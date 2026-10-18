Blokada Pokuševskog i vrisak Tomovića za veličanstvenu pobedu Lokomotive

Košarkaši Lokomotive Kubanj savladali su Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 73:72 u velikom derbiju VTB lige, a junak trijumfa domaćeg tima bio je srpski reprezentativac Aleksej Pokuševski, koji je u samoj završnici spektakularnom blokadom sprečio preokret gostujućeg sastava.

Ekipa iz Krasnodara imala je pobedu nadohvat ruke, naročito nakon što je početkom poslednje četvrtine stigla do dvocifrenih 10 poena prednosti. Ipak, Zenit nije želeo da položi oružje, pa je predvođen Krisom Ledlumom i Sergejem Karasjovom uspeo da istopi zaostatak i uvede utakmicu u potpunu dramu u samom finišu.