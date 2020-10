Gotovo kao presedan deluje sitaucija u kojoj ćemo srpske klubove prvo videti na evropskoj sceni, pre nego u Jadranskoj ligi. Zbog pandemije virusa korona u regionu ABA Superkup kao predigra za sve što dalje sledi nije se odigrao, a Jadranska liga startuje na isti dan kada i Crvena zvezda beleži premijeru u takmičarskoj 2020/21. Prva stanica je Istanbul, a protivnik remontovani Fenerbahče (TV Sportklub, 19.45).

Za Crvenu zvezdu susret protiv Fenerbahčea predstavlja nešto poput svojevrsnog kraja priprema. Tačnije, biće to utakmica kakvu Crvena zvezda zbog teške epidemiološke situacije nije dobila tokom razigravanja za novu sezonu. Na jakom turniru u Antaliji prošlog meseca virus korona potvrđen je kod nekoliko članova Galatasaraja, posle čega su ekipe počele da se povlače, a dan pred susret Crvene zvezde i Efesa džentlmenskim sporazumom dogovoreno je da meč ne bude odigran iz predostrožnosti.

Upravo iz tih razloga Crvena zvezda je morala da se fokusira na pripremne utakmice sa lokalnim i rivalima iz najbližeg komšiluka, što je Sašu Obradovića i njegov stručni štab ostavilo bez mogućnosti da odmere snage sa sebi ravnim takmacima i tako se dobije nešto jasnija slika o tome koliko je ekipa tokom leta napredovala i gde to škripi u igri. Zato meč protiv Fenera može da ponese tu etiketu “generalna proba“, jer zapravo će to i biti – test snage ovog tima za izazove koji dolaze. A, samo do 15. oktobra Zvezda će odigrati čak šest utakmica, od toga četiri u Evroligi jer dolaze Baskonija (9. oktobar) i Žalgiris (13. oktobar), pa sledi gostovanje Asvelu u Lionu tačno na polovini meseca. Odmah posle Fenera Zvezda putuje u Zagreb na noge Ciboni, te gostovanje Borcu posle Baskonije.

Saša Obradović na otvaranju sezone, ali i neko kasnije vreme neće moći da računa na novog centra Emanuela Terija. Pravo iz aviona doskorašnji igrač Hapoela iz Jerusalima morao je u izolaciju zbog toga što mu je PCR test bio pozitivan, iako su prema izveštajima lekara igG i igM antitela bila negativna na serološkom testu. U Crvenoj zvezdi ne nameravaju da forsiraju Terijev povratak na teren, pogotovo ne posle svega što se dogodilo sa Majklom Odžom koji je u mesecima pre tragične smrti takođe preležao virus korona.

Tokom priprema crveno-beli su ostvarili osam pobeda iz isto toliko utakmica, s tim što su protivnici bili ispod evroligaškog nivoa. Fenerbahče je tu u određenoj prednosti na Crvenu zvezdu iz razloga što su izabranici Igora Kokoškova već započeli sezonu u turskom prvenstvu. Na otvaranju sezone pregažen je Orman s 33 poena razlike (105/72), a dominantne role imali su starosedelac Nando de Kolo sa 22 poena (7/9 iz igre), četiri skoka i tri asistencije, te nekadašnji plejmejker Crvene zvezde – Lorenzo Braun sa 19 poena (9/14 iz igre) i po tri uhvaćene i podeljene lopte. Standardno dobru rolu u domaćem prvenstvu imao je kapiten Melih Mahmutolu sa 18 poena (6/8 za tri).

Fenerbahče je jako dominantno delovao na skoku i pokupio čak 40 lopti, od čega čak 18 u napadu! Pojačanje iz Žalgirisa Edgaras Ulanovas jeste se mučio na šutu (1/6 iz igre), ali je pružio ekipi sigurnost na skoku sa šest pokupljenih lopti, baš kao i Ahmet Duveriolu sa sedam i Jan Veseli sa pet skokova. Ipak, češki reprezentativac morao je ranije da završi susret jer je iskrenuo skočni zglob i još nije jasno koliku će minutažu i ulogu imati protiv Crvene zvezde. Nekadašnji kapiten Bajerna Danilo Bartel odigrao je u skladu s očekivanjima i dopisao 10 poena, koliko i talentovani Tarik Biberović. Ali, baš kao što ekipe s kojima je Zvezda odmeravala snage nisu evroligaškog nivoa, tako nije ni Orman.

Kako je objavljeno, Leo Vesterman neće igrati sigurno protiv Zvezde jer još ima problem sa povredom prepona zbog koje je propustio prvi meč u nacionalnom šampionatu.

Zbog ograničenja sa brojem stranaca u sastavu nisu bili leteći centar Džoni Hemilton, te novi šuteri Dajšon Pjer i Džarel Edi. Svi oni došli su u klub ovog leta i trebalo bi da predstavljaju velika pojačanja za Fenerbahče iako će debitovati u elitnom takmičenju. Baš kao i, uostalom, trener Igor Kokoškov.

Na prvi pogled stiče se utisak da Crvena zvezda možda neće imati bolju šansu da dobije Fener na Bosforu. Nekadašnji šampion Turske i Evrope otpočeo je najizazovniju tranziciju u novijoj klupskoj istoriji i slobodno može da se konstatuje da je Fenerbahče doživeo najveću transformaciju ovog leta. Završena je zlatna era Željka Obradovića posle mnogo neizvesnosti, a na klupu stigao je aktuelni selektor Srbije upravo na insistiranje legendarnog Žoca.

Obe strane su na novom početku. Crvena zvezda ima iskusnog, proverenog trenera u evropskim okvirima, Fenerbahče stratega koji će pokušati da uvede tim u nove tokove i implementira sve ono što je naučio u NBA ligi tokom prethodnih 20 godina. Fenerbahče jeste favorit, ali Crvenu zvezdu niko ne sme unapred da otpiše...

EVROLIGA – 1. KOLO

Četvrtak

Anadolu Efes - Zenit 69:73

/Micić 17 - Pengos 23/

Olimpijakos - Žalgiris 67:68

/Martin 12 - Grigonis 15/

Makabi - Alba 80:73

/Kalojaro 18 - Erikson 18/

Barselona - CSKA Moskva 77:66

/Dejvis 18 - Šengelija 15/

Valensija - Asvel 65:63

/Vilijams 15 - Fol 14/

Petak

19.00: (1,35) Himki (16,0) Panatinaikos (3,50)

19.45: (1,25) Fenerbahče (17,0) Crvena zvezda (4,40)

20.30: (3,90) Bajern (16,0) Milano (1,30)

21.00: (3,50) Baskonija (16,0) Real (1,35)

