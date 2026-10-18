Blokada Pokuševskog i vrisak Tomovića za veličanstvenu pobedu Lokomotive
Vreme čitanja: 4min | ned. 18.10.26. | 20:35
Ekipa iz Krasnodara pobedila Zenit Duška Ivanovića
Košarkaši Lokomotive Kubanj savladali su Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 73:72 u velikom derbiju VTB lige, a junak trijumfa domaćeg tima bio je srpski reprezentativac Aleksej Pokuševski, koji je u samoj završnici spektakularnom blokadom sprečio preokret gostujućeg sastava.
Ekipa iz Krasnodara imala je pobedu nadohvat ruke, naročito nakon što je početkom poslednje četvrtine stigla do dvocifrenih 10 poena prednosti. Ipak, Zenit nije želeo da položi oružje, pa je predvođen Krisom Ledlumom i Sergejem Karasjovom uspeo da istopi zaostatak i uvede utakmicu u potpunu dramu u samom finišu.
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U dramatičnim poslednjim trenucima susreta Lokomotiva je uspela da sačuva minimalnu prednost od jednog poena, ali je poslednji napad i posed za pobedu pripao gostima iz Sankt Peterburga.
Odgovornost u odlučujućem napadu preuzeo je Kris Ledlum. Amerikanac je poveo loptu preko polovine terena, a nakon što mu je ona nakratko izmakla i ponovo završila u njegovim rukama, uspeo je da se izbori za poziciju iz koje je uputio šut za preokret i trijumf. Međutim, u tom ključnom momentu na scenu je stupio Pokuševski. Mladi srpski košarkaš je pravovremeno reagovao, podigao se i fantastičnom rampom zaustavio pokušaj Ledluma, čime je definitivno ugasio sve nade Zenita i osigurao veliko slavlje u Krasnodaru.
Odmah po završetku meča usledile su bučne emocije u svlačionici, a poseban šou priredio je Toma Tomović, koji je bio u svom elementu posle pobede nad Duškom Ivanovićem koji ga je svojevremeno doveo u Crvenu zvezdu.