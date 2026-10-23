Bivši direktor Evrolige preuzima Huventud

Trenutni vlasnici Žalgirisa iz Kaunasa, nekadašnji prvi čovek Evrolige Paulijus Motijejunas i litvanska tehnološko-investiciona grupacija Tesonet, nalaze se u odmaklim pregovorima o kupovini španskog velikana Hventuda iz Badalone.

Kako prenosi novinar Ćavi Balesteros, čitav posao bi trebalo da se realizuje kroz poslovni projekat direktno povezan sa kompanijom Tesonet, koja već poseduje 45 odsto vlasničkog udela u litvanskom velikanu. Podsećanja radi, Motijejunas je u maju prošle godine povratio 55 odsto deonica Žalgirisa nakon što se zvanično povukao sa funkcije izvršnog direktora Evrolige, na kojoj se nalazio od juna 2023. do januara 2026. godine.