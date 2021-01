Peti poraz na poslednjih šest utakmica. To je Partizanov skor. I on objašnjava kakva je situacija u beogradskom klubu. Večeras je Parni valjak gostovao Cedevita Olimpiji, a tu se našao Jaka Blažič i sipao so na ranu ekipi Saše Filipovskog - 78:65. Čini se da su sa ovim porazom otišle i poslednje ideje o plasmanu crno-belih u plej-of ABA lige ove sezone.

Partizanu sada preostaje da se fokusira na meč u sredu protiv Lokomotive i da proba da "čupa" sezonu kroz Evrokup, mada mu je i tu manevarski prostor sužen.

Cedevita je ušla u ovaj duel kao favorit i uspela je to da opravda. Jaka Blažič dominira u poslednje vreme, dao je 30 Burgu, a sličnim ritmom je bivši igrač Crvene zvezde nastavio i protiv Parnog valjka, ubacio je 28. Ognjen Jaramaz je donekle uspevao da mu pruži kontratežu sa 15, Pejdž je dao 11, Perkins 10, ali Cedevita je pokazala da se snažnija ekipa u ovom momentu.

Držali su se crno-beli do pred kraj treće deonice, ali im se onda igra raspala poput kule od karata. Po ko zna koji put ove sezone. Prosto je neverovatno kako Partizan igra slabo. Onako kako ne priliči renomeu kluba. Posebno poslednja deonica gde crno-beli skoro nisu mogli da dođu do poena iz igre.

Partizan je imao niz od 11 minuta i 37 sekundi da nije postigao koš iz igre. Od 2:22 pre kraja treće deonice, do 0:45 pre kraja meča.

Crno-beli su za razliku od gostovanja Lokomotivi mogli da računaju na Rašona Tomasa koji se oporavio od povrede ruke.

Tradicionalno je Partizan jako loše otvorio utakmicu, to mu se redovno događa od starta sezone, pa je dopustio Cedeviti da lako ode na 10:2. Posle takvog početka nije lako igrati, ali su crno-beli uspeli da se vrate koliko-toliko i da igraju u egalu. Interesantno je da su u prvoj četvrtini domaći igrači Partizana dali 17 od 18 poena, a taj jedan je dodao Vil Mozli.

Jaka Blažič je igrao zaista odlično u prvom delu, dok je Jaramaz držao Partizan u igri sa dve tojke iz dva pokušaja. Kako se rezultat kretao, mogli su crno-beli da budu zadovoljni time što su na poluvremenu kasnili tri poena u rodnom gradu trenera Saše Filipovskog.

Mora se pohvaliti energija Partizana, posebno u odbrani, u toku treće deonice. Zaličilo je to na onaj Partizan od prošle sezone, Cedevita više nije tako dolazila do poena. I to se odmah odslikalo na napad, pa je sa dve trojke Pejdža Parni valjak poveo.

To je bilo dovoljno minus sedam pred poslednju deonicu… Onda je Cedevita napravila seriju 5:0 na startu poslednjeg dela igre. I Partizan se posle "raspao" na terenu.

ABA LIGA – 17. kolo

Subota:

FMP – Budućnost 88:99

/Nenadić 13 – Kobs 20/

Cedevita Olimpija – Partizan 78:65

/Blažič 28 - Jaramaz 15/

21.00: (1,17) Mornar Bar (20,0) Borac Čačak (5,50)

Nedelja:

19.00: (1,60) Cibona (14,5) Krka (2,55)

Ponedeljak:

18.00: Crvena zvezda – Mega

21.00: Igokea - Split