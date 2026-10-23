Bitadze citirao Nikolu Jokića: Igrao sam u Srbiji, brate

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Među njima je i Goga Bitadze, koji je priznao da mu je čitava situacija bila zanimljiva, ali i poručio da ga takvi pokušaji ometanja teško mogu poremetiti posle svega što je tokom karijere doživeo na evropskim parketima. Gruzijski centar tom prilikom prisetio se i reči Nikole Jokića.

"Igrao sam pred navijačima u Evropi, igrao sam u Srbiji. Kao što je Jokić rekao: 'Igrao sam u Srbiji, brate.' Tako da mene ovo sigurno ne može da poremeti"

Nije ovo prvi put da Bitadze govori pohvalno o atmosferi na srpskim košarkaškim terenima. Slične utiske izneo je i početkom godine u razgovoru za Mozzart Sport, kada se prisetio gostovanja Crvenoj zvezdi iz vremena dok je nosio dres Budućnosti.

"Bilo je neverovatno. Video sam navijače koji toliko vole svoj tim, iako su želeli da nas povrede. Nekada je i to okej. Znam koliko srpski narod voli košarku i bilo je sjajno biti deo toga. Nije bilo zabavno izgubiti dva puta po 45 razlike, ali uspeli smo da pobedimo dva puta. Zvezda je bila bolji tim, Srbija je odlična zemlja za košarku jer je ljudi žive", rekao je tada gruzijski centar.