecarski 12, Šešlija, Nenadić 26, Radonjić, Popović, Ulubaj 17, Đorđević 2

PARTIZAN: Mika 6, Miler Mekintajer 23, Zagorac 15, Pejdž 14, Dangubić 8, Gordić 10, S. Janković 0, Jaramaz 2, Veličković 10, N. Janković 2, Tomas 13





ABA - 3. KOLO

Petak

Cedevita Olimpija - Split 94:66

/Džons 19 - Luković 12/

Subota

Igokea - Primorska 89:71

/Ilić 20 - Macura 25/

Budućnost - Borac 86:83

/Ivanović 27 - Džons 21/

FMP - Partizan 90:103

/Nenadić 26 - Miler Mekintajer 23/

Nedelja

17.00: (3,05) Cibona (15,0) Mega (1,45)

20.00: (1,25) Crvena zvezda (17,0) Mornar (4,40)

Ponedeljak

18.00: (1,60) Zadar (14,5) Krka (2,55)

*** kvote su podložne promenama