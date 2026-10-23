Bivši direktor Evrolige preuzima Huventud
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Vreme čitanja: 1min | pet. 23.10.26. | 12:52
Stiže Litvanac u Badalonu
Trenutni vlasnici Žalgirisa iz Kaunasa, nekadašnji prvi čovek Evrolige Paulijus Motijejunas i litvanska tehnološko-investiciona grupacija Tesonet, nalaze se u odmaklim pregovorima o kupovini španskog velikana Hventuda iz Badalone.
Kako prenosi novinar Ćavi Balesteros, čitav posao bi trebalo da se realizuje kroz poslovni projekat direktno povezan sa kompanijom Tesonet, koja već poseduje 45 odsto vlasničkog udela u litvanskom velikanu. Podsećanja radi, Motijejunas je u maju prošle godine povratio 55 odsto deonica Žalgirisa nakon što se zvanično povukao sa funkcije izvršnog direktora Evrolige, na kojoj se nalazio od juna 2023. do januara 2026. godine.
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Španski Hventud je trenutno pod kontrolom investicione grupe Skranton, koja je ušla u klub još 2018. godine i postepeno uvećavala svoj udeo do čak 86 odsto, nakon procesa dokapitalizacije formalizovanog krajem 2024. i završenog početkom 2025. godine.
Jedan od glavnih pokretača i temelja ovog ambicioznog projekta jeste kultna dvorana Hventuda, Palau Olimpic, koja bi trebala da postane primarni izvor novih prihoda. Litvanci žele da primene prepoznatljivi recept iz Kaunasa, s obzirom na to da je Žalgiris jedan od evropskih klubova koji ostvaruje najveće finansijske prihode upravo od maksimalnog korišćenja i komercijalizacije svoje Žalgirio Arene. Ako se pregovori uspešno privedu kraju, Hventud bi mogao da doživi potpunu finansijsku i organizacionu renesansu pod patronatom litvanskih investitora.