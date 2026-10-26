Biser Mege MVP petog kola ABA lige
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Vreme čitanja: 1min | pon. 26.10.26. | 12:34
Sjajna partija mladog košarkaša Mege u Beču
Talentovani košarkaš Mege Andrej Lučić proglašen je za najkorisnijeg igrača petog kola ABA lige, nakon što je odličnom partijom predvodio svoj tim do pobede na gostovanju u Beču.
Ekipa Vuleta Avdalovića slavila je rezultatom 94:88, a 19-godišnji Lučić bio je najzaslužniji za drugi trijumf Mege u sezoni. Utakmicu je završio sa 25 poena, pet skokova i dve asistencije, uz indeks korisnosti 30, čime je zaslužio MVP priznanje.
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Za mladog košarkaša, kojem je ovo prva sezona u ABA ligi, priznanje predstavlja potvrdu odličnog početka takmičenja. Lučić je na četiri odigrane utakmice beležio u proseku 16,3 poena, 2,3 skoka i 2,5 asistencija, čime se već na startu debitantske sezone nametnuo kao jedan od važnih igrača Avdalovićevog tima.
Mega posle četiri odigrane utakmice ima učinak od dve pobede i dva poraza, pa trenutno deli treću poziciju sa Zadrom, Klužom, Bosnom i Spartakom.
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Upravo će Spartak biti naredni protivnik Mege, koja će ekipu iz Subotice ugostiti 2. novembra od 18.30 u Hali sportova "Ranko Žeravica".
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