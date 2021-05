Posle svih uspona i padova, pobeda i poraza, odlaska igračke i povratka trenerske legende na klupu, pomalo histeričnih promena u igračkom kadru, Crvena zvezda je završila možda i najluđu vožnju rolerkousterom u poslednjih nekoliko godina sa stilom. Naizgled izgubljeno prvo mesto, pa neočekivana druga šansa koju šampion iz 2019. nije propustio i sada prepun samopouzdanja dočekuje vrhunac sezone uz parolu: "Biti najbolji kada je najvažnije".

Crvena zvezda sudbinu cele sezone drži u svojim rukama. Ima apsolutno sve uslove za odbranu titule, prednost domaćeg terena do kraja takmičenja, ekipu punu samopouzdanja i što je najvažnije od svega - formu koja je pogođena u pravi čas. Sve ono što zapravo Crvena zvezda nije imala do pre samo dve sedmice. Ali, to je draž timskog sporta. Malo sportske sreće i vere u kvalitetan rad, pomešano sa šampionskim mentalitetom i dobrim ishodima utakmica, eto vam preokreta sezone! Od tima koji je bio na izdisaju snage, Crvena zvezda se po završetku mučnog evropskog putovanja transformisala u zver koja je razgrće sve pred sobom i sada je se svi opet plaše! A to je uoči početka doigravanja i prve od maksimalno tri utakmice protiv Igokee (TV Arenasport, 18.30)sve što je potrebno ekipi da bi se osećala komforno u ulozi favorita.

Nije Dejan Radonjić verovatno ni u najluđim snovima mogao da zamisli put kojim će proći kroz ova četiri meseca rada u svom drugom mandatu na mestu uspeha. Od silnih problema sa virusom korona, preko brojnih povreda, do teških poraza i dana kad ništa nije upućivalo na ovakav ishod prvog dela Jadranske lige... Ali ne bi smelo više da bude iznenađenje to što je najtrofejniji trener u istoriji Crvene zvezde još jednom uspeo da pronađe rešenje za izlaz iz situacije u kojoj bi mnogi verovatno potpuno klonuli.



Situacija kada je samo jedan igrač povređen - Marko Jagodić Kuridža sigurno propušta polufinalnu seriju - deluje bezazleno u poređenju sa, na primer, danima kada je bez petorice prvotimaca na kraju uspeo da osvoji Kup Radivoja Koraća. Nije lako držati takvu mentalnu snagu kroz toliko dugačak period, ali Crvena zvezda je pod komandom Dejana Radonjića uspela da se iščupa i još dođe do optimalnog nivoa forme u mesec dana kada se rešava ne samo pitanje šampiona Jadranske lige, nego i učesnika u Evroligi za takmičarsku 2021/22. A, nije da nije bilo teških momenata, poraza i izazova u njegovom prvom boravku na Malom Kalemegdanu...

Ovakav period nešto dužeg predaha nego uobičajeno nešto je što u Crvenoj zvezdi vide kao blagoslov. Navikli su svi u timu na ritam sa utakmicama na svaka tri ili u ekstremnim situacijama dva dana, ali odmor od gotovo sedam dana savršeno je prijao ekipi da zaleči sitne povrede, pripremi taktiku, navežba "specijale" tipične za ovaj deo sezone i onda uđe u rovovsku bitku za titulu. Baš to se očekuje od danas, pa sve do kraja meseca, kada bi najkasnije trebalo da se završi plej-of i ostavi ono malo prostora za doigravanje u srpskom prvenstvu pre nego što krenu pripreme košarkaške reprezentacije pred olimpijske kvalifikacije.

Igokea je dva puta ove sezone pokazala koliko kao protivnik ne leži Crvenoj zvezdi. Najteži poraz Dejan Radonjić na klupi Crvene zvezde u regionalnom takmičenju doživeo je baš na onom gostovanju u Laktašima odmah pošto je preuzeo kormilo od Saše Obradovića, a rasplet susreta u Beogradu više je zasluga Igokeinog straha od pobede, nego Zvezdinog kvaliteta u presudnim momentima. Nešto ima u timu zvanično najboljeg trenera Jadranske lige u sezoni Dragana Bajića što Crvenoj zvezdi ne odgovara. Da li to što je timska hemija pogođena do savršenstva, samim tim i igrački kadar, ili možda to što Bajić izvlači maksimum iz pojedinaca koji nose sezonu na svojim leđima, pitanje je za najveće košarkaške stručnjake. Trener crveno-belih je zato svestan da ne sme da bude opuštanja ni u jednom trenutku prve utakmice jer je ona jedina u fokusu...

"Igokea je napravila dobar, kompaktan tim, pokazao je mnogo kvaliteta i imamo timski razvijen duh, igraju dobro u oba smera. Apsolutno smo svesni činjenice da se radi o timu koji je tokom cele sezone pokazivao odlične igre, ima detalja na koje moramo da obratimo pažnju, ali to ne bih ovde, jer su u pitanju interne stvari", izjavio je Dejan Radonjić na prvom susretu s novinarima otkako se vratio u klub i zatim dodao:

"Dajemo veliki respekt ekipi Igokee, imamo apsolutno punu koncentraciju na taj prvi meč. Igokea je pokazala dosta tokom sezone, ima odličnu godinu iza sebe u ABA ligi i Evropi, imali su konstantne periode koji su pokazali njihov kvalitet. Ekipa ima svoj kvalitet, jako dobro, precizno i karakterno igra, a mi moramo da budemo bar jednaki da bismo mogli da računamo na pobedu".

Šta Igokea može posle istorijskog rezultata i sezone, te prvog plasmana među četiri najbolja tima Jadranske lige još od 2013. godine, kada je ligaški deo završila na prvom mestu? Dragan Bajić je iz ove grupe izvukao zaista nešto posebno, jer uz učešće u plej-ofu Igokea je bila i među šesnaest najboljih u FIBA Ligi šampiona. Svestrani Entoni Klemons na prvom mestu, zatim leteći Džeki Karmajkl, raspucani Marko Jošilo i ostatak ekipe igrao je gladijatorsku košarku i tako zaslužio respekt celog košarkaškog regiona. Ispred sebe ima gotovo nemogući zadatak, a to je da dobije objektivno najkvalitetniji tim u prvenstvu i izrežira najveću senzaciju plej-ofa. Retrospektiva dva susreta iz prvog dela takmičenja pokazuju da ništa nije nemoguće, zbog čega Bajić i traži od svojih igrača maksimalan pristup i želju kakva je postala karakteristična za Igokeu.

"Mnoge granice smo pomerili tokom cele sezone i na kraju smo uspeli da se plasiramo u plej-of ABA lige. Ovo je prvi put u klupskoj istoriji da igramo u samoj završnici, s obzirom na to da je 2013. godine format bio drugačiji i da smo igrali na fajnal-foru. Biće ovo potpuno novo iskustvo i za klub i za mene kao trenera. U polufinalu ćemo se suočiti sa Crvenom zvezdom, ekipom koja je imala jedan jedini cilj pred ovu sezonu, a to je osvajanje prvenstva. Izuzetno ih poštujem, kao i njihovog glavnog trenera Dejana Radonjića. Ako dobijemo priliku, mislim da imamo dovoljno kvaliteta i motiva da tu šansu iskoristimo. Jedino što ću tražiti od svojih igrača je da se bore za svaku loptu. Ovo je jedinstvena prilika za naš klub i uveren sam da će momci odgovoriti na pravi način", izjavio je Bajić.

Dok u redovima Crvene zvezde Marka Jagodić Kuridže sigurno neće biti u sastavu tokom polufinalne serije, Igokea ponovo može da računa na dvojicu ponajboljih igrača - Klemonsa i Karmajkla, te Edin Atić koji je dugo pauzirao.

"Entoni Klemons je osetio pre dva dana malu bol u zadnjoj loži, a preporuka doktora je da odmori danas. Džeki Karmajkl se oporavio, ali nedovoljno da odigra. Drago mi je za Edina Atića koji se vratio, vidi se da tu fali treninga i utakmica da se vrati u formu", dodao je Bajić.



Sportski direktor Igokee i nekadašnji plejmejker Crvene zvezde Vuk Radivojević je pred susret dva njemu draga kluba rekao da “David“ iz Laktaša može da se nosi protiv “Golijata“ iz Beograda.

"Ovo je stvarno veliku uspeh za nas. Stvarno veliki broj povreda. Nadamo se da će Klemons, Karmajkl i Atić do utakmice sa Zvezdom biti u punom gasu. Oni su veliki profesionalci i jedva čekaju te utakmice. To je velika stvar za sve nas i za njih. Veliki rezultat je napravljen, tako da idemo da uživamo u utakmicama sa Zvezdom", rekao je Radivojević za ATV i dodao:

"Odigrali smo dve dobre utakmice, Zvezda je imala problema, ali došli su na prvu poziciju i svakako su prvi favoriti, ali mislim da možemo da igramo dobro sa njima i u ovim utakmicama".

Polufinalne utakmice igraće se 3. i 7. maja, a ako bude bilo potrebno majstorice su na programu četiri dana kasnije. U slučaju da se oba polufinala završe u dva meča, moguće je da finalna serija počne već 11. maja. Ali, o tom - potom. Crvena zvezda sada ima prečih poslova, jer košarkaši Igokee ne planiraju da istrče na parket dvorane Aleksandar Nikolić s unapred podignutom belom zastavicom. Ni ne treba, jer imaju i oni šta da kažu i razloga da se dokažu, što može samo da obeća mnogo kvalitetne košarke dok se zavesa ne bude zaista spustila...

PLEJ-OF JADARNSKE LIGE

Prvi mečevi

21.00: (1,35) Budućnost (16,0) Mornar (3,50)