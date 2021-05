Milvoki u prvoj četvtini stigao do plus 16, pa bez problema odbranio prednost do kraja meča - 122:108

Nije se Nemanja Bjelica naigrao otkako je u martu stigao u Majami iz Sakramenta. U dresu Hita je do večeras odigrao tek devet utakmica, poslednju još u krajem aprila, međutim, kako je Džimi Batler imao problema sa leđima, srpski košarkaš se za okršaj sa Milvokijem po drugi put od dolaska u klub našao u startnoj petorci i po drugi put stigao do dvocifrenog broja poena. Za okruglo 21 minut proveden na parketu, Bjelica je ubacio 11 poena, uz procenat šuta za tri poena 60 odsto (3/5), zabeležio četiri asistencije i isto toliko skokova, a uspeo je i da ukrade dve lopte. Međutim, učinak Profesora nije pomogao Majamiju da izbegne poraz od Baksa u duelu potencijalnih rivala prve runde plej-ofa – 108:122. Kolo pre kraja regularnog dela sezone Milvoki se nalazi na trećoj poziciji, dok je Majami poraz vratio na šestu poziciju, te bismo, ako ne bude promene na tabeli, na startu plej-ofa mogli da gledamo reprizu prošlogodišnjeg polufinala Istočne konferencije, u kojoj je Vrelina "spržila" Bakse 4:1. IZBOR UREDNIKA No, i jedni i drugi mogli bi da napreduju na tabeli u poslednjem kolu, Milvoki bi mogao do druge pozicije ukoliko savlada Čikago, a Bruklin izgubi od Klivlenda, dok bi Majami mogao da se vrati na peto mesto ako dobije Hjuston, a Niksi pretrpe poraz od Bostona. Trijumf Baksa nijednog trenutka nije doveden u pitanje. Milvoki je već posle prve četvrtine imao 16 poena prednosti, koja je sredinom druge deonice dosegla i do maksimalnih plus 24. Majamiju nije pomogla ni najefikasnija partija Kendrika Nana u sezoni (31 poen), pa ni t što je izjednačio rekord franšize po broju ubačenih trojki na meču – 22 iz 49 pokušaja za tri. Izostanak Džimija Batlera bio je nenadoknadiv. U pobedničkoj ekipi istakli su se Kris Midlton i Brin Forbs sa po 21 poenom, dok je Džru Holidej zabeležio dabl-dabl (20 poena, deset asistencija). NBA REZULTATI Nedelja Milvoki – Majami 122:108 /Midlton, Forbs 21 - Nan 31/