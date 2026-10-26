Biser Mege MVP petog kola ABA lige

Talentovani košarkaš Mege Andrej Lučić proglašen je za najkorisnijeg igrača petog kola ABA lige, nakon što je odličnom partijom predvodio svoj tim do pobede na gostovanju u Beču.

Ekipa Vuleta Avdalovića slavila je rezultatom 94:88, a 19-godišnji Lučić bio je najzaslužniji za drugi trijumf Mege u sezoni. Utakmicu je završio sa 25 poena, pet skokova i dve asistencije, uz indeks korisnosti 30, čime je zaslužio MVP priznanje.