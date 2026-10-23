Bitadze citirao Nikolu Jokića: Igrao sam u Srbiji, brate
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 11:52
Neobičan način pripreme podsetio gruzijskog centra na atmosferu koju je doživeo pre odlaska u NBA
Pred duel sa Minesotom, košarkaši Orlanda na treningu u četvrtak isprobali su nešto drugačiji način pripreme. Igrači tima sa Floride vežbali su izvođenje slobodnih bacanja uz glasna skandiranja sa razglasa, ali i zvuke domaćih životinja.
Razlog za ovakav potez je promocija "Bricken for Chicken", u okviru koje navijači Minesote dobijaju besplatan pileći sendvič ukoliko protivnički igrači promaše dva uzastopna slobodna bacanja u poslednjoj četvrtini. Iako je ovakav način pripreme bio neuobičajen za igrače Orlanda, bilo je i onih kojima buka nije naročito smetala.
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Među njima je i Goga Bitadze, koji je priznao da mu je čitava situacija bila zanimljiva, ali i poručio da ga takvi pokušaji ometanja teško mogu poremetiti posle svega što je tokom karijere doživeo na evropskim parketima. Gruzijski centar tom prilikom prisetio se i reči Nikole Jokića.
"Igrao sam pred navijačima u Evropi, igrao sam u Srbiji. Kao što je Jokić rekao: 'Igrao sam u Srbiji, brate.' Tako da mene ovo sigurno ne može da poremeti"
Nije ovo prvi put da Bitadze govori pohvalno o atmosferi na srpskim košarkaškim terenima. Slične utiske izneo je i početkom godine u razgovoru za Mozzart Sport, kada se prisetio gostovanja Crvenoj zvezdi iz vremena dok je nosio dres Budućnosti.
"Bilo je neverovatno. Video sam navijače koji toliko vole svoj tim, iako su želeli da nas povrede. Nekada je i to okej. Znam koliko srpski narod voli košarku i bilo je sjajno biti deo toga. Nije bilo zabavno izgubiti dva puta po 45 razlike, ali uspeli smo da pobedimo dva puta. Zvezda je bila bolji tim, Srbija je odlična zemlja za košarku jer je ljudi žive", rekao je tada gruzijski centar.
Bitadze je prošle sezone za Orlando odigrao 64 utakmice, uz prosečan učinak od 5,9 poena i pet skokova, dok je novu takmičarsku godinu otvorio sa šest poena i isto toliko skokova u porazu od Atlante (125:132). Ove sezone društvo u reketu pravi mu i povratnik Nikola Vučević, miljenik navijača Orlanda, koji se posle pet godina vratio u klub u kojem je proveo najveći deo NBA karijere.